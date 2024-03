Comment faire pivoter du texte dans Google Docs [Guide facile]

Google Docs est l’un des meilleurs produits de Google. Tout ce que nous ajoutons dans Google Docs est enregistré en temps réel, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’enregistrer manuellement le document à chaque fois que vous apportez une modification.

Les possibilités de création sont vastes dans Google Docs et cela dépend de la manière dont l’utilisateur profite de toutes les options. Si vous envisagez d’utiliser du texte rotatif dans votre document, vous êtes au bon endroit. Ici, vous apprendrez comment faire pivoter du texte dans Google Docs.

Par défaut, le texte que nous ajoutons est disposé horizontalement, mais lorsque vous voulez rendre votre document attrayant, vous pouvez ajouter du texte dans différents formats, des stickers, des images et plus encore.

Pouvez-vous faire pivoter du texte dans Google Docs?

Oui, vous pouvez facilement faire pivoter du texte dans Google Docs. Bien que vous ne puissiez pas faire pivoter le texte qui est déjà horizontal, vous pouvez ajouter un nouveau texte dans des angles différents que vous définissez en faisant pivoter le texte.

Vous pouvez également faire pivoter des images, ce qui est également assez facile. Mais d’abord, vérifions les étapes pour le texte.

Comment faire pivoter du texte dans Google Docs?

Comme mentionné précédemment, Google Docs permet aux utilisateurs de faire pivoter du texte, mais l’option n’est pas directement disponible dans le menu par défaut. Vous pouvez trouver l’option en suivant les étapes ci-dessous.

Ouvrez ou créez un document dans Google Docs. Dans la section du menu, cliquez sur l’option Insérer.

Vous obtiendrez une liste déroulante, choisissez Dessin, puis Nouveau.

Cela ouvrira une fenêtre de dessin. Cliquez ici sur l’icône Texte.

Cliquez maintenant sur l’endroit vide pour dessiner une zone de texte, puis écrivez le texte que vous souhaitez faire pivoter. Positionnez votre curseur sur le point bleu et faites-le pivoter à l’angle souhaité.

Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer et le texte pivoté apparaîtra dans le document.

Vous pouvez redimensionner la zone de texte en fonction de vos préférences.

Comment faire pivoter des images dans Google Docs

La rotation d’images dans Google Docs est simple et plus facile que la rotation de texte. Mais si vous n’êtes pas familier avec le processus, voici les étapes.

Ouvrez un document dans Google Docs. Dans la section du menu, cliquez sur Insérer. Désormais, dans le menu déroulant, sélectionnez Image puis ajoutez votre image.

Vous pouvez également copier et coller des images directement dans le document. Une fois l’image ajoutée, placez le curseur sur le point bleu en haut, puis faites pivoter l’image.

Pouvez-vous faire pivoter du texte sur un téléphone?

Non, il n’est pas possible de faire pivoter du texte dans l’application Google Docs pour les téléphones mobiles. L’option de dessin que nous utilisons pour faire pivoter du texte dans la version Web n’est pas disponible dans l’application. Vous ne pouvez pas non plus faire pivoter d’images dans l’application Google Docs.

Voilà, c’est le guide complet sur la façon de faire pivoter du texte et des images dans Google Docs. Cela peut être utile si vous souhaitez améliorer votre présentation Google Docs ou mettre en évidence quelque chose. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.