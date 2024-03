CSI dans l’espace, naissance de la science astroforensique pour résoudre les homicides en microgravité : le test.

Un enquêteur en scène de crime (CSI) américain a réalisé une expérience curieuse en microgravité pour déterminer le comportement des taches de sang dans l’espace. Nous sommes aux prémices de la science astroforensique, une discipline qui enquêtera sur les accidents, les meurtres et autres crimes entre les étoiles.

Il test sulle macchie di sangue condotto in microgravità. Credit: Zack Kowalske / Staffordshire University / SWNS

L’humanité, si elle ne veut pas s’éteindre, devra nécessairement devenir une espèce multiplanétaire et abandonner la Terre. En effet, notre planète mère sera détruite dans quelques milliards d’années par le Soleil mourant. Aujourd’hui, nous en sommes encore aux balbutiements de la vie entre les étoiles, mais dans les décennies à venir, les premières colonies humaines sont prévues sur la Lune et probablement aussi sur Mars ; des trampolines de lancement vers on ne sait où, en attendant de découvrir une technologie capable de permettre le voyage interstellaire dans des délais humains. En attendant, le tourisme spatial continue d’augmenter et la construction d’hôtels en orbite terrestre basse et lunaire est envisagée. En bref, nous commençons sérieusement à coloniser l’espace.

Ce qui est certain, c’est que là-haut, nous ne transporterons pas seulement nos meilleures qualités, celles qui nous ont permis de devenir des explorateurs spatiaux, mais aussi nos côtés sombres. Cela indique qu’inévitablement, à l’avenir, lorsque nous aurons une population suffisamment nombreuse pour voyager entre les étoiles, il y aura également des crimes, y compris des meurtres. Pour un enquêteur terrestre normal, cependant, résoudre ces crimes ne serait pas du tout simple, car notre organisme et les fluides corporels comme le sang se comportent de manière totalement différente en microgravité. En d’autres termes, la célèbre analyse des motifs de taches de sang, également utilisée dans le cas du féminicide de Giulia Cecchettin, doit être complètement bouleversée. Pour ne pas être pris au dépourvu et combler cette lacune, une nouvelle discipline est en train de naître, la science astroforensique. Cela peut sembler absurde, mais récemment, une étude a été menée en microgravité pour observer comment les éclaboussures de sang humain se comportent dans cette situation particulière.

Cette recherche a été menée par le Dr Zack Kowalske, un enquêteur en scène de crime (CSI) travaillant à Atlanta, aux États-Unis. Le chercheur est monté à bord d’un Boeing 727 spécialement modifié par la société Zero Gravity Corporation pour vivre des expériences en microgravité. Au cours de cette expérience, avec une gravité comprise entre 0,00 et 0,05 g, le scientifique a éjecté avec une seringue hydraulique une solution imitant la densité, la viscosité et la couleur du sang (composée à 40% de glycérine et à 60% d’un colorant alimentaire) vers des cibles spécifiques. Comme l’explique le Dr Kowalske dans un communiqué de presse, la science médico-légale « consiste bien plus à résoudre des crimes ; elle joue également un rôle dans la reconstruction des accidents ou l’analyse de défaillances ». Ainsi, les résultats de cette étude peuvent également être utilisés en cas d’incidents graves à bord de stations spatiales telles que l’ISS ou d’autres navettes.

Alors, qu’a-t-on découvert lors de l’expérience ? Le professeur Graham Williams, enseignant à l’Université de Hull et co-auteur de l’étude, l’explique : « En raison de l’absence d’influence gravitationnelle, la tension superficielle et la cohésion des gouttelettes de sang sont amplifiées. Cela indique que le sang dans l’espace a plus tendance à adhérer aux surfaces jusqu’à ce qu’une force plus grande le sépare. Dans le cadre de la formation des taches de sang, cela indique que les gouttes de sang se diffusent plus lentement et ont donc des formes et des tailles qui ne se refléteraient pas sur Terre ». En termes simples, la faible gravité complique considérablement la précision de ces enquêtes – surtout en raison de l’incertitude liée à la tension superficielle – et donc des tests très précis devront être effectués. L’espoir, bien sûr, est que la science astroforensique entre en jeu le plus tard possible. Les détails de la recherche « Dynamique des motifs de taches de sang en microgravité: observations d’une étude pilote dans la prochaine frontière de la science médico-légale » ont été publiés dans la revue spécialisée Forensic Science International: Reports.