SAMEBIKE LO26-II en TEST: Le vélo électrique de montagne pliant performant

Dans ce test, nous allons explorer en détail le nouveau vélo électrique Samebike LO26 V2, une version améliorée du populaire Samebike LO26. Ce vélo offre un excellent rapport qualité-prix et présente plusieurs améliorations par rapport à la première version. Nous aborderons le déballage et les accessoires, le montage, les spécifications et le design, ainsi que les tests pratiques pour vous donner un aperçu complet de ce vélo électrique.

SAMEBIKE LO26-II: Déballage

Ce nouveau Samebike LO26 V2 arrive dans un grand carton. Si vous prévoyez de le transporter en voiture, celui-ci ne rentre pas dans tous les coffres. Aussi voici ses dimensions afin de prendre les devants avant de partir. 147cm de large, 69,8 cm de hauteur et 24,3 cm de profondeur.

Une fois le carton ouvert, nous découvront de très nombreuses protections qui protègent les différentes parties du vélo. Chaque élément est précautionneusement protégé afin de supporter les aléas des transports.

Avec le vélo, nous trouvons plusieurs accessoires indispensables à son fonctionnement ainsi que des outils dédiés à son montage et son entretien.

Nous découvrons une trousse contenant 4 clés allen de différentes tailles, un tournevis et deux clés.

Le chargeur de la batterie est plutôt design par rapport à ceux que nous rencontrons habituellement dans nos tests. Celui-ci dispose d’une LED d’état de chargement (rouge = chargement, vert = terminé) et délivre 56,6V (2.0A) ce qui donne une puissance maximale de 113,2 watts.

Les pédales VTT, robustes, sont fournies avec le vélo et peuvent être facilement vissées. De plus, une tige de fixation est également incluse pour permettre de fixer solidement la roue avant.

Deux gardes boues sont fournis avec le VTT pour offrir une protection contre les projections d’eau et de boue. Vous pouvez les monter selon vos préférences et vos besoins.

Un manuel complet et détaillé pour le LO26-II est inclus. Disponible en français et en couleur, il contient de nombreuses informations utiles sur les caractéristiques et les fonctionnalités du vélo, ainsi qu’une notice de montage claire et facile à suivre pour vous aider à assembler votre vélo en un rien de temps.

Le packaging de ce vélo a été soigneusement conçu pour garantir que ce nouveau modèle arrive en parfait état, sans aucun dommage physique lié au transport. Avec de nombreuses protections et un emballage robuste, vous pouvez être sûr que ce LO26-II sera livré en toute sécurité. De plus, le packaging contient tout ce dont vous avez besoin pour assembler rapidement votre vélo. Pour commencer à rouler en un rien de temps, il faudra cependant vous procurer une pompe à air afin de gonfler les pneus « fats » (entre 2.8 et 4,2 bars).

SAMEBIKE LO26-II: Montage

Le montage du Samebike LO26 V2 est simple et rapide, même pour les personnes peu expérimentées en mécanique vélo. Le VTT est livré en grande partie pré-assemblé, il ne reste plus qu’à fixer quelques éléments.

Nous commençons par retirer les 4 vis de la potence afin d’y fixer, le guidon.

Avant de monter la roue avant sur votre vélo, vous avez la possibilité d’installer le garde boue avant. Cette étape est facultative, mais elle peut vous offrir une protection supplémentaire contre les projections d’eau et de boue. L’installation du garde boue avant est facile à réaliser et peut être effectuée rapidement avant de passer à l’étape suivante.

Une fois le garde boue installé selon votre préférence, il suffit d’installer la roue avant. Pour trouver le bon sens, c’est facile, il suffit de se repérer par rapport au logement du frein à disque.

L’étape suivante consiste à monter les pédales sur votre vélo. Cette étape est très simple à réaliser, il suffit de respecter le côté droit ou gauche des pédales, indiqué par les lettres “L” et “R” sur les pédales et le plateau. En suivant ces indications et en vous aidant de la clé fournie, vous pourrez monter vos pédales en toute sécurité et en un rien de temps.

