Quel est le nombre minimum de pas à faire chaque jour pour réduire les graves risques de sédentarité

Une équipe internationale de chercheurs a déterminé le nombre minimum de pas à faire chaque jour pour réduire le risque de passage prématuré et de maladies cardiovasculaires. La valeur optimale se situe entre 9 000 et 10 000, comme cela ressort d’autres études, mais moins suffit pour en tirer des bénéfices.

Une nouvelle étude a déterminé que le nombre idéal de pas à faire chaque jour pour contrer les risques de sédentarité se situe entre 9 000 et 10 000, un chiffre déjà connu grâce à d’autres enquêtes, mais déjà à partir de 2 200, des bénéfices significatifs dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de passage prématuré sont observables. Cela indépendamment du temps passé assis. C’est certainement une excellente nouvelle, compte tenu de l’augmentation du mode de vie sédentaire nocif, y compris en raison de la multiplication des emplois informatiques. Cependant, comme l’expliquent les scientifiques, il ne s’agit certainement pas d’une « échappatoire » pour ceux qui passent de très longues périodes d’inactivité physique. La recommandation des experts est donc toujours d’augmenter le nombre de pas effectués (en compatibilité avec sa propre condition physique) et de réduire autant que possible le temps passé assis sur des chaises et des fauteuils.

Le nombre optimal et minimum de pas à faire quotidiennement pour réduire le risque de passage prématuré et de maladies cardiovasculaires a été déterminé par une équipe internationale de recherche dirigée par des scientifiques australiens du Charles Perkins Centre de l’Université de Sydney, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de divers instituts. Parmi les personnes impliquées, on retrouve le Département de Médecine Préventive – École Paulista de Médecine de l’Université Fédérale de São Paulo (Brésil), la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Autonome du Chili, la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université de Cadix (Espagne), l’Université du Danemark du Sud, entre autres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Matthew N. Ahmadi, enseignant au Mackenzie Wearables Research Hub de l’Université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données de santé de plus de 70 000 citoyens britanniques chargées dans la base de données UK Biobank, qui ont été suivis pendant une période moyenne de suivi d’environ 7 ans. En termes simples, les chercheurs ont comparé le nombre de passage (1 633) et d’événements cardiovasculaires (6 190) avec le nombre de pas effectués quotidiennement par chaque participant et les heures passées assis, calculées à l’aide d’un accéléromètre. Le temps moyen passé assis par les participants à l’étude était de 10,6 heures par jour.

En croisant toutes les données, il est apparu que le nombre optimal de pas à faire chaque jour pour réduire le risque de passage prématuré (pour toutes les causes) et de maladies cardiovasculaires – comme une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral – était compris entre 9 000 et 10 000 ; dans le premier cas, le risque était réduit d’environ 40%, dans le second cas de 21%. 50% de ces avantages étaient déjà observables autour de 4 000 à 4 500 pas par jour, mais tout nombre de pas quotidien supérieur à 2 200 était capable de réduire les chances de passage prématuré et d’événements cardiovasculaires, indépendamment du temps passé assis. Étant donné qu’il s’agissait d’une étude d’observation, il convient de souligner qu’il n’est pas possible d’établir une relation de cause à effet, mais il s’agit de résultats significatifs qui devraient encourager chacun à mener une vie plus saine et plus active.

« Le comptage des pas est une mesure tangible et facilement compréhensible de l’activité physique, qui peut aider les personnes de la communauté, ainsi que les professionnels de la santé, à surveiller de près l’exercice physique. Nous espérons que ces preuves pourront conduire à de nouvelles lignes directrices sur l’activité physique et le comportement sédentaire basées sur les appareils, qui devraient inclure des recommandations clés sur les pas quotidiens », a déclaré le professeur Emmanuel Stamatakis, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de faire des milliers de pas par jour, il est donc toujours nécessaire de demander conseil à son médecin traitant. Une étude précédente publiée dans The Lancet avait déterminé que pour les personnes de plus de 60 ans, pour réduire le risque de passage prématuré, il suffisait de faire entre 6 000 et 8 000 pas, tandis que pour les moins de 60 ans, il en fallait entre 8 000 et 10 000. Une autre enquête avait déterminé qu’il suffisait de marcher 10 minutes par jour. Les détails de la nouvelle recherche intitulée « Do the associations of daily steps with mortality and incident cardiovascular disease differ by sedentary time levels? A device-based cohort study » ont été publiés dans le British Medical Journal (BMJ).