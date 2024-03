Après le 20, vient le 21. « Grey’s Anatomy » n’a pas encore dit son dernier mot

La nouvelle saison sera bientôt diffusée

‘Grey’s Anatomy’ a encore des histoires à raconter et la saison 20 ne sera pas la dernière

Si tu pensais que Grey’s Anatomy allait se terminer avec sa saison 20 qui débute ce jeudi 14 mars, tu te trompais lourdement, du moins c’est ce qui ressort des déclarations de Meg Marinis, la nouvelle productrice exécutive de la série après 18 ans en tant que scénariste et productrice déléguée, pour Deadline.

« On ne m’a pas informé que ce soit la dernière saison, donc je vais continuer à raconter des histoires tant qu’on me le permettra », a-t-elle déclaré lors de l’interview quand on lui a demandé si cette saison serait la dernière de Grey’s Anatomy. « Nous avons encore des histoires à raconter. Nous recevons un énorme support du studio, de la chaîne et de Shondaland. Alors je vais continuer jusqu’à ce qu’on me dise d’arrêter d’écrire ».

La saison 19 a atteint une audience moyenne de plus de 10,5 millions de téléspectateurs par épisode, étant une fois de plus l’une des séries les plus rentables pour ABC, propriété de Disney. Pour sa part, la saison 20 a déjà confirmé le retour d’un personnage aussi inattendu que célébré.

Les cliffhangers de la saison 19

La saison 19 de Grey’s Anatomy s’est conclue avec un mélange d’émotions intenses et de revirements dramatiques auxquels nous sommes déjà habitués. Dans l’avant-dernier épisode, Simone a abandonné son mariage avec Trey pour chercher du réconfort auprès de Lucas à l’hôpital, mais une série d’événements malheureux a conduit à un accident de voiture de Trey mettant en péril sa carrière de chirurgien en raison d’une fracture du bras.

Dans l’épisode final, Meredith a réuni ses collègues au Grey Sloan pour partager sa théorie radicale sur la guérison de la maladie d’Alzheimer, suscitant la controverse parmi eux. Malgré les objections de certains, Meredith a reçu le support de Nick pour poursuivre ses recherches, tandis que d’autres remettaient en question son approche, ce qui a conduit à une discussion sur l’héritage de Derek.

Pendant ce temps, Miranda Bailey a été honorée du Prix Catherine Fox, un moment émouvant qui a conduit Meredith à avoir une conversation importante avec Nick sur ses sentiments. Cependant, le point culminant est survenu dans les dernières secondes de l’épisode lorsque Lucas a décidé de réaliser une chirurgie d’urgence sans attendre son assistant, qui devait être Teddy, qui s’était évanouie en raison d’une intense douleur dentaire.