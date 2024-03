Le créateur de ‘Peaky Blinders’ prépare une série sur la dynastie Guinness, oui, ceux de la bière

La tumultueuse Irlande du XIXe siècle

‘House of Guinness’ racontera l’histoire de l’une des familles les plus influentes du Royaume-Unis

Milieu du XVIIIe siècle, Dublin. Un jeune Arthur Guinness réalise son rêve d’ouvrir une brasserie dans sa bien-aimée ville d’Irlande, donnant ainsi naissance à l’une des plus grandes dynasties brassicoles de l’histoire, qui est même considérée des centaines d’années plus tard comme un symbole de tout un pays.

Cependant, de 1759 à nos jours, beaucoup de choses se sont passées, et toutes n’ont pas été agréables ou amicales, car un empire comme celui de la famille Guinness est rempli d’histoires qui méritent d’être racontées, comme le fera dans le futur Netflix avec House of Guinness, la nouvelle série de Steven Knight, scénariste de Les Promesses de l’ombre et créateur d’une des meilleures séries sur les gangsters, également irlandais, que l’on peut voir actuellement, Peaky Blinders.

Que savons-nous sur House of Guinness

House of Guinness, qui commencera bientôt à être tournée, racontera l’histoire épique de l’une des dynasties les plus célèbres et durables d’Europe : la famille Guinness. Se déroulant au Dublin et à New York du XIXe siècle, l’histoire se concentrera sur les conséquences de la mort de Benjamin Guinness, l’homme responsable du succès extraordinaire de la brasserie Guinness, et l’impact de sa volonté astucieuse sur le destin de ses quatre enfants adultes, Arthur, Edward, Anne et Ben, ainsi que sur un groupe de personnages dublinois qui travaillent et interagissent avec le géant croissant qu’est Guinness.

La série comprendra huit épisodes d’une durée d’environ une heure chacun et sera réalisée par Tom Shankland (House of Cards, The Punisher) et Mounia Akl (Boiling Point).

Que disent les responsables ?

Steven Knight, scénariste et showrunner de House of Guinness, a déclaré dans un communiqué de presse : « La dynastie Guinness est connue dans le monde entier : richesse, pauvreté, pouvoir, influence et grandes tragédies s’entremêlent pour créer une riche gamme de matériel à exploiter. Leurs histoires m’ont toujours fasciné et je suis ravi de donner vie aux personnages pour que le monde les voie ».

Karen Wilson, de Kudos, la société de production de la série, a parlé de l’histoire et de l’adaptation en disant que « House of Guinness est rempli de mystère, d’intrigue et de drame, et nous sommes absolument ravis de le présenter au public de Netflix du monde entier. Cette histoire épique et fascinante sur l’une des plus grandes dynasties du monde captivera le public. Je ne peux penser à personne de mieux que le brillant Steven Knight pour lui donner vie ».