Bluetti AC180 en TEST: La nouvelle batterie 1000Wh transportable

Alors que la prise de conscience écologique et la volonté d’économiser de l’énergie sont de plus en plus présentes, les alternatives pour la production d’énergie suscitent un intérêt croissant. Les centrales électriques portables connaissent un véritable engouement, offrant une polyvalence pour une utilisation en camping, à bord d’un van ou comme alimentation de secours domestique. Aujourd’hui, nous vous présentons la Bluetti AC180, une centrale électrique novatrice conçue pour répondre à divers besoins, allant de l’autonomie énergétique à la production d’électricité verte.

La Bluetti AC180 se positionne comme une concurrente sérieuse face à des produits tels que l’EcoFlow Delta 2. Dotée d’une puissance continue de 1 800 watts et d’une puissance de pointe de 2 700 watts, cette centrale électrique promet de fournir de l’énergie de manière fiable dans diverses situations. Grâce à sa technologie de batterie LiFePO4 et une garantie exceptionnelle de 5 ans, la Bluetti AC180 veut allier sécurité et durabilité. Dans ce test, nous vous proposons d’explorer plus en détail les caractéristiques et les atouts de cette nouvelle batterie, puis enfin, de la tester en pratique.

Bluetti AC180: Caractéristiques techniques

La batterie Bluetti AC180 vient combler un manque dans le créneau des batteries portables de 1000W, se situant entre le modèle B70 de 750W et le modèle AC200 de 2000 watts. Cette batterie est adaptée pour une utilisation domestique lors de petites coupures de courant et s’avère également parfaite pour les activités en extérieur, notamment pour les campings, caravanes, camping-cars et fourgonnettes.

Gamme Bluetti EB3A EB55 EB70 AC180 AC200P EB200P AC200Max Puissance watts 600 700 1000 1800 2000 2200 2200 Batterie Wh 268 537 716 1152 2000 2048 2048 Watts de surtension 1200 1400 1400 2700 4800 4800 4800 Apport solaire en watts 200 200 200 500 700 900 900 Taille (LxlxP) cm 26x18x18 28x20x20 32x22x22 34x25x32 42x28x39 44x30x39 42x28x39 Poids (kg 4.6 7.5 9.7 16.2 27,5 28.1 28.1 Application Oui Non Non Oui Non Non Oui Extensible Non Non Non Non Non Non Oui UPS Oui Non Non Oui Non Non Non Watts du chargeur CA 350 200 200 1440 500 500 500 Prix 299 € 499 € 749 € En attente 1 799 € 2 399 $ 2 199 €

L’AC180 offre une puissance de 1800 watts et une capacité de 1152 watts, ce qui lui permet de tenir une journée entière lors d’une utilisation normale dans tout type de véhicules aménagés. La batterie Bluetti AC180 utilise des cellules de batteries LiFePO4, reconnues pour leur longévité et leur sécurité accrue par rapport aux autres types de batteries lithium-ion. La durée de vie de cette batterie est estimée à plus de 3500 cycles de charge et décharge.

Il s’agit de la toute dernière technologie de batterie, plus stable et plus durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié offre jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge que le lithium-ion avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer, ce qui quadruple effectivement la durée de vie du dispositif par rapport aux autres.

La capacité de la batterie à se recharger rapidement grâce à ses entrées solaires est un atout supplémentaire, notamment pour les utilisateurs nomades qui souhaitent rester indépendants du réseau électrique lors de leurs déplacements. L’entrée solaire de l’AC180 est limitée à 10 ampères et 500 watts. Vous pouvez y connecter deux panneaux de 200 watts ou un panneau de 400 watts. L’appareil s’allume automatiquement dès qu’il est en charge solaire ou secteur.

L’AC180 peut aussi faire office d’onduleur (mode UPS). La commutation entre l’alimentation secteur et la batterie se fait en moins de 20 millisecondes, évitant ainsi les coupures d’alimentation pour les appareils connectés.

Bluetti AC180: Déballage et design

Nous recevons cette BLUETTI EB70 dans un carton très sobre, sans fioritures ou couleur sur le packaging. Nous sentons que l’essentiel de la vente de ces produits se fait par correspondance et non en magasin.

Une fois ouvert, nous découvrons d’abords une petite boîte renfermant différents câbles. Sous ce premier étage se cache la batterie solidement empaquetée dans une épaisse mousse, prête à endurer les différents aléas du transport.

Le colis de l’AC180 comprend un câble de charge secteur, le câble de charge pour les panneaux solaires et un câble allume-cigare véhicule (qui se branche via l’entrée solaire). Les câbles sont de bonne qualité et suffisamment longs pour une utilisation pratique.

Un manuel (en anglais uniquement) et une carte de garantie font également partie du packaging.

