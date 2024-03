Comment activer immédiatement les fonctionnalités instantanées de Windows 11

Microsoft a publié la mise à jour Moment de février 2024 vers la fin du mois de février. Également connue sous le nom de mise à jour Windows 11 Moment 5, cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et, surtout, des plugins Copilot, des améliorations de l’accès vocal et des agencements Snap améliorés qui vous montreront où déplacer une fenêtre.

Comme c’est le cas avec Microsoft et leurs mises à jour, ces mises à jour peuvent prendre du temps à être déployées intégralement. Cependant, il y a aussi eu des moments où un utilisateur a reçu la mise à jour mais pour une raison quelconque, les fonctionnalités ne semblent pas être activées par défaut. Dans de tels cas, vous avez deux options. La première consiste à attendre d’autres mises à jour de Microsoft pour activer la fonctionnalité, et la deuxième consiste à activer de force ces fonctionnalités.

Si vous ne pouvez pas attendre d’autres mises à jour pour activer la fonctionnalité, vous pouvez suivre ce guide qui vous montre comment activer les fonctionnalités de la mise à jour Windows 11 Moment 5 immédiatement.

Activer les fonctionnalités Moment 5 sur votre PC Windows 11

Vous devez noter que cela ne fonctionnera que si la mise à jour est installée sur votre PC. Mais si les fonctionnalités ne sont pas disponibles ou activées immédiatement après la mise à jour, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un bug ou plus probablement un problème de compatibilité avec la fonctionnalité qui pourrait la rendre masquée ou non disponible sur votre PC.

Ainsi, avec la mise à jour et les fonctionnalités installées manquantes, il est temps d’introduire l’outil le plus utile que vous pouvez utiliser gratuitement sur votre PC Windows 11, ViveTool. Nous vous montrerons comment le télécharger et comment activer la fonctionnalité en utilisant cet outil.

Télécharger ViveTool

Télécharger ViveTool est simple et facile. Cependant, vous devez télécharger l’outil uniquement à partir des bons endroits. Le télécharger à partir d’endroits inconnus ou peu familiers peut entraîner le téléchargement d’un ViveTool potentiellement infecté, ce qui pourrait causer des problèmes pour votre PC Windows.

Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur cette page GitHub.

Téléchargez le fichier zip sur votre PC.

Désormais, extrayez le fichier zip dans un emplacement dont vous vous souviendrez facilement.

Activer les fonctionnalités avec ViveTool

Il est maintenant temps d’activer les fonctionnalités en utilisant ViveTool que vous avez téléchargé à partir de la page GitHub.

Tout d’abord, vous devez lancer l’invite de commandes à partir du menu Démarrer.

Assurez-vous d’exécuter l’invite de commandes avec les privilèges d’administrateur.

Avec la fenêtre de l’invite de commandes ouverte, vous devrez configurer le répertoire vers le dossier ViveTool.

Pour cela, tapez simplement cd suivi du chemin d’accès du dossier ViveTool. Vous pouvez également faire glisser le dossier Vivetool dans CMD après avoir écrit Cd<espace>.



Une fois le répertoire configuré, vous pouvez entrer la commande pour activer les fonctionnalités.

Tapez simplement Vivetool /enable /id:44470355 et appuyez sur la touche Entrée.

Après la commande, redémarrez simplement votre PC Windows 11, puis vérifiez les fonctionnalités que vous avez activées de force.

Crédit à l’utilisateur X @PhantomOfEarth pour l’ID de fonctionnalité que vous pouvez utiliser avec VIveTool pour activer de force les fonctionnalités Moment 5 sur votre PC Windows 11.

Cela conclut le guide sur la façon d’activer de force les fonctionnalités de la mise à jour Moment 5 pour votre PC Windows 11. Bien qu’il soit recommandé d’attendre que les mises à jour s’installent et activent automatiquement ces fonctionnalités, activer de force les fonctionnalités est également tout à fait acceptable. Cependant, si la fonctionnalité présente des bugs ou des problèmes, cela peut entraîner un dysfonctionnement, alors testez-la à vos propres risques.