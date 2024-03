Verrons-nous un jour Benjamin Gates 3 ? Nicolas Cage répond

Disney est aux commandes

Nicolas Cage dans ‘Benjamin Gates’, une saga qui ne semble pas prête à revenir à l’actualité

Benjamin Gates est un film d’action et d’aventure réalisé par Jon Turteltaub et mettant en vedette Nicolas Cage, sorti en 2004, qui a été mieux accueilli par le public que par la critique. Nous y avons rencontré le chercheur d’histoire et de trésors Ben Gates, joué par Cage, qui recherche une fortune légendaire cachée par les Pères fondateurs des États-Unis.

Le film a bien fonctionné au box-office, ce qui a donné lieu à une suite intitulée Benjamin Gates 2 : Le carnet secret en 2007, dans laquelle le personnage de Cage se lance dans une nouvelle aventure à la recherche d’un trésor lié à l’assassinat d’Abraham Lincoln. Malgré sa continuité critiquée, cette suite a dépassé le film original au box-office, ce qui laissait penser que nous aurions une nouvelle trilogie.

Une série et merci

Mais ce qui est venu au cours de la décennie suivante, c’était rien du tout, du moins en ce qui concerne la franchise. Malgré les rumeurs sporadiques, Benjamin Gates, connue internationalement sous le nom de National Treasure (le titre original étant plus explicatif compte tenu des intrigues), est restée pendant des années dans un tiroir oubliée dans les locaux de Disney jusqu’à ce qu’elle renaisse en 2022 sous la forme d’une série appelée La Légende du trésor perdu : Sur les traces de l’Histoire, disponible sur Disney+.

À l’exception de Justin Bartha (Very Bad Trip), personne du casting original n’a participé à la série, même pas Nicolas Cage, qui a sorti plusieurs films de qualité plus que discutable entre 2007 et 2022, à quelques exceptions près comme Kick-Ass, Joe ou Pig, ce dernier étant plus que recommandable à regarder.

Après 10 épisodes et une seule saison, La Légende du trésor perdu : Sur les traces de l’Histoire a été annulée.

Disney a le dernier mot

Maintenant, dans une interview accordée au média Screen Rant, Cage parle de la possibilité de voir un jour une troisième partie de sa saga d’aventures. Lorsqu’on lui a posé la question, l’acteur de Dream Scenario a nié toute possibilité de faire Benjamin Gates 3 et semble accuser Disney de cela.

« Nous y voilà ! Regarde, tu es celui qui fait ressurgir ces choses qui éclipsent tout le reste. Non, il n’y a pas de Benjamin Gates 3« , a déclaré l’acteur. « Si tu veux trouver un trésor, ne regarde pas chez Disney, d’accord ? Il n’est pas là-bas ».