Compacte, l’AC180 mesure environ 30 cm de haut, 30 cm de large et 21 cm de profondeur, soit à peu près la taille d’une feuille A4. Son poids de 16 kg la rend facilement transportable pour les activités en plein air, bien qu’elle soit légèrement plus lourde que certaines batteries concurrentes. Cependant, sa puissance supplémentaire justifie ce poids légèrement supérieur.

Sur les côtés, on observe des ventilateurs de soufflage et d’extraction qui se déclenchent en fonction de la température et de la puissance de charge. Ces ventilateurs assurent un refroidissement efficace de l’appareil et contribuent à prolonger sa durée de vie.

Sur la face avant de l’AC180, on trouve toutes les entrées et sorties ainsi qu’un écran LCD non tactile. En haut à gauche vous trouverez une entrée de charge solaire, compatible avec des panneaux solaires d’une puissance maximale de 500W. En dessous de cette dernière une sortie 12 volts allume-cigare d’une capacité de 10A est présente.

Concernant les sorties USB, une sortie USB-C limitée à 100 watts et deux paires de sorties USB limites à 10 ampères sont disponibles, permettant de charger plusieurs appareils simultanément.

Le bouton de marche/arrêt se trouve sous l’écran LCD, qui affiche l’entrée, la sortie en watts, le pourcentage de la batterie et le temps restant. Il est dommage que la luminosité de l’écran ne soit pas réglable, car cela peut rendre la lecture difficile dans certaines conditions de luminosité.

Les boutons DC et AC permettent d’activer ou de désactiver les sorties. Le bouton DC active également la sortie continue et le bouton AC permet d’accéder au menu en appuyant simultanément sur les boutons AC et DC. En maintenant le bouton AC enfoncé pendant deux secondes, on peut modifier la fréquence du courant alternatif (50 Hz pour la France, ou 60 Hz pour d’autres pays). Le bouton DC permet d’accéder au mode ECO en appuyant brièvement dessus, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’optimiser l’autonomie de la batterie lorsqu’elle alimente des appareils à faible consommation.

En maintenant ce dernier bouton enfoncé, on peut consulter les erreurs éventuelles et accéder à un menu de diagnostic qui fournit des informations sur la température de la batterie, les cycles de charge et décharge, et d’autres paramètres techniques. Pour sortir du menu, il suffit d’appuyer simultanément sur les boutons AC et DC.

L’appareil dispose également de deux sorties AC de type prises françaises, qui délivrent chacune jusqu’à 1800 watts de puissance, permettant de brancher et d’alimenter des appareils électriques tels que des ordinateurs portables, des réfrigérateurs ou des télévisions.

Sur le bas du côté droit de la batterie, on retrouve l’entrée de charge secteur, un fusible réarmable pour protéger l’appareil contre les surintensités, et l’emplacement pour relier l’appareil à la masse du véhicule, garantissant une sécurité optimale lors de l’utilisation.

Sur la face arrière de la batterie, vous pouvez retrouver un récapitulatif des différentes tensions permises et utilisées par la batterie.

Au-dessus de l’appareil, on trouve deux poignées de transport solides et ergonomiques. Ce procédé est moins pratique qu’une seule poignée permettant de transporter la batterie à une main avec la charge bien répartie comme la Jackery Explorer 1500 Pro (17 kg). Cela est toutefois plus adapté aux personnes ne pouvant porter plus de 16 kg sur un bras.

Toujours sur le dessus de la batterie, un emplacement de la charge à induction pour les téléphones limitée à 15 watts est présent. Cette fonction est particulièrement utile pour charger rapidement un téléphone sans avoir besoin de câble.

Bluetti AC180: Application mobile

L’application mobile de Bluetti permet de pairer et de gérer plusieurs appareils, dont l’AC180. L’appareil en Bluetooth de la batterie se fait instantanément et sans aucun problème.

Cette app mobile fournit en direct des informations détaillées sur les entrées et les sorties de la batterie, ainsi que sur le pourcentage de la batterie restante.

L’application affiche également des informations sur la batterie, le modèle, le numéro de série, la charge restante et la version du BMS.

L’application permet d’activer/désactiver et gérer les entrées DC et AC ainsi que leur mode éco, qui peuvent être réglés en fonction de la puissance et du temps. En mode éco, si la charge est inférieure à un certain seuil pendant une période donnée, les sorties se coupent automatiquement.

L’application propose également trois modes de chargement : Silencieux, Standard et Turbo. Le mode Silencieux charge lentement mais génère moins de bruit, tandis que les modes Standard et Turbo offrent des vitesses de charge plus rapides.

Le mode Power Lifting permet à l’AC180 de fournir une puissance constante en sortie, même pour les appareils qui dépassent les 1800 watts, en baissant simplement la tension. Ce mode fonctionne sans problème jusqu’à 2200 watts. L’application inclut également des options pour les mises à jour du BMS, le réglage de la fréquence et le reset d’usine.

