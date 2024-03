Bitcoin est ressuscité : comment la cryptomonnaie a-t-elle atteint son plus haut pic de tous les temps

Après un hiver de 18 mois, un nouveau record est atteint. Le mardi 5 mars, le prix du Bitcoin a dépassé les 69 000 dollars. Au cours des derniers jours, la courbe de croissance a été presque verticale. Selon CoinDesk, un site d’informations sur les crypto-monnaies, le précédent record de 68 990,90 dollars avait été enregistré en novembre 2021. Comme toujours, le bon timing est important, et le sentiment positif sur les marchés financiers traditionnels joue également en faveur de cette hausse. L’augmentation est en effet liée à plusieurs facteurs. En tête de liste, l’approbation début 2024 par la Securities and Exchange Commission des ETF (fonds passifs qui reproduisent la performance de l’actif sous-jacent) sur le Bitcoin. Des fonds ont également été proposés par BlackRock, l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants et l’un des principaux fournisseurs de services de gestion d’investissements au monde. Cette approbation ouvre indirectement la possibilité de parier sur la crypto-monnaie pour les investisseurs traditionnels du marché boursier. Les opérations seront donc plus contrôlées, et le Bitcoin aura désormais plus de chances de pénétrer les canaux institutionnels.

Et ce n’est pas tout. Le halving approche, prévu pour le 17 avril. Tous les quatre ans, le taux de création de nouveaux bitcoins est réduit de 50%. Cela permet de limiter le nombre de nouveaux bitcoins, en en faisant une ressource rarement disponible et résistante à l’inflation. La fourniture a en effet été limitée à 21 millions de bitcoins. Une fois ce chiffre atteint, il ne sera plus possible d’en émettre d’autres. Par le passé, le halving a eu un impact sur le prix du Bitcoin et des augmentations significatives ont été enregistrées, ce qui en réalité un événement attendu par les investisseurs et les traders.

La parabole des crypto-monnaies

Le sommet avait été atteint le 12 novembre 2021, lorsque le Bitcoin valait 64 400 dollars. L’attention et les spéculations autour de la crypto-monnaie avaient fait augmenter sa valeur, mais cela n’a pas duré, il a suffi d’un an pour revenir à 2020 et échanger des Bitcoins à 17 000 dollars.

Le marché des crypto-monnaies a survécu aux fraudes, aux gourous promettant des gains faciles, et même à l’échec de FTX, la deuxième plus grande plateforme d’échange au monde pulvérisée par un scandale financier. Selon Bloomberg, Sam Bankman-Fried détient le record de la plus grande chute de patrimoine pour un milliardaire de l’histoire. Des préoccupations ont également été soulevées concernant l’impact environnemental des crypto-monnaies et le département de l’énergie des États-Unis enquête sur la consommation d’énergie massive de cette technologie.

L’avenir du Bitcoin

Malgré les scandales, Bitcoin a tenu bon. Cela s’explique par le fait que les investisseurs, malgré tout, continuent d’acheter des jetons par dizaines de millions. Actuellement, l’approbation des ETF sur Bitcoin par la Securities Exchange Commission donne encore plus de raisons de les acheter et donc de faire augmenter le prix.

L’optimisme récent autour du Bitcoin s’est également étendu à d’autres jetons numériques, en particulier à l’Ethereum, qui occupe la deuxième place derrière le Bitcoin en termes de valeur marchande totale, avec une croissance de plus de 60% depuis le début de l’année.