Microsoft révèle que Copilot ne peut pas être supprimé de Windows 10 pour le moment

Bien qu’il ait été préparé pour Windows 11, Copilot, l’IA de Microsoft, a finalement été introduit dans Windows 10, où il devrait toujours aider les utilisateurs dans de nombreuses tâches. Cependant, Microsoft a révélé que cette nouvelle version sera permanente et ne pourra pas être supprimée par les utilisateurs, du moins pour le moment.

L’IA semble prendre d’assaut les produits Microsoft, les rendant encore plus intéressants et surtout plus utiles. Sous le nom de Copilot, le géant du logiciel souhaite créer une interface unique adaptée à chaque instant, dont Windows 10 et 11 en profiteront.

Dans le cas des systèmes d’exploitation, et compte tenu de la fin du support de Windows 10, tout semblait bien défini. Ce serait Windows 11 qui recevrait cette nouvelle fonctionnalité et montrerait la voie à suivre en matière d’IA et comment elle peut aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne et dans la gestion de leurs tâches.

Cela n’a finalement pas été une réalité et Microsoft a eu le courage d’introduire Copilot sur Windows 10. Ce n’est pas souhaité par tout le monde, mais on sait maintenant qu’il devra rester sur ce système et ne pourra pas être supprimé ou désinstallé par les utilisateurs.

Pourtant, Microsoft semble avoir un moyen d’aider les utilisateurs. La solution présentée est simple et « bien qu’ils ne prennent actuellement pas en charge la désinstallation de Copilot, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l’icône Copilot et la supprimer afin qu’elle n’apparaisse pas toujours dans la barre des tâches ».

Bien qu’il s’agisse d’une solution temporaire, cela reste le moyen le plus efficace et le plus rapide d’avoir Copilot en dehors de Windows 10. Bien entendu, il peut être appelé à tout moment, en utilisant le raccourci Windows + C, puis en affichant son interface et ses options de recherche. .

Il est prévu que Windows 10 et même 11 voient Copilot supprimé. Microsoft devrait essayer de maintenir ces propositions présentes dans ses systèmes. L’idée devrait être d’habituer les utilisateurs à son existence et à son utilisation, afin qu’ils deviennent plus tard des habitués.