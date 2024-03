C’est en streaming et traite le nazisme d’une manière incroyable: elle est sortie il y a cinq ans et tu dois la voir

Il s’agit d’une satire atroce sur le nazisme, mais elle n’en reste pas moins divertissante, amusante et captivante

Il s’agit d’un film touchant

Tous les films sur la Seconde Guerre mondiale ne sont pas des films de guerre. Au contraire, il y a beaucoup de films qui sont des drames dans lesquels il n’y a pas la moindre trace de guerre. Cette fois-ci, bien que l’on puisse voir les ravages de la guerre et du nazisme, le film que nous allons voir est une comédie avec de fortes doses de drame et qui nous offre un film inoubliable, parfait pour le week-end.

Personnellement, c’est l’un de mes films préférés de ces cinq dernières années. Son réalisateur Taika Waititi a montré avoir beaucoup de talent pour l’humour et aussi pour la performance d’acteur. Cependant, il n’oublie pas des aspects aussi intéressants que la photographie ou le drame, quelque chose qui ne peut manquer dans un film qui traite d’une période aussi tumultueuse et terrifiante.

L’enfance et le nazisme

Dans Jojo Rabbit, nous suivons les pas de Johannes Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un enfant qui vit dans l’Allemagne nazie et est un membre furieux des Jeunesses hitlériennes. Cependant, à un certain moment, il découvre que sa mère Rosie (Scarlett Johansson) cache une petite fille juive dans le grenier. Ainsi, il fera la connaissance d’Elsa et se rendra compte que les différences entre les personnes sont minimes et que la haine n’est pas la voie à suivre.

Bien qu’il puisse sembler être un drame intense, et bien qu’il y ait des moments qui le sont, Jojo Rabbit est une comédie vitale qui cherche à trouver de l’humour dans l’un des points les plus sombres et les plus tristes de l’histoire de notre planète. Ainsi, avec la Seconde Guerre mondiale en toile de fond et le nazisme, le monde de Jojo s’effondrera lorsqu’il découvrira ce que la haine est capable de faire chez les personnes.

Un élément comique est la présence du réalisateur du film, Taika Waititi, qui joue lui-même Hitler, l’ami imaginaire de Jojo.

Avec des thèmes tels que la haine, le fanatisme, l’amour et la rédemption, les personnages se révèlent très humains, même ceux qui pourraient sembler les plus terrifiants à priori. Le meilleur exemple est Hitler lui-même, interprété par Taika Waititi, qui est en réalité une vision déformée par Jojo de ce à quoi il imagine qu’Hitler ressemblerait. En réalité, c’est la mentalité de l’enfant qui opère à travers un ami imaginaire car il n’est pas vraiment populaire et a tourné sa vie vers les Jeunesses précisément pour être partie prenante de quelque chose, même si on ne l’accepte pas volontiers.

Le film a reçu 80% de votes positifs de la part de la critique et un écrasant 94% de votes positifs de la part du public sur Rotten Tomatoes. Ce qui démontre que c’est un film qui a vraiment touché les spectateurs.

Nous pouvons regarder Jojo Rabbit sur le catalogue de Disney si nous avons un abonnement à la plateforme. C’est un film qui mérite d’être vu, donc ceux qui ont accès au service ont une occasion unique.