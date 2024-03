Qu’est-ce que l’iléostomie et quelles maladies nécessitent l’opération à laquelle Kate Middleton aurait été soumise

L’ileostomie est une procédure chirurgicale par laquelle la partie terminale de l’intestin grêle (iléon) est déviée vers une ouverture pratiquée sur l’abdomen pour permettre l’élimination des selles dans un sac externe : elle est réalisée lorsque une maladie ou d’autres conditions de santé empêchent le côlon d’éliminer correctement les déchets digestifs, par exemple après l’ablation d’une tumeur ou de polypes intestinaux, ou en cas d’ulcères ou d’obstruction intestinale.

L’ileostomie de Kate Middleton est une nouvelle des dernières heures, une procédure chirurgicale où la partie terminale de l’intestin grêle (iléon) est déviée vers une ouverture pratiquée sur l’abdomen pour permettre l’évacuation des selles dans un sac approprié. La Princesse de Galles aurait subi ce type d’intervention lors de son hospitalisation en janvier dernier, à la suite de laquelle son état de santé est resté mystérieux.

L’iléostomie, qui est généralement réalisée lorsque une maladie ou d’autres problèmes empêchent le côlon d’éliminer correctement les déchets digestifs, peut être temporaire – lorsque une partie de l’intestin a besoin de temps pour se reposer ou guérir après un traitement ou une intervention – ou permanente, selon la condition. Certaines des causes les plus courantes d’une iléostomie comprennent des obstructions intestinales, des inflammations chroniques, la colite ulcéreuse, ainsi que des polypes et des tumeurs du côlon-rectum, pour lesquels la procédure suit l’intervention d’ablation.

Qu’est-ce qu’une iléostomie et quand est-elle nécessaire

L’iléostomie est une procédure chirurgicale par laquelle l’ est dirigée vers une ouverture pratiquée sur l’abdomen pour permettre l’évacuation des selles, qui sont collectées dans un sac approprié placé à côté de l’ouverture. L’ouverture chirurgicale (stomie) est généralement réalisée au-dessus de l’aine, sur le côté droit de l’abdomen.

L’intervention d’iléostomie est réalisée lorsque une maladie ou d’autres problèmes empêchent le côlon de manière adéquate d’éliminer les déchets digestifs, afin de permettre au corps de se reposer et de guérir après un traitement ou une opération chirurgicale. C’est une procédure assez courante, mais délicate et complexe, qui nécessite une série d’examens et de précautions, y compris la préparation de l’intestin par un régime particulier – jeûne complet depuis la veille de l’opération – et la prise de laxatifs plusieurs heures avant pour le vider et le rendre aussi « propre » que possible.

Quelles sont les maladies nécessitant une iléostomie

L’iléostomie est généralement pratiquée parce qu’une intervention est nécessaire sur une partie du côlon qui, selon la condition, peut devoir être retirée ou mise au repos pour guérir. Les raisons médicales qui nécessitent généralement une intervention d’iléostomie comprennent diverses maladies telles que :

La colite ulcéreuse, une forme de colite (une maladie inflammatoire du côlon) qui se manifeste par des ulcères ou des lésions ouvertes

La maladie de Crohn, une maladie inflammatoire pouvant affecter n’importe quelle partie du tractus gastro-intestinal

La polypose familiale, également connue sous le nom de polypose adénomateuse familiale, une maladie caractérisée par la formation de nombreux polypes dans le côlon, à partir desquels des tumeurs se développent fréquemment

Les défauts intestinaux congénitaux, tels que la maladie de Hirschsprung, dans laquelle une partie du côlon est dépourvue du réseau nerveux contrôlant les contractions intestinales, et les malformations anorectales

L’obstruction intestinale, le blocage complet ou la grave perturbation du transit intestinal

Les inflammations ou les infections du côlon, telles que les diverticulites, de petites poches se formant le plus souvent dans le côlon

Les masses tumorales dans le côlon, telles que le cancer du côlon ou des excroissances qui peuvent se transformer en tumeurs (polypes intestinaux)

Types d’iléostomie et déroulement de l’intervention

L’iléostomie peut être temporaire, donc nécessaire uniquement pour une courte période, car une partie du côlon a besoin de temps pour se reposer ou guérir après un traitement ou une intervention, ou permanente, lorsque qu’une grande partie de l’intestin est retirée et que les extrémités coupées ne peuvent pas être réunies (inversion de l’iléostomie).

En fonction du type d’intervention, qui est toujours réalisée sous anesthésie générale, une petite incision est pratiquée, généralement du côté droit de l’abdomen, pour créer l’ouverture, ou une incision plus grande est réalisée en cas de retrait total ou partiel du côlon.

Dans le cas d’une iléostomie temporaire, également appelée , l’incision est réalisée sur l’abdomen, au niveau de l’extrémité de l’intestin grêle (iléon), dont une boucle est saisie et tirée hors de la cavité abdominale, où elle est ensuite fixée avec des points de suture aux bords de l’ouverture, puis coupée pour former deux stomies distinctes. Une stomie est « active » et représente la terminal de l’intestin grêle, permettant l’élimination des déchets intestinaux, qui finissent à l’intérieur d’un sac approprié. L’autre stomie, en revanche, conduit vers le côlon.

Généralement, après la procédure, une hospitalisation de 3 à 10 jours est nécessaire, pendant laquelle on s’assure qu’il n’y a pas de complications, que les selles s’évacuent correctement de la stomie et que le patient est capable de remplacer le sac.

Comme mentionné précédemment, une iléostomie peut être nécessaire uniquement pendant une courte période, de 3 à 6 mois, après quoi elle peut être inversée en refermant les stomies, de sorte que l’intestin puisse être réinséré dans l’abdomen. Cependant, en cas d’inflammations chroniques, telles que celles causées par la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ou en cas de retrait de tout le côlon, une iléostomie permanente peut être nécessaire ou, en alternative, une anastomose iléo-anale, visant à créer une nouvelle cavité pour contenir les selles, en remplacement de l’intestin retiré.