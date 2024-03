Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8s Gen 3 pour créer des smartphones phares moins chers

Qualcomm est souvent le fabricant préféré en matière de smartphones haut de gamme. Les marques optent pour les SoC de ce fabricant, toujours à la pointe des produits les plus récents et les plus puissants disponibles. Le constructeur américain vient de présenter le nouveau Snapdragon 8s Gen 3, dédié à la création de smartphones haut de gamme moins chers.

Qualcomm possède actuellement son SoC le plus performant dans le Snapdragon 8 Gen 3. Cette société a désormais une nouvelle proposition à ce niveau et a dévoilé le Snapdragon 8s Gen 3, dédié aux meilleurs smartphones, mais avec quelques limitations dans ce qu’il propose, tout en conservant les principales fonctionnalités.

Le nouveau Snapdragon 8s Gen 3 est construit à l’aide d’un processus 4 nm et comprend trois clusters de cœurs de processeur. Parmi ceux-ci, l’un est le Cortex-X4 fonctionnant à 3,0 GHz, quatre Cortex-A720 à 2,8 GHz et trois Cortex-A520 à 2,0 GHz.

Les GPU Adreno intégrés prennent en charge le traçage de rayons accéléré par le matériel, mais sans éclairage global, contrairement à son frère plus cher, le Snapdragon 8 Gen 3. Ce dernier dispose également de plus de cœurs de processeur avec des vitesses plus élevées et une mémoire légèrement plus rapide.

Côté photographie et vidéo, le FAI est similaire à celui du Snadragpn 8 Gen 3, à la seule exception étant l’absence d’enregistrement vidéo 8K HDR (4K 60 FPS maximum). Cependant, il prend en charge le décodage H.265, VP9 et AV1 jusqu’à 4K.

Côté connectivité, le nouveau SoC prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Le modem X70 intégré est une version légèrement plus lente du Snapdragon 8 Gen 2 et prend en charge des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 5 000 Mbps en mmWave et sub-6.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à la première vague de smartphones équipés de ce nouveau SoC Snapdragon 8s Gen 3 plus tard ce mois-ci. Qualcomm mentionne Honor, iQOO, realme, Redmi et Xiaomi parmi les premiers fabricants à adopter son dernier SoC pour les smartphones phares moins chers.