Vient ensuite le montage de la selle. Il suffit de placer la selle sur le tube de selle, de régler la hauteur à votre convenance et de verrouiller le tout en place.

La dernière étape consiste à aligner le guidon avec la roue avant et à serrer fermement la potence pour garantir un alignement parfait, même dans les situations les plus difficiles. Cette étape est cruciale pour assurer une conduite stable et sûre.

En seulement une vingtaine de minutes, nous avons monté le vélo sans rencontrer de problème particulier. Les instructions étaient claires et faciles à suivre, à l’exception des gardes boues qui étaient un peu moins explicites et plus complexes à installer que le reste. Malgré ce petit détail, nous avons été agréablement surpris par la qualité d’ensemble du déballage et du montage et nous sommes impatients de prendre la route avec cette nouvelle version du vélo.

SAMEBIKE LO26-II: Spécifications et design

Le Samebike LO26 V2 est un vélo électrique offrant de nombreuses fonctionnalités et plusieurs améliorations par rapport à la version précédente. Voici les spécifications détaillées de ce vélo :

Taille des roues : 26 pouces avec des pneus de 1.95 de large

Pliable : Oui, avec une liaison simple à utiliser

Batterie : 48V 10Ah 18650 lithium battery, bien calée dans son logement

Puissance du moteur : 500 watts, situé dans la roue arrière

Vitesse maximale : 35 km/h

Capacité de montée : 35°

Autonomie : 25-35 km en mode électrique pur et 40-80 km en mode assistance électrique

Charge maximale : 150 kg

Poids : 25.5 kg

Éclairage : Phare LED avant, klaxon et réflecteur arrière rouge

Freins : Système de frein à disque avant et arrière

Suspensions : Amortisseur arrière et suspension avant

Écran : Écran couleur, affichant les modes d'assistance, la vitesse, la tension de la batterie et d'autres informations

Modes de conduite : 4 modes de conduite : Électricité pure / Système d'assistance à la pédale / Conduite à la force humaine / Mode poussée

Hauteur de selle ajustable : Pour trouver la position idéale pour une conduite confortable

Port de recharge USB : Permet de recharger votre téléphone pendant que vous roulez

Dimensions déplié : 177 * 64.5 * 104 cm

Dimensions plié : 103 * 39 * 104 cm

Prix : 979 € (949 € avec le code promo : 30OFF )

Le Samebike LO26 V2 est un vélo électrique de 26 pouces avec des pneus « fat » de 1,95 de large, permettant d’offrir une bonne adhérence et une stabilité accrue sur différents types de terrains. Le cadre du vélo est en aluminium, ce qui permet de réduire le poids total du VTT tout en conservant une bonne résistance et durabilité.

Le vélo est équipé d’un moteur de 500 watts situé dans la roue arrière, permettant une assistance électrique puissante lors des montées ou des accélérations.

Les freins à disque mécaniques à câble, présents à l’avant et à l’arrière, assurent un freinage efficace et sécurisé, même à des vitesses élevées.

Le Samebike LO26 V2 est équipé d’une suspension centrale et d’une suspension avant pour un amorti très agréable lors des trajets sur routes accidentées ou les chemins de terre. La suspension avant peut être bloquée manuellement, permettant ainsi au cycliste de choisir entre un amorti optimal ou une meilleure efficacité énergétique lors des déplacements sur des surfaces lisses.

Le Samebike LO26 V2 dispose d’une transmission Shimano composée de 7 vitesses à l’arrière et de 3 plateaux à l’avant, offrant ainsi une large gamme de choix pour s’adapter à différentes situations de conduite.

Les poignées en silicone sont une autre amélioration notable par rapport à la première version du vélo. Elles offrent un confort accru et une meilleure prise en main, évitant ainsi les douleurs et les irritations lors des longs trajets.

Les manettes à gâchette de ce vélo offrent des changements de vitesse rapides et fluides pour les cyclistes qui préfèrent rouler sans assistance. Bien que nous ayons trouvé ces gâchettes un peu éloignées des poignées, cela ne pose pas de problème majeur car vous changerez beaucoup moins souvent de vitesse sur ce vélo que sur un vélo classique. La manette des gaz aidant grandement pour activer rapidement le moteur et démarrer en un rien de temps.

La batterie de ce vélo peut être rechargée de deux manières différentes pour plus de commodité. Vous pouvez la recharger directement lorsqu’elle est installée dans le cadre du vélo, ce qui est très pratique. Sinon, vous pouvez également la retirer du cadre pour la recharger séparément. Cependant, pour retirer la batterie, il vous faudra plier le vélo en deux.

Ce vélo est pliable, ce qui facilite son transport et son rangement. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement le ranger dans un grand coffre de voiture ou avec les sièges baissés, sans avoir à investir dans un support de vélo ou, dans la plupart des cas, une boule arrière. Cela vous permet de transporter votre vélo en toute simplicité, où que vous alliez.

Pour plier le vélo, il suffit de déverrouiller et retirer le petit loquet situé au niveau du cadre et de plier le vélo en deux.

Le vélo n’étant pas loin d’atteindre 26 kilos, cette étape se fait facilement mais demande un coup de main. La béquille centrale vous aidera à assurer et poser le VTT une fois ouvert.

Une fois le vélo plié, il passe de 177 * 64.5 * 104 cm à 103 * 39 * 104 cm, soit un gain d’environ 64,7% du volume du VTT lorsqu’il est plié par rapport à lorsqu’il est déplié.

La batterie est facilement accessible et peut être retirée en tournant la clé située en dessous du cadre. Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette fonction permet de charger la batterie séparément du vélo, ce qui est pratique si vous n’avez pas de prise de courant à proximité de votre lieu de rangement. De plus, la possibilité de retirer la batterie facilite l’entretien et le remplacement éventuel de celle-ci.

La batterie de 48 volts et 10 Ah de ce vélo offre une capacité de 499,2 WH, vous permettant de parcourir environ 25 km en mode full électrique et jusqu’à 60 km en mode assistance électrique. Ces chiffres peuvent cependant varier en fonction de différents facteurs tels que le poids du cycliste, le terrain et le niveau d’assistance choisi. Il est donc important de prendre ces facteurs en compte pour estimer l’autonomie réelle de la batterie.

L’écran couleur, situé au niveau du guidon, est un ajout et un atout majeur pour ce vélo électrique. Il permet de visualiser facilement et rapidement les informations essentielles telles que la vitesse, l’autonomie et le niveau de la batterie. De plus, les commandes situées à proximité de l’écran permettent de naviguer facilement entre les différents modes d’assistance et les réglages du vélo.

Petite nouveauté apportée par ce nouvel écran couleur, la possibilité de recharger votre téléphone portable. Un atout non négligeable pour les nomades utilisant fréquemment leur GPS tout au long d’un parcours.

Enfin, le Samebike LO26 V2 est équipé d’une lumière avant intégrée et d’un klaxon, des éléments indispensables pour assurer la sécurité du cycliste lors des déplacements nocturnes ou dans des conditions de faible luminosité. Cependant, il est important de noter que le vélo ne dispose pas de lumière arrière, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

En définitive, le design de ce vélo est élégant et moderne, avec des lignes fluides et des finitions soignées. L’ensemble semble robuste et rien ne semble avoir été oublié. Vérifions maintenant ce que vaut ce VTT sur la route lors de nos tests pratiques.

SAMEBIKE LO26-II: Tests pratiques

Dans cette partie, nous avons réalisé des tests pratiques approfondis du Samebike LO26 V2 pour évaluer ses performances et son confort dans diverses situations de conduite. Les tests ont été effectués sur différents types de terrains et dans diverses conditions météorologiques pour évaluer la polyvalence et la fiabilité du vélo électrique.

Tests en conduite

Tout d’abord, nous avons testé le vélo en mode full électrique, en utilisant uniquement la poignée d’accélérateur pour propulser le vélo sans pédaler. Dans ce mode, nous avons effectivement parcouru environ 25 km avec une charge de batterie complète. Le trajet comprenait des montées, des descentes, des chemins de terre et des routes asphaltées. Le vélo s’est montré performant et puissant, même en mode le plus puissant (mode 5), permettant de maintenir une vitesse élevée et de gravir des pentes sans difficulté.

Ensuite, nous avons testé le vélo en mode assistance électrique, où le moteur assiste le cycliste en fonction de la force appliquée sur les pédales. Dans ce mode, nous avons parcouru environ 60 km avec une charge de batterie complète. Le vélo a offert une assistance électrique fluide et réactive, permettant de pédaler plus facilement et de parcourir de plus grandes distances sans fatigue excessive.

La position de conduite est vraiment très agréable et celle-ci est grandement facilitée par les nouvelles poignées ergonomiques de cette V2 sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Après plusieurs kilomètres, nous n’avons pas ressenti de mal de dos.

Tests de l’équipement

Nous avons également évalué la maniabilité du vélo lors de ces tests. Le Samebike LO26 V2 est facile à manœuvrer, même à des vitesses élevées, grâce à son cadre en aluminium léger et à ses pneus larges qui offrent une bonne adhérence sur terrain difficile. La suspension centrale et la suspension avant procurent un amorti non négligeable sur les routes accidentées et les chemins de terre, améliorant ainsi le confort et la qualité de la conduite.

Le freinage du vélo a également été testé lors de ces essais. Les freins à disque mécaniques à câble, présents à l’avant et à l’arrière, assurent un freinage efficace et sécurisé, même à des vitesses élevées. Bien que les freins hydrauliques soient généralement considérés comme plus performants, les freins mécaniques à câble du Samebike LO26 V2 ont démontré une capacité de freinage satisfaisante.

Concernant l’éclairage avant et le klaxon intégrés, la lumière avant offre un éclairage suffisant pour la conduite nocturne ou dans des conditions de faible luminosité, tandis que le klaxon est suffisamment fort pour alerter les autres usagers de la route de notre présence. Cependant, l’absence de lumière arrière est un inconvénient majeur pour la sécurité des cyclistes lors des déplacements nocturnes ou dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, nous avons examiné la facilité d’utilisation et la convivialité de l’écran couleur et des commandes situées à proximité du guidon. L’écran offre une lecture facile et rapide des informations essentielles. Sa lecture sera un peu moins facile face à un soleil de midi avec un reflet plutôt important, mais dans l’ensemble nous n’avons pas été gêné d’avantage.

Les tests pratiques du Samebike LO26 V2 ont montré que ce vélo électrique offre d’excellentes performances, un confort de conduite appréciable et une maniabilité aisée dans diverses situations de conduite. Malgré quelques points négatifs, tels que l’absence de lumière arrière et les garde-boues de mauvaise qualité, cette V2 corrige plusieurs défauts majeurs de la première version, comme la batterie qui désormais ne vibre plus dans son logement et est désormais bien fixée.

SAMEBIKE LO26-II: Notre avis

Le Samebike LO26 V2 est un vélo électrique performant et confortable, offrant une expérience de conduite agréable sur divers types de terrains. Le soin apporté à l’emballage et à la protection des éléments, ainsi que la facilité de montage, témoignent de la qualité globale du produit. Les améliorations apportées par rapport à la première version, telles que les poignées ergonomiques, l’écran couleur et la batterie bien calée, sont des atouts indéniables.

Cependant, quelques points négatifs subsistent, tels que l’absence de lumière arrière et la complexité d’installation des garde-boues. Malgré ces inconvénients, le Samebike LO26 V2 reste un excellent choix pour ceux qui recherchent un vélo électrique polyvalent et facile à transporter grâce à sa fonction pliable.

Le Samebike LO26 V2 est un vélo électrique de qualité qui saura satisfaire les attentes des cyclistes à la recherche d’un vélo performant et confortable, sous la barre des 1000€, pour leurs déplacements quotidiens ou leurs escapades en plein air.

Pour

Poignées ergonomiques

Position de conduite confortable

Puissance du moteur

Défauts de la V1 corrigés

Autonomie respectée (gabarit moyen)

Design

Pliable

Accessoires fournis

Contre