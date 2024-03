Le nouveau modèle d’IA de Google est capable de transformer des photos en vidéos

Récemment, VLOGGER a été présenté, une IA qui vient changer le paradigme de l’animation de photos grâce à l’IA. Il promet une multitude de fonctionnalités grâce à sa simplicité, car il est capable d’animer une photo et de la faire parler et gesticuler comme si c’était la vraie personne. Cela, qui semble profondément futuriste, a également suscité certaines réserves quant à son application potentielle.

Une équipe de chercheurs de Google dirigée par Enric Corona a réalisé une avancée considérable dans le domaine de l’intelligence artificielle avec le développement de VLOGGER, un système d’IA capable de créer des vidéos réalistes de personnes parlant en utilisant seulement une photo comme modèle. Bien qu’il s’agisse d’une avancée importante et intéressante dans l’industrie de l’IA, il est également clair que les résultats se situent encore dans ce que l’on appelle la « vallée dérangeante ». Je vous encourage à regarder la vidéo pendant quelques secondes, vous remarquerez sûrement quelque chose d’étrange en vous, comme un signal de votre cerveau indiquant que quelque chose ne va pas avec ces images. C’est l’effet qui est ainsi désigné.

Google just announced VLOGGER

This AI can turn single image into photorealistic talking videos

Here is Everything you need to know: pic.twitter.com/kQunNdmr6D

— pritam (@Pritam_Roy1) March 19, 2024