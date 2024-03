« Dune : partie deux » a déjà rapporté plus que son prédécesseur au box-office, et il reste encore du temps

On s’attend à ce qu’il dépasse les 500 millions

‘Dune: partie deux’ est apprécié

Le 1er mars dernier, Dune: partie deux sortait dans nos salles, la suite tant attendue du film de 2021 réalisé par le cinéaste canadien d’origine Denis Villeneuve. Les premières critiques nous faisaient présager que nous avions affaire à une suite plus que digne qui nous ferait vibrer à nouveau avec les aventures de Paul Atreides, interprété par le toujours génial Timothée Chalamet, et il semble que personne ne voulait la manquer.

Aux États-Unis et au Canada, Dune: partie deux a atteint depuis sa sortie une recette en salle de 208 millions de dollars, auxquels s’ajoutent les 289,4 millions de dollars récoltés à l’international jusqu’au dimanche 17 mars, pour un total de 497,4 millions de dollars. Son prédécesseur, Dune: partie un, a terminé sa carrière en salle avec un total de 434,8 millions. De plus, on s’attend à ce que cette semaine, probablement dès ce lundi 18, la suite signée par Villeneuve dépasse la barre des 500 millions de dollars en salle.

Dune: partie deux a eu des coûts de production d’environ 190 millions, et des frais publicitaires d’environ 100, il est donc encore loin d’atteindre la rentabilité souhaitée, ce qui dépendra du temps qu’il restera à l’écran. Par ailleurs, le film de Warner Bros. et Legendary viendra bientôt enrichir le catalogue croissant de HBO Max, ce qui en fera un excellent appât pour attirer de nouveaux clients vers la plateforme de vidéo à la demande.

Le film le plus long de Denis Villeneuve

Bien que Dune: partie un ne soit pas non plus très court avec sa durée de 155 minutes, soit 2 heures et 35 minutes, cette partie deux est devenue, après sa sortie, le film le plus long dans la filmographie du réalisateur de Premier Contact et Sicario.

Avec ses 2 heures et 46 minutes, soit 11 minutes de plus que dans le film précédent, Dune: partie deux a également dépassé le précédent détenteur du titre, Blade Runner 2049, qui nous a tenu en haleine pendant 2 heures et 43 minutes.