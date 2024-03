Vous souhaitez connecter les Galaxy Buds à une télévision Sony ? Associer vos Samsung Galaxy Buds à une smart TV Sony peut être utile, car vous pouvez regarder tout sur un écran plus grand sans déranger les autres dans la pièce et bénéficier d’une meilleure expérience audio, car généralement le son de la télévision résonne dans l’environnement.

Après avoir associé les Galaxy Buds à votre smart TV, vous pouvez également facilement lire, mettre en pause ou régler le volume de votre téléviseur Sony même sans la télécommande directement depuis les Buds. Lisez la suite pour découvrir les étapes à suivre pour obtenir la meilleure expérience audio similaire à celle que vous obtenez avec des haut-parleurs et des home cinémas coûteux qui vous gênent avec des fils.

Comment connecter les Galaxy Buds à une télévision Sony ?

Avant de continuer, assurez-vous que les Buds sont suffisamment chargés. S’ils le sont, poursuivez avec les étapes pour les associer.

Note : Pour ce guide, nous avons utilisé les Galaxy Buds Live, mais la solution fonctionne pour tous les Galaxy Buds, y compris les nouveaux modèles Galaxy Buds FE, Galaxy Buds2 Pro et les anciens modèles également.

Étape 1 :Tout d’abord, placez les écouteurs dans le boîtier et gardez le boîtier ouvert.

Étape 2 :Si votre TV est allumée, vous verrez les options de couplage à l’écran dès que vous ouvrez le boîtier des Galaxy Buds. Vous pouvez vous connecter directement à partir d’ici en sélectionnant l’option Connecter.

Étape 3 :Si les options de couplage n’apparaissent pas automatiquement, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de la TV et accédez à Paramètres. Si la télécommande a une icône d’engrenage, appuyez dessus pour accéder directement au menu des paramètres.

Étape 4 :Sélectionnez Télécommande & Accessoires, puis Paramètres Bluetooth ou Coupler des accessoires ou télécommande.

Étape 5 :Une fois que vous l’avez fait, vous verrez une liste d’appareils Bluetooth disponibles à l’écran. Choisissez les Galaxy Buds dans la liste.

Étape 6 :Pour la confirmation, sélectionnez l’option Associer dans le menu.

Étape 7 :Une fois connecté, vous verrez les niveaux de batterie et d’autres options et réglages.

Foire aux questions

Q. Pourquoi mes Galaxy Buds n’apparaissent-ils pas dans la liste des appareils Bluetooth disponibles de la TV Sony ?

Vos Buds s’afficheront automatiquement lorsque vous mettrez la TV en mode de couplage en appuyant sur l’option Ajouter un périphérique pour associer un accessoire. Si, pour une raison quelconque, ils ne s’affichent pas, maintenez les embouts des écouteurs enfoncés pendant 5 secondes, vous verrez alors une lumière verte puis une lumière rouge clignoter sur le boîtier, ce qui indique qu’il est en mode de couplage.

Q. Que faire si l’option Connecter n’apparaît pas instantanément à l’écran ?

Si l’option de connexion n’apparaît pas à l’écran de la TV, accédez à Paramètres > Télécommande & Accessoires > Paramètres Bluetooth > Coupler un accessoire ou Ajouter un périphérique. Sélectionnez vos Galaxy Buds dans la liste des périphériques disponibles pour les connecter.

Q. Comment lire la vidéo suivante ou précédente à l’aide du contrôle tactile des Galaxy Buds ?

Tout d’abord, assurez-vous que le contrôle tactile est activé. Pour cela, ouvrez l’application Galaxy Wearable et sélectionnez Contrôles tactiles. Ici, activez le bascule pour les tapotements doubles et triples. Désormais, lorsque vous regardez du contenu, appuyez deux fois sur l’écouteur pour lire la vidéo suivante, et appuyez trois fois pour lire la vidéo précédente.

Q. Comment ajuster le volume du téléviseur Sony avec les Galaxy Buds ?

Pour ajuster le volume de votre Sony avec les Buds, activez d’abord le geste Toucher et maintenir. Ouvrez l’application Galaxy Wearable et appuyez sur l’option Toucher et maintenir. Sélectionnez Volume bas dans la section Gauche et Volume haut dans la section Droite. Désormais, touchez et maintenez les écouteurs gauche et droit pour diminuer et augmenter le volume, respectivement.

Notre avis

Voilà, ce sont les étapes à suivre pour connecter les Galaxy Buds à une télévision Sony. J’espère que l’article vous a aidé à associer vos Buds à la smart TV Sony. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.