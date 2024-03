Tu ne sais pas ce qu’est l’ennui ? Eh bien, cette émotion et trois autres seront les protagonistes de ‘Vice-Versa 2’, de Pixar.

La bande-annonce du célèbre film d’animation est enfin là, et avec elle de nombreux changements pour Riley

Les nouvelles émotions sont là pour bouleverser la vie de l’adolescente et de ses parents

Les émotions anthropomorphiques seront bientôt de retour grâce à Vice Versa 2, un film de Pixar qui a été annoncé en novembre de l’année dernière et qui mettra fin à une série de résultats décevants, en dessous des attentes de la société et de Disney qui attendent avec impatience le 19 juin, date à laquelle nous pourrons voir la suite d’un des films les plus réussis du célèbre studio d’animation.

Vice Versa 2 revient dans l’esprit de Riley, une adolescente nouvellement arrivée, juste au moment où son siège social est en train d’être démoli pour laisser place à quelque chose de totalement inattendu : de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût, qui ont dirigé avec succès une opération pendant longtemps, ne savent pas comment gérer l’arrivée de l’Anxiété. Et il semble qu’elle ne sera pas seule. Dans la version originale, Maya Hawke prête sa voix à l’Anxiété, aux côtés d’Amy Poehler en tant que Joie, Phyllis Smith en tant que Tristesse, Lewis Black en tant que Colère, Tony Hale en tant que Peur et Liza Lapira en tant que Dégoût, remplaçant Mindy Kaling.

Les nouvelles émotions

La première bande-annonce de Vice Versa 2 nous a permis de faire connaissance avec l’Anxiété, mais elle sera accompagnée dans cette nouvelle étape de la vie de Riley, qui devra faire face, presque d’un coup, à de nombreux changements dans son corps et dans son environnement, ce qui l’amènera à accueillir toutes ces nouvelles émotions (et leurs acteurs de doublage dans la version originale).