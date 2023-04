Les détails des fonctionnalités de l’Oppo A98 5G sont divulgués

Oppo travaillerait sur l’Oppo A98 5G, un smartphone économique de milieu de gamme portant le numéro de modèle CPH2529. Plusieurs sites Web de certification ont répertorié le smartphone avant que l’entreprise n’en parle. Les sites comprennent le CQC chinois, le TKDN indonésien et le NBTC thaïlandais. Les utilisateurs ont également repéré le smartphone sur Geekbench et HTML5 Test.

La société envisage les marchés asiatique et européen pour la version initiale. Alors que le téléphone est dans sa phase finale, des pronostiqueurs tels que Appuals révèlent les principales spécifications et rendus de l’A98 5G. Les fuites suggèrent que le téléphone est une option fiable pour les personnes qui préfèrent un smartphone économique avec de bonnes performances.

Caractéristiques et rendus de l’Oppo A98 5G divulgués avant son lancement…

Selon les fuites, le smartphone peut comporter un panneau LCD LTPS. L’écran mesure 6,7 pouces avec la possibilité d’offrir une résolution d’écran FHD + 1080 P. Ce n’est peut-être pas une fonctionnalité attrayante car la plupart des smartphones de cette gamme de prix ont des écrans OLED ou AMOLED. Néanmoins, il n’y a rien à craindre; ça reste un bon choix.

L’écran a également un rapport d’aspect de 20: 9, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de pixels de 391ppi. L’Oppo A98 5G est livré avec une protection Panda Glass pour une expérience sans rayures. Le téléphone fonctionne sur Android 13 basé sur ColorOS 13. Comme le Samsung Galaxy S10e, ce smartphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le chipset Snapdragon 695 fournit la base de bonnes performances, soutenues par 8 Go de RAM. Il y a également 256 Go de stockage interne et une batterie de 5 000 mAh avec une capacité de charge rapide de 67 W. Les appareils photo avant de 32 mégapixels et arrière de 64 mégapixels offrent les meilleurs clichés de tous les temps, tout cela grâce à des caractères pris en charge, notamment une ouverture f/1,8, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

L’Oppo A98 5G peut également être équipé du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, d’une double carte SIM, d’un emplacement pour carte microSD et d’un GPS. Le téléphone Oppo de 192 grammes peut mesurer 165,6 x 76,1 x 8,2 mm. Le prix reste un mystère pour nous. Il y a des rumeurs selon lesquelles ce téléphone pourrait être une version renommée de l’OPPO A1 5G.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine