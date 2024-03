Les Thundercats auront leur adaptation en action réelle grâce au réalisateur de ‘Godzilla et Kong: Le nouvel empire’

La suite de ‘Face à face’ est toujours en vie, mais en pause

« Thunder, thunder, Thundercats, hooooo », ainsi commençait le générique de la série culte des années 80 Thundercats, un programme qui nous a donné de nombreuses joies pendant les goûters et les petits-déjeuners et qui reviendra bientôt sur nos écrans, cette fois-ci au cinéma, sous forme de film d’action en direct, ce que l’on appelle également live action.

Plus redoutées qu’adorées, ces adaptations avec des acteurs en chair et en os restent d’actualité, et nous verrons prochainement des adaptations de Naruto ou de The Legend of Zelda dans ce format. Nous ne savons pas si Adam Wingard, le réalisateur de Godzilla et Kong : Le nouvel empire, qui est sur le point de sortir, nous offrira sa propre version de cet univers apprécié avant ou après, mais au moins il travaille déjà dessus.

« Simon [Barrett] et moi travaillons toujours activement sur le scénario« , a déclaré Wingard lors d’une interview pour io9 de Gizmodo. « Nous avons terminé notre dernière ébauche alors que nous étions en pleine production de ce film [Godzilla et Kong], et nous avons dû tout mettre en pause. [Mais] nous travaillons activement dessus à nouveau en ce moment. Donc peut-être que c’est ce que je ferai ensuite, ou peut-être pas, je ne suis pas sûr. Mais c’est certainement l’une de mes principales priorités en ce moment pour travailler sur un scénario ».

La suite de Face à face est l’autre priorité

Malgré deux ans sans nouvelles, il semble que la suite de Face à face, le film de 1997 avec Nicolas Cage et John Travolta, soit toujours dans les plans du réalisateur, qui est d’ailleurs également le réalisateur de l’adaptation en live action de Death Note pour Netflix.

« Presque au milieu de la production [de Godzilla et Kong : Le nouvel empire], nous terminions la rédaction du scénario et comme nous étions tous les deux très occupés à travailler sur d’autres projets, il y avait un plan pour le réécrire et nous avons choisi un scénariste pour travailler dessus », a déclaré Wingard, sans mentionner de qui il s’agit.

« Et ensuite, il y a eu la grève des scénaristes, ce qui a retardé les choses. Pour l’instant, cette suite [Face à face 2] est inactive, donc je pense que le plan pour ce film est que le scénariste continuera à travailler et, lorsque cette version sera prête, Simon et moi la recevrons et nous essaierons à nouveau« .