En définitive, nous avons particulièrement apprécié cette application. D’une part, vous n’avez pas besoin de compte pour l’utiliser. Ensuite, elle est terriblement simple et donc ultra pratique et efficace. Le seul bémol que nous voyons est l’absence de langue française, qui pourrait sans doute arriver dans une future mise à jour.

Bluetti AC180: Tests pratiques et performances

Nous commençons les tests pratiques par la charge secteur de l’AC180 qui propose trois modes : Turbo, Standard et Silencieux. Voici en détail ce que cela a donné pour chacun lors de nos relevés :

Mode Turbo : La charge débute autour de 300 watts et monte jusqu’à 1400-1450 watts. Il permet de charger la batterie de 0 à 80% en environ 43 minutes et 30 secondes et de 0 à 100% en 58 minutes et 55 secondes. L’énergie nécessaire pour charger la batterie est d’environ 1200 watts.

Mode Standard : La charge commence à 300 watts et monte rapidement à 1400 watts. Il faut 1 heure, 9 minutes et 7 secondes pour charger complètement la batterie, en consommant 1295 watts.

Mode Silencieux : La charge se situe entre 240 et 270 watts, et il faut environ 5 heures et 20 secondes pour charger complètement la batterie. Le niveau de bruit des ventilateurs est de 45 décibels à un mètre de distance.

Après toute une batterie de tests, nous avons pu déterminer que les performances de l’AC180 sont à la hauteur de ses spécifications techniques. La batterie a pu alimenter en continu un réfrigérateur de camping pendant plus de 12 heures, ou charger plusieurs appareils électroniques, tels que des smartphones, tablettes et ordinateurs portables, sans montrer de signes de faiblesse.

Un test avec une cafetière Senseo de 1800 watts a été effectué avec succès. En poussant l’AC180 à des charges supérieures à 1800 watts, l’appareil se met en sécurité à partir de 2200 watts au bout de 4 secondes s’il dépasse 9 ampères. Cependant, elle peut fonctionner à une puissance de 2100 watts pendant 2 minutes. Le mode de puissance constante permet d’alimenter des appareils d’une puissance supérieure à 1800 watts en abaissant la tension, fonctionnant sans problème jusqu’à 2200 watts.

Le mode UPS a été testé avec un PC consommant 65 watts, tandis que la charge atteignait 350 watts. La commutation s’est effectuée en moins de 20 millisecondes lors de la déconnexion du secteur. La sortie 12 volts a été testée avec succès sur une glacière thermodynamique, mais une prise supplémentaire DC 7909 aurait été appréciée.

Il est à noter que, malgré les très bonnes performances de la Bluetti AC180, il est essentiel de suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne la tension d’entrée maximale lors de la recharge via des panneaux solaires. Il est important de ne pas dépasser la limite de 60 volts recommandée, afin d’éviter d’endommager la station d’énergie. En suivant ces précautions, vous pourrez profiter de la Bluetti AC180 en toute sécurité et tirer le meilleur parti de ses performances

Bluetti AC180: Notre avis

La Bluetti AC180 est une station d’énergie portable impressionnante, offrant une grande capacité et une excellente performance dans un format compact et léger. Ses multiples options de recharge, ses nombreuses sorties pour alimenter divers appareils et sa capacité à supporter des charges importantes en font un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une solution d’alimentation fiable et polyvalente. Que ce soit pour le camping, les voyages en van aménagé, les événements en plein air ou même pour une utilisation domestique comme source d’énergie de secours, la Bluetti AC180 est une excellente option.

Le fait que la station d’énergie puisse être rechargée à partir d’une prise secteur, d’une prise allume-cigare de voiture ou d’un panneau solaire lui confère une grande flexibilité et permet de l’utiliser dans diverses situations. De plus, la batterie au lithium-fer-phosphate (LiFePO4) offre une durée de vie plus longue et une meilleure stabilité que les batteries lithium-ion traditionnelles, ce qui en fait un investissement durable.

En somme, la Bluetti AC180 est une station d’énergie portable de haute qualité qui se distingue par sa performance, sa capacité, sa légèreté et sa facilité d’utilisation. Son design compact et épuré, ainsi que sa capacité à gérer des charges importantes, en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution d’alimentation portable et fiable.

Actuellement aucun prix ne nous a été communiqué sur cette batterie. Nous nous réservons le droit de modifier la note du test si celui-ci ne serait pas en adéquation avec le marché.

➡️ Voir l’offre Bluetti AC180

Pour

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

1800W de puissance pleinement utilisable

Finition

Charge rapide

Compatible avec les panneaux solaires

Peut faire office d’onduleur

Application mobile ergonomique et utile

Contre