EcoFlow Wave 2 en TEST: Le climatiseur portable efficace sur batterie qui fait aussi chauffage

Rester au frais pendant les chaudes journées d’été est un véritable défi, surtout pour ceux qui aiment voyager et passer du temps en plein air. Que ce soit dans une tente, un camping-car, une camionnette ou une petite maison, la climatisation est un luxe apprécié. Face au changement climatique et aux records de chaleur, la climatisation devient une nécessité pour les personnes âgées, les malades chroniques et même pour ceux qui travaillent depuis leur bureau à domicile. C’est dans ce contexte que nous avons testé l’EcoFlow Wave 2, un climatiseur portable conçu pour offrir un rafraîchissement à la maison et en vacances.

Les climatiseurs portables traditionnels sont souvent encombrants et énergivores, ce qui les rend peu adaptés aux systèmes électriques hors réseau ou à faible autonomie. Les climatiseurs à batteries, comme l’EcoFlow Wave 2, offrent une alternative plus économe en énergie, bien que souvent plus coûteuse. Ce modèle en particulier améliore la climatisation portable pour les utilisateurs hors réseau en ajoutant des fonctionnalités telles qu’un mode chauffage, des temps de refroidissement améliorés, une nouvelle interface d’affichage et une construction plus compacte et légère.

La marque est principalement connue pour ses batteries comme l’EcoFlow Delta 2 Max, et élargit sa gamme de produits alimentés par batterie, comme la tondeuse à gazon robot EcoFlow Blade et le Wave 2, leur deuxième génération de climatiseur portable. Ce dernier représente une avancée dans le domaine de la climatisation portable, offrant une solution plus pratique et écoénergétique pour ceux qui souhaitent rester au frais durant les mois d’été. C’est parti !

EcoFlow Wave 2 : Déballage

La dernière itération du climatiseur portable de la marque se présente dans un emballage sobre, conforme à la tendance des marques spécialisées dans les batteries. Étant principalement vendu en ligne, il n’est pas nécessaire d’avoir un packaging élaboré. En effet, les acheteurs sont souvent bien informés sur le produit avant leur achat.

Comme à son habitude, EcoFlow a apporté un grand soin à l’emballage de son produit, avec un agencement minutieux et une excellente protection. Dès l’ouverture, on ressent immédiatement la qualité et le caractère premium de l’article, grâce à de petits détails bien pensés. Par exemple, le polystyrène d’une densité exceptionnelle, revêtu d’une finition grise, confère à l’ensemble une allure professionnelle.

Différentes protections sont également en place directement sur le Wave 2, comme cette protection d’ailettes frontales. Celles-ci sont préinstallées pour assurer une sécurité supplémentaire durant le transport.

Le Wave 2 en impose déjà à sa sortie de boite, nous reviendrons toutefois en détail sur son design lors de la section suivante du test.

Le climatiseur est accompagné de plusieurs accessoires, dont deux conduits d’évacuation. Le premier conduit a un diamètre de 6 pouces (environ 13 cm) et une longueur de 30,8 cm (non déplié). Le second conduit a un diamètre de 8 pouces (environ 15,5 cm) pour une longueur de 30,8 cm également. De plus, un tuyau de drainage est inclus pour l’évacuation de l’eau.

Trois capots/adaptateurs sont inclus pour assurer une fixation optimale des conduits aux différentes ouvertures d’air.

En plus, un insert de fenêtre en mousse est inclus pour faciliter l’installation du climatiseur portable. Cette pièce en mousse est spécialement conçue avec deux trous découpés, offrant une base pratique pour caler la fenêtre. Toutefois, afin de bloquer complètement l’entrée d’air chaud, j’ai dû trouver une solution supplémentaire pour obstruer le reste de la fenêtre.

Enfin vous trouverez un manuel d’instruction en français et un guide de démarrage rapide bien expliqué.

Déballage de la batterie pour l’EcoFlow Wave 2

Vous pouvez acheter séparément une batterie amovible d’une capacité de 1159 Wh pour un prix de 899€. Celle-ci arrive dans un carton au design proche de celui utilisé pour le climatiseur.

À l’intérieur, c’est soigné comme d’habitude. Vous trouverez, en plus de la batterie, un guide de démarrage rapide clair et un manuel d’instruction disponible en français.

