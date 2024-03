Recrée le Rayon de la Mort d’Archimède et prouve qu’il pourrait fonctionner : un enfant de 12 ans résout un litige millénaire

L’invention d’Archimède, objet de débats sur son existence, aurait été utilisée pour défendre l’ancienne Syracuse contre les navires romains lors du siège de 213-212 avant J.-C. Actuellement, l’adolescent canadien Brender Sener a démontré sa plausibilité.

Un étudiant canadien de 12 ans, Brenden Sener, a résolu un débat vieux de 2 000 ans sur la plausibilité du Raggio della morte di Archimede, le légendaire dispositif qui aurait été utilisé pour repousser les navires romains lors du siège de Syracuse en 213-212 avant J.-C.

L’arme, qui exploitait probablement les rayons du soleil, était composée d’une série de grands miroirs concaves, qui auraient été placés le long de la baie de Syracuse afin de concentrer l’énergie solaire sur les navires ennemis en approche. Selon Lucien de Samosate, historien grec du IIe siècle apr. J.-C., la combustion se produisait rapidement, provoquant l’incendie des navires romains. Des siècles plus tard, l’historien Anthemius de Tralles a également écrit sur les « lentilles avec le feu » conçues par Archimède dans le but de brûler les navires romains.

À ce jour, il n’existe cependant aucune preuve de l’existence de cet ancien dispositif, ce qui a amené de nombreux historiens et scientifiques à s’interroger sur la crédibilité de ces reconstructions, y compris le philosophe français Descartes, qui considérait les miroirs incendiaires d’Archimède comme impossibles. Fasciné par l’invention et des siècles de controverses, le treize ans Brenden Sener a donc décidé de créer sa propre version de ce rayon légendaire, dans une expérience multi-récompensée qui a testé la plausibilité de l’appareil.

Sans navires ennemis à incendier, Brenden Sener a créé une version miniature du Raggio della morte di Archimede utilisant une série de miroirs concaves et des lampes de bureau à LED. Et il a découvert que lorsqu’on utilise des miroirs pour concentrer une source lumineuse de 50 watts sur un morceau de carton, la température de la cible peut augmenter de 2°C avec chaque miroir supplémentaire, jusqu’à un total de trois miroirs. L’ajout d’un quatrième miroir a ensuite provoqué un important saut de température de 8°C.

En répétant ensuite l’expérience avec une lampe de 100 watts, Sener a découvert que « la variation de température avec chaque miroir était de 4°C jusqu’à 3 miroirs et 10°C supplémentaires avec l’ajout d’un quatrième miroir« , écrit le jeune auteur de l’étude dans un article publié dans le numéro de janvier du Canadian Science Fair Journal, confirmant ce qui avait été observé en 2005 par une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui avait découvert que le projet d’Archimède pouvait incendier un navire en seulement 11 minutes.

« Sur la base de mes résultats expérimentaux, je suis d’accord avec l’équipe du MIT et je crois qu’avec une source de chaleur suffisamment puissante et de plus grands miroirs multiples, tous concentrés à un angle parfait, la combustion pourrait être possible », a ajouté Sener, concluant en définitive que « les descriptions historiques de l’utilisation du Raggio della morte dans l’ancienne Syracuse sont plausibles, bien qu’aucune preuve archéologique n’ait été trouvée autre que celle enregistrée dans les livres des anciens philosophes ».

Pour ses efforts, Sener a reçu la médaille d’or de la Matthews Hall Annual Science Fair, la médaille d’or de la Physical Sciences Thames Valley Science and Engineering Fair et le London Public Library Award pour avoir suscité l’intérêt des enfants pour la science et la technologie.