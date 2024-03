Cette « dysphorie du genre psychédélique » compte un Joker trans et Bob Odenkirk parmi ses protagonistes

Gotham City comme vous ne l’avez jamais vue

Joker le Bouffon et Monsieur J, une parodie et un documentaire à parts égales

Nous pensions que Joker, de Todd Phillips, avait le clown le plus extravagant et particulier que nous ayons jamais vu dans un film Batman, mais il semblerait que nous nous trompions. Le Joker de Joaquin Phoenixavait ses propres idées (et aussi celui de Ledger), mais il est en deçà de celui de la réalisatrice, scénariste, monteuse et protagoniste trans deThe People’s Joker, Vera Drew, une parodie du film de 2019 mais aussi un plaidoyer sur les questions de genre.

Prévu pour être projeté pour la première fois lors du Festival du Film de Toronto en septembre de l’année dernière, The People’s Joker a dû faire face à de évidents problèmes de droits d’auteur, ce qui a conduit la réalisatrice à reporter sa sortie et à modifier certains aspects de son film pour garantir sa sortie en salles, qui aura lieu le 5 avril prochain, mais nous craignons que ce ne soit que dans quelques cinémas aux États-Unis. Plus tard, il est prévu qu’il soit disponible dans d’autres formats plus accessibles pour nous.

Joker le Bouffon

Cette parodie révolutionnaire et amusante réinvention de l’histoire autobiographique classiquesur la majorité raconte l’histoire d’unejeune femme trans, peu sûre d’elle et encore dans le placard, qui déménage à Gotham City pour réussir en tant que comique en rejoignant la distribution d’UCB Live, un programme de sketches nocturnes désapprouvé par le gouvernement dans un monde oùla comédie est interdite. Le succès de notre héroïne lui échappe, ce qui l’amène àse joindre à une équipe de marginaux et inadaptés, où elle rencontre unintérêt amoureux nommé Monsieur J.

Joker le Bouffon renait comme un farceur sûr de lui-même (etpsychotique) prêt à affronter le fasciste masqué de la ville. Des baignoires de produits chimiques féminisants, des interludes de dessins animés sexy, des psychiatres épouvantails, l’écrivain et comédien Lorne Michaels recréé en CGI etune dysphorie de genre psychédélique jouent les seconds rôles. Réalisé par Vera Drew et utilisant ses propres expériences de vie comme base pour le film, The People’s Joker est un voyageprofondément personnel qui est à la fois undocumentaire et une parodie.

The People’s Joker compte uncasting de super-héros talentueux tant au niveau vocal qu’au niveau de l’action, derrière le kaléidoscope vibrant de personnages se moquant des héros et méchants emblématiques de l’univers des comics DC. Ainsi, nous verrons les caméos du comédien Tim Heidecker, de l’acteur primé Bob Odenkirk, de Maria Bamford (Big Mouth de Netflix) et de Scott Aukerman (cocréateur de Between Two Ferns avec Zach Galifianakis et animateur du podcast Comedy Bang! Bang!), avec Vera Drew, Lynn Downey (Daisy Jones & The Six d’Amazon Prime Video), Nathan Faustyn (SADDLED) etKