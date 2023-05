L’affaire antitrust britannique contre Apple échoue à nouveau ; encore un appel possible

Une affaire antitrust britannique contre Apple a de nouveau été rejetée, après qu’un tribunal d’appel a jugé que la décision initiale était correcte – que le chien de garde de la concurrence du Royaume-Uni avait manqué un délai légal.

La décision est maintenue malgré le fait que deux politiques de l’App Store d’Apple ont été jugées anticoncurrentielles, et même si le tribunal a semblé convenir que sa propre décision était susceptible d’avoir des « résultats indésirables ou malheureux »…

Affaire antitrust britannique contre Apple

Les choses ont commencé lorsque deux des politiques de l’App Store d’Apple ont été déclarées anticoncurrentielles.

Tout d’abord, Apple interdit les services de cloud gaming dans l’App Store. Cela indique qu’un développeur ne peut pas proposer une application qui donne accès à plusieurs jeux joués via des serveurs cloud. Il est suggéré que l’objectif de la société ici est de protéger sa propre part des revenus par jeu et de bloquer la concurrence de son propre service de jeu par abonnement Apple Arcade.

Deuxièmement, alors qu’Apple permet à tout développeur de créer son propre navigateur Web et de le proposer via l’App Store, la société Cupertino n’approuve que les navigateurs qui utilisent son propre moteur de rendu WebKit. Cela rend impossible pour un développeur, par exemple, de créer une application de navigateur plus rapide que Safari – et Apple bloque également l’accès à certaines fonctionnalités de Safari, comme l’intégration d’Apple Pay.

L’organisme britannique de surveillance de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a constaté en juin dernier que les deux politiques étaient effectivement anticoncurrentielles.

Problème 1 : Le sens du mot « étudier »

Bien que l’AMC ait déclaré qu’elle enquêtait sur ces questions, elle avait qualifié son enquête d’« étude de marché » plutôt que d’« enquête de marché ». Seule une chose qualifiée d’enquête donne le pouvoir légal d’imposer des sanctions, de sorte qu’aucune action ne peut être entreprise.

Pour contourner ce problème, l’AMC a ouvert un nouveau dossier sur les deux mêmes problèmes, cette fois-ci qualifié d’enquête.

Problème 2 : Le sens du mot « doit »

Cependant, Apple a fait valoir que la CMA avait manqué un délai pour ouvrir une enquête. En effet, la loi stipule que le régulateur « doit » ouvrir une enquête à la même date qu’il a publié les résultats de l’étude initiale. Apple a déclaré que le mot « doit » indique la même chose que « doit » ; la CMA a fait valoir que le mot lui accordait plutôt le pouvoir d’ouvrir l’enquête immédiatement, mais pas l’obligation.

Alors que l’interprétation d’Apple semblait la plus logique, il existe en fait des précédents juridiques des deux côtés, de sorte que la CMA a fait appel devant le Tribunal d’appel de la concurrence.

L’appel de la CMA est rejeté

Nous avions dit à l’époque qu’Apple semblait avoir le cas le plus solide, et cela a en effet été confirmé par la décision d’aujourd’hui – rapportée par Reuters.

Le Tribunal d’appel de la concurrence a annulé la décision d’ouvrir l’enquête et a rejeté mercredi la demande de la CMA d’autorisation de faire appel de cette décision. […] Mais, dans sa décision refusant l’autorisation de faire appel, le tribunal a déclaré que la loi sur le moment où la CMA peut ouvrir une enquête de marché est claire. « La lettre de la loi compte, même si elle génère des résultats indésirables ou malheureux », a déclaré le tribunal.

Ce n’est peut-être pas la fin, cependant. La CMA est toujours libre de porter son cas devant la Cour d’appel, l’équivalent britannique de la Cour suprême des États-Unis. Le régulateur n’a pas encore dit s’il le ferait ou non, déclarant seulement qu’il « examine attentivement la décision du tribunal et […] compte tenu de nos prochaines étapes.

