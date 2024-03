Apple Vision Pro « donne des super pouvoirs » à l’équipe chirurgicale lors d’une opération de la colonne vertébrale

L’entreprise américaine a investi massivement dans le développement de son Apple Vision Pro. Cet appareil se concentre sur le divertissement, mais attirera également l’attention du monde sur des « sujets plus sérieux » comme les domaines de réalité mixte pour aider à la santé. Un exemple de cela a été la démonstration de ses capacités dans le domaine de la santé, en assistant une équipe chirurgicale qui opérait la colonne vertébrale d’un patient au Royaume-Unis.

Il s’agissait de la première opération chirurgicale avec Vision Pro en Europe et, sans aucun doute, l’une des premières au monde.

Selon les informations, en chirurgie, l’infirmière qui assistait les chirurgiens utilisait l’appareil et, avec cette technologie sous les yeux, elle était en mesure de contribuer efficacement à l’intervention chirurgicale.

La même semaine où Apple a annoncé de nouvelles applications de santé puissantes pour les lunettes Vision Pro AR/VR, des nouvelles ont éclaté concernant leur utilisation dans une salle d’opération, selon des articles du Daily Mail et d’autres.

L’utilisation du dispositif informatique spatial en chirurgie de la colonne vertébrale il y a deux semaines à l’hôpital Cromwell de Londres a marqué la première fois que Vision Pros était impliqué dans une intervention chirurgicale. Tout s’est passé au Royaume-Unis, selon eXeX, fabricant du logiciel d’intelligence artificielle installé dans le Vision Pro.

Les capacités de réalité augmentée des lunettes sont entrées en jeu en superposant des images virtuelles utiles au fonctionnement.

Les chirurgiens Syed Aftab et Fady Sedra ont réalisé deux interventions microchirurgicales sur la colonne vertébrale du patient. L’appareil a utilisé le logiciel eXeX AI pour suivre les phases de l’opération. À l’avenir, vous pourrez également comparer les résultats chirurgicaux avec des procédures similaires.

Voici comment eXeX décrit le fonctionnement de son logiciel avec Vision Pros en chirurgie :

Le logiciel eXeX offre aux infirmières et aux techniciens un accès holographique sans contact à la configuration chirurgicale et aux guides de procédures depuis le champ stérile de la salle d’opération, leur permettant d’accéder à des données et à une visualisation qui n’étaient auparavant pas disponibles.

La plateforme a considérablement augmenté l’efficacité de la prestation de services chirurgicaux, grâce à la précision de l’équipement et du flux de travail améliorant les résultats pour les patients.