Avec la batterie nous trouvons également un câble court XT150 muni de deux angles droits pour la relier au Wave 2.

EcoFlow Wave 2 : Caractéristiques techniques

Caractéristiques Spécifications Dimensions 51,8 x 29,7 x 33,6 cm Poids net 14.6 kg Vitesse de chauffe 10 degrés en 5 minutes Vitesse lors du refroidissement 10 degrés en 5 minutes Surface de refroidissement ≤ 10 ㎡ / 107.6 pi² Date de sortie 15 mai 2023 Prix 1 099,00 € Prix avec batterie 1 799,00 € Entrée CA 100/240V, 50/60Hz, 820W Max Entrée de charge solaire 11 à 60 V, 13 A, 400W Max Entrée de charge de la voiture 96W/192W (12/24 V, 8A Max) Autonomie de la batterie Maximum 8 heures Puissance de la batterie supplémentaire 700W Max Bluetooth ✔ Wi-Fi ✔ 2.4G Niveau sonore 44 à 56 dB Réfrigérant / quantité R290/130g Fonction anti-vidange Prise en charge (en état de refroidissement) Indice de protection IP IPX4 Puissance d’entrée de refroidissement nominale (CA / CC) 550 W / 495 W Puissance de refroidissement max. (CA / CC) 820W / 700W Capacité de refroidissement 1500W / 5100 BTU Puissance d’entrée de chauffage nominale (CA / CC) 600W / 540W Puissance de chauffage max. (CA / CC) 820W / 700W Capacité de chauffage 1800W / 6100 BTU

EcoFlow Wave 2 : Design

Côté apparence, le Wave 2 donne immédiatement une impression très positive grâce à sa combinaison élégante de noir et d’argent. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un climatiseur, notamment grâce à ses quatre bouches d’aération. Personnellement, j’apprécie particulièrement les fentes d’aération situées sur le dessus, qui me rappellent les branchies d’un requin.

Le climatiseur EcoFlow Wave 2 se distingue par sa compacité, mesurant seulement 51,8 x 29,7 x 33,6 cm et pesant 14,6 kg. Cependant, il convient de noter que son poids augmente considérablement lorsqu’on utilise la batterie supplémentaire.

Comparé aux unités de climatisation portables traditionnelles, cette taille compacte le rend idéal pour être transporté dans une maison ou un véhicule lors de d’escapades en camping.

Sur l’avant haut de l’appareil se trouve la zone d’extraction de l’air chaud ou froid composé de 3 ailettes que vous allez pouvoir incliner selon votre envie.

Au-dessus de la zone d’extraction d’air se trouve un écran permettant de piloter le climatiseur. Celui-ci possède des boutons pratiques et permet, malgré l’application mobile, de contrôler le Wave 2 à 100%. Il est entre autres très lisible et son affichage est ergonomique.

Gage de qualité et de performance, le Wave 2 dispose d’un radiateur très dense, composé de très nombreuses ailettes permettant d’assurer une bonne efficacité énergétique.

En bas, à l’arrière de l’appareil se trouve la sortie d’eau permettant de vidanger l’appareil lorsque celui-ci est plein. Une indication est, à ce sujet, présente sur l’écran LCD et dans l’application.

Il est possible et facile de retirer le cache avant et arrière anti-poussière afin de nettoyer le radiateur et éliminer les éventuelles micro-poussières qui pourraient s’y être accumulées.

Situé discrètement derrière une trappe, à l’endroit où le câble secteur est branché, se trouve le connecteur de la batterie. Cette disposition est très pratique car aucun câble supplémentaire n’est nécessaire pour le raccordement au secteur.

Au-dessus de celui-ci se trouve une entrée XT60 permettant de connecter un panneau solaire EcoFlow. Cependant, nous vous recommandons vivement de l’utiliser en conjonction avec la batterie supplémentaire uniquement pour la charge. Souvent, même avec un panneau solaire de 400 W dans des conditions idéales, sa puissance ne sera pas suffisante pour faire fonctionner l’appareil à pleine capacité sans la batterie supplémentaire connectée. Par conséquent, nous vous conseillons fortement d’envisager l’acquisition de la batterie supplémentaire si vous en avez les moyens.

En plus de sa capacité de charge hors réseau, l’EcoFlow Wave 2 utilise le réfrigérant R290, qui est plus respectueux de l’environnement que les réfrigérants traditionnels, car il n’a pas d’impact sur la couche d’ozone.

Dans l’ensemble, cet EcoFlow Wave 2 se distingue par son design élégant, racé, résolument moderne et soigneusement fini. La qualité de construction de cet appareil est indéniable, ne présentant ni craquements ni grincements, et tout semble résolument premium. Cette impression favorable n’est pas surprenante, compte tenu de nos précédentes expériences positives avec la qualité de construction des batteries du fabricant.

Design de la batterie pour l’EcoFlow Wave 2

Avec la batterie, le Wave 2 pèse 22 kg (7,4 kg de plus) soit un poids augmenté de 50,68 %. Le climatiseur équipé de sa batterie peut malgré tout être transporté sur de courtes distances sans aucun problème grâce à la poignée de transport pratique.

Le Wave 2 se glisse directement sur la base de la batterie, se verrouille en position et se connecte via le câble XT150 inclus.

Avec une capacité de 1 159 Wh, la batterie possède une solide capacité. Cette dernière se reflète logiquement dans l’endurance. Un maximum de huit heures est en effet possible avec une charge complète de la batterie.

Sur l’avant de la batterie se trouve un bouton d’alimentation et des indicateurs LED permettant d’avoir un coup d’œil rapide sur l’autonomie restante de la batterie.

À gauche, vous trouverez un port de charge USB-C et un port USB-A, ce qui est une excellente initiative qui permet à la batterie d’offrir une plus grande polyvalence pour diverses fonctions utiles.

Une fois la batterie vide, elle peut être complètement rechargée en deux heures. Cependant, le climatiseur peut fonctionner non seulement sur batterie. Dans vos quatre murs ou avec une prise appropriée sur le camping, vous pouvez également faire fonctionner confortablement le climatiseur via la prise de courant ou même un panneau solaire.

Cependant, il y a une restriction majeure concernant la batterie : elle ne peut pas être chargée indépendamment du Wave 2. En effet, la batterie elle-même ne dispose pas d’une entrée d’alimentation ; cette fonctionnalité est uniquement présente sur le climatiseur. Par conséquent, pour charger la batterie, vous devez la maintenir attachée au Wave 2 à l’aide du câble XT150. Dans certains scénarios, il faudra donc être prévoyant.

Même si le coût n’est pas négligeable (899 €), nous pensons qu’avec ses 8 heures d’autonomie (maximum) et ses ports USB, cette batterie peut se révéler très utile pour de nombreuses utilisations nomades.

Par ailleurs, si vous avez une batterie compatible, comme l’EcoFlow Delta 2, vous pouvez acheter un câble qui relie les deux ensembles, en réutilisant votre batterie existante.

L’EcoFlow Wave 2 et la batterie supplémentaire sont tous deux classés IPX4, ce qui indique qu’ils sont résistants aux éclaboussures d’eau provenant de toutes les directions. Bien qu’il ne soit pas conseillé de les immerger dans une flaque d’eau ou de les exposer à une humidité excessive, vous pouvez être rassuré quant à leur capacité à supporter la pluie ou une légère humidité sans difficulté.

EcoFlow Wave 2: Application mobile

L’application EcoFlow est incontournable et fortement recommandée pour utiliser le Wave 2, disponible sur iOS et Android. Que ce soit pour les mises à jour de l’appareil ou pour en profiter à distance, même depuis l’extérieur d’une tente fermée, cette application est un outil essentiel.

Dès que le Wave 2 est allumé, il est détecté automatiquement par votre smartphone via Bluetooth. Ensuite, il vous suffit de connecter le climatiseur à un réseau WiFi 2,4 GHz, et c’est tout. Vous pouvez alors prendre le contrôle du climatiseur directement depuis votre smartphone. L’application agit comme une télécommande, offrant une multitude de réglages et de personnalisation accessibles en quelques clics.

Une fois l’appairage effectué, l’interface de l’application vous permet de choisir entre les modes « Froid », « Chaleur » et « Vent » pour ventilation. Le réglage de la température est extrêmement facile, que ce soit en appuyant sur les boutons « – » ou « + » ou en faisant glisser votre doigt sur une roue virtuelle.

Vous pouvez également ajuster la puissance des ventilateurs sur trois niveaux différents et sélectionner les modes « Manuel », « MAX », « Sommeil » et « Eco ». De plus, à partir de cet écran, vous pouvez programmer un minuteur et allumer ou éteindre l’appareil selon vos besoins. Il est également pratique de pouvoir visualiser à la fois la température de sortie de l’air et la température ambiante.

Dans les options de l’application, vous avez la possibilité de personnaliser divers paramètres, tels que l’affichage de la température sur l’écran du Wave 2 (intérieur ou extérieur), la désactivation des bips sonores, l’activation ou la désactivation du mode vidange, ainsi que la mise à jour du micrologiciel (firmware) de l’appareil.

Nous devons souligner que l’application EcoFlow est l’une des applications les plus ergonomique et les plus fluide que nous ayons eu le plaisir d’utiliser. Elle ne plante jamais, tout fonctionne parfaitement et elle est régulièrement mise à jour pour corriger les bugs signalés par les utilisateurs. Il est également très agréable de pouvoir contrôler le climatiseur à distance, sans avoir à quitter son bureau lorsque l’on travaille par exemple.

EcoFlow Wave 2: Tests pratiques

Dans nos tests pratiques, nous avons rassemblé de nombreux points importants. Toutefois, afin de faciliter votre recherche d’informations, nous les présenterons de manière plus concise et synthétique. Ainsi, vous pourrez rapidement trouver les informations dont vous avez besoin.

Installation et mise en service

Comme vous avez pu le constater, l’EcoFlow Wave 2 est un climatiseur portable conçu pour être utilisé partout où vous en avez besoin. Son installation est simple et rapide.

Pour une utilisation mobile, connectez le climatiseur à la batterie auxiliaire avec le câble approprié, puis branchez les adaptateurs pour les conduits d’air et serrez les durites correspondantes. Enfin, accrochez les tuyaux à la fenêtre ou à l’entrée de la tente pour assurer l’échange d’air souhaité.

L’écran offre une grande praticité en affichant toutes les informations essentielles dont nous avons besoin. Il nous permet de consulter aisément la température réglée, le mode d’utilisation, la puissance de ventilation, l’autonomie restante, et même la connectivité de l’appareil au réseau.

Fonctionnement et modes

Le Wave 2 offre plusieurs modes de fonctionnement : climatisation, chauffage et ventilateur uniquement. L’évent principal est accompagné d’une barre LED qui s’affiche en bleu, orange ou blanc ou en fonction du mode actuel.

L’application EcoFlow permet, comme nous l’avons précisé dans la section précédente, de contrôler tous les aspects du Wave 2, y compris la sélection du mode et la température cible.

Performance et bruit

Le Wave 2 est efficace pour refroidir et chauffer des surfaces d’un peu moins de 10 m². L’air chaud ou froid, se fait sentir assez rapidement une fois le mode choisi. L’appareil en fonctionnement est également moins bruyant que les climatisations mobiles de taille moyenne que l’on peut trouver sur le marché, avec un mode veille particulièrement discret.

Consommation d’énergie

La consommation d’énergie varie en fonction du mode de fonctionnement. En mode climatisation, la consommation maximale est de 5100 BTU (550 W sur secteur, 495 W sur batterie). En mode chauffage, la consommation maximale est de 6100 BTU (600 W sur secteur, 540 W sur batterie). En mode ventilateur, la consommation est nettement inférieure, entre 20 et 40 watts.

Autonomie et fonctionnement avec la batterie

L’autonomie du Wave 2 avec la batterie supplémentaire varie en fonction du mode de fonctionnement. En mode max, attendez-vous à environ 3 à 4 heures d’utilisation sans fil. En mode éco ou nuit, l’autonomie peut atteindre 6 à 8 heures.

Bruit de fonctionnement

Le Wave 2 est audible mais reste largement supportable un fois son rythme de croisière établi. Avec notre sonomètre placé à 1 mètre, nous avons relevé un volume sonore compris entre 36,5 dB en mode ventilateur min et 60,3 dB en mode climatisation max.

Mesures de consommation et de bruit

Voici un récapitulatif des mesures de consommation et de bruit pour chaque mode de fonctionnement :

Climatisation : 280-340 W, 51-54,5 dB

Chauffage : 386-550 W, 50,7-53,2 dB

Ventilateur : 21-32,5 W, 36,5-52,3 dB

La consommation en veille est de 6,8 W et le bruit de charge de la batterie à 1 mètre est de 42,5 dB.

Utilisation en intérieur et en extérieur

Le Wave 2 peut être utilisé à l’intérieur avec deux tuyaux dirigés vers une fenêtre pour aspirer l’air frais et évacuer l’air chaud.

Alternativement, il peut être placé à l’extérieur avec un seul tube connecté à la sortie d’air froid, soufflant uniquement de l’air froid dans une pièce. Cette flexibilité est exceptionnelle, bien qu’elle augmente la complexité du Wave 2 avec un tuyau de sortie supplémentaire et trois adaptateurs de tuyau séparés.

Test en conditions extrêmes

Dans un test extrême, le Wave 2 a réussi à faire baisser la température d’un bureau de 37°C à 29°C en seulement trois heures. Une très bonne efficacité pour un appareil aussi compact.

Entretien et gestion de l’eau

Le Wave 2 est généralement sans entretien, capable de dissiper automatiquement l’eau si l’humidité relative est inférieure à 70%. Si l’humidité est supérieure, le tuyau de drainage doit être fixé à la sortie à l’arrière. Un indicateur d’eau sur l’écran LCD et dans l’application vous informe lorsque le mode de vidange manuelle doit être activé.

Autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie du Wave 2 est très bonne, offrant plus de deux heures d’utilisation en mode maximum et jusqu’à huit heures en mode Eco. La batterie peut prendre 800 charges avant d’atteindre 80% de sa capacité.

Consommation d’énergie et temps de charge

La consommation d’énergie et le temps de charge de la batterie varient en fonction de l’utilisation et de la source d’alimentation. Sur secteur, la charge complète prend un peu moins de deux heures, tandis que sur un panneau solaire de 400 W, cela peut prendre entre quatre et huit heures.

En résumé, l’EcoFlow Wave 2 est un climatiseur portable polyvalent et efficace, adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur. Il offre une installation simple, un fonctionnement silencieux et une consommation d’énergie raisonnable. Nos tests pratiques montrent qu’il est capable de gérer des conditions extrêmes et de fournir un confort thermique dans des espaces réduits.

EcoFlow Wave 2 : Notre avis

Les climatiseurs sont réputés pour leur consommation d’énergie élevée, rendant difficile leur utilisation avec des configurations d’alimentation hors réseau ou mobiles. Cependant, l’EcoFlow Wave 2 se démarque en offrant une alimentation par batterie, panneau solaire ou prise secteur standard de 120 V. Son compresseur est à la fois puissant et économe en énergie, contrairement aux climatiseurs traditionnels.

Le Wave 2 révolutionne le chauffage et le refroidissement efficaces. Il est probablement le meilleur climatiseur portable sur le marché, offrant également des fonctionnalités de chauffage. Il est silencieux, portable et bien conçu. Certes, son prix est élevé, mais il vaut l’investissement pour ceux qui recherchent un climatiseur portable pour tout temps.

L’application intelligente d’EcoFlow est toujours aussi efficace et permet une personnalisation et un contrôle à distance du Wave 2, ce qui peut être très pratique pour de nombreux scénarios d’utilisations. Ses dimensions compactes (54 x 30,2 x 41,7 cm) en font un choix idéal pour les amateurs de camping et de camping-car, surtout lorsqu’il est associé à une batterie ou un panneau solaire adapté.

Le Wave 2 convient également pour une utilisation à domicile, notamment dans les bureaux à domicile ensoleillés ou les chambres à coucher, grâce à son faible niveau sonore. Cependant, son prix élevé pour la version de base et la version avec batterie supplémentaire, peut être un frein pour certains.

À l’occasion des offres d’été de la marque, l’EcoFlow Wave 2 est actuellement proposé avec 100€ de réduction, ramenant son prix de 1190€ à 1099€.

➡️ Voir l’offre EcoFlow Wave 2

Pour

Démarrage très rapide

Produit de l’air froid ou chaud

Plus compacte que la version 1

Consommation maximum de 400 Watts

Application mobile utile et efficace

Relativement silencieux

Fonctionnement autonome hors réseau

Ports USB sur la batterie pratiques

Contre