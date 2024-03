La planète désertique de Dune pourrait être scientifiquement possible selon les experts

Dans un article publié en 2021, la possibilité de l’existence d’Arrakis a été analysée et il est certain que oui, c’est possible. Arrakis est la planète désertique où se déroulent les événements de Dune.

Le lancement de Dune: Partie 2 a suscité une vague de critiques favorables au film, considéré comme l’un des meilleurs films de science-fiction que nous ayons vu ces dernières décennies. Et cela n’est pas étonnant, sa fidélité au livre original et sa capacité à adapter des choses qui semblaient inadaptables ont fait en sorte que de nombreux fans de l’œuvre de Frank Herbert donnent un verdict plus que favorable au film de Denis Villeneuve.

Tout se passe sur une planète désertique connue sous le nom d’Arrakis, où un empire galactique a investi massivement car c’est le seul endroit où l’on peut obtenir une puissante drogue exportée dans tout l’univers. C’est une planète totalement hostile à la vie humaine, avec des températures excessivement élevées et des créatures en forme de ver géant qui se déplacent sous les dunes de l’orbite.

Selon un article de The Conversation publié en 2021, les conditions pour une planète de cette nature seraient parfaitement plausibles. Voyons pourquoi.

L’équipe derrière ce média de vulgarisation scientifique a simuIé la possibilité de l’existence d’Arrakis. Il s’agit d’un monde riche, détaillé, où le réalisme est évident, mais aussi la part de fiction. Ainsi, des experts en climat ont simulé le climat d’Arrakis pour découvrir à quoi il ressemblerait s’il existait vraiment et il s’avère que cela pourrait être parfaitement plausible.

Tant le film des années 80 que le film actuel ont basé leur imaginaire sur la planète créée par Herbert, en se fondant sur un modèle climatique utilisé pour prédire celui de la Terre, ils l’ont adapté aux conditions spécifiques d’Arrakis en se basant sur les informations disponibles.

En utilisant les mêmes lois physiques qui régissent le climat sur Terre et en utilisant un modèle de données topographiques d’Arrakis ainsi que la composition de son atmosphère – similaire à celle de la Terre mais avec moins de dioxyde de carbone et plus d’ozone -, ils ont fait travailler toutes ces informations sur un superordinateur pour obtenir une simulation après trois semaines de calculs.

De tout cela, ils ont pu conclure que la vie sur la planète serait possible dans certaines régions, bien que toujours dans un environnement inhospitalier comme celui que nous voyons dans l’œuvre d’Herbert. La vie se concentrerait dans les zones équatoriales, où il y aurait moins d’humidité, tandis que les zones de latitude moyenne, où vivaient les personnes sur Arrakis selon le roman, seraient très chaudes et dangereuses.

Le modèle était un peu plus accueillant que l’imagination d’Herbert, car alors que l’auteur considérait qu’il ne pleuvait jamais sur Arrakis, le superordinateur était capable de prédire quelques pluies en été et en automne dans les latitudes les plus élevées, comme sur les montagnes ou les plateaux en haute altitude. Il n’y aurait pas de glace aux pôles ni de neige.

Les températures seraient brutales en permanence, avec des hivers extrêmement froids et des étés où la chaleur serait insupportable. Cela rendrait le climat extrême réellement difficile pour la vie en un endroit reculé. Mais il est important de souligner que la vie sur cette planète est presque résiduelle et qu’elle survit principalement parce qu’elle est riche en ressources.

Bien qu’il se soit écoulé plus de 60 ans depuis que Herbert a écrit le premier tome de sa saga de science-fiction, on constate qu’il a été capable de créer un monde cohérent, qui possède une véritable logique et qui a fait de cette œuvre un classique intemporel. Comme c’est souvent le cas dans les meilleures œuvres de science-fiction, elles sont intemporelles et ne vieillissent pas avec le temps grâce au monde fort et durable qui est créé pour donner lieu aux aventures des protagonistes.