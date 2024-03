Hugh Grant en tant que Tigre Tony dans la première comédie réalisée par Jerry Seinfeld

L’histoire de comment Kellogg’s a pris le contrôle des petits déjeuners américains

Hugh Grant sera Tigre Tony dans cette nouvelle comédie pour Netflix

Si vous ne savez pas ce qu’est un Pop-Tart, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas les seuls, mais sachez qu’ils auront bientôt un film qui marquera également les débuts en tant que réalisateur du comédien et monologueur Jerry Seinfeld, très connu dans les années 90 grâce au succès de la série Seinfeld, écrite avec son ami Larry David.

Maintenant, Seinfeld, qui continue à nous faire rire, a presque terminé son film pour Netflix intitulé L’histoire non édulcorée des Pop-Tarts, qui sera connu sur le marché international sous le titre Unfrosted: The Pop-Tart Story, et pour cette occasion, il a fait appel à un acteur de luxe, même si une partie du film, nous ne verrons pas son visage.

Hugh Grant sans peur de rien

Le protagoniste de Notting Hill, Le journal de Bridget Jones ou le plus récent Wonka avec Timothée Chalamet, Hugh Grant, jouera aux côtés de Melissa McCarthy (God’s Favorite Idiot), Jim Gaffigan (Linoleum), Amy Schumer (Life & Beth), James Marsden (Sonic 2: The Movie), Jack McBrayer (Hello, Jack! A World of Kindness), Tom Lennon (Reno 911!), Adrian Martinez (iGilbert), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Max Greenfield (The Neighborhood), Christian Slater (Dr. Death), et Sarah Cooper dans un film annoncé en 2022 et qui sortira enfin le 3 mai de cette année.

Grant a été un Oompa Loompa dans Wonka, un méchant excentrique dans Paddington 2 et même un cannibale dans Cloud Atlas, et dans L’histoire non édulcorée des Pop-Tarts, il sera une mascotte publicitaire, plus précisément Tigre Tony, le visage visible depuis de nombreuses années chez Kellogg’s, dans une histoire qui raconte comment Kellogg’s et Post, les rivaux de l’industrie céréalière, se disputent pour créer une collation sucrée qui changera le petit-déjeuner pour toujours.

Mais qu’est-ce que sont les Pop-Tarts ? Bien qu’en France, malgré leurs efforts (vous vous en souvenez ?), elles n’ont pas réussi, elles sont, pour beaucoup d’enfants et d’adultes, leur petit-déjeuner quotidien aux États-Unis, même si elles ne sont pas exactement saines. Il s’agit d’un produit de Kellogg’s qui se compose de deux couches de pâte cuite fourrée avec une variété de saveurs, comme la fraise, le chocolat, la cannelle ou la confiture, entre autres. Les Pop-Tarts sont généralement consommées grillées ou réchauffées au micro-ondes et sont souvent servies comme petit-déjeuner ou collation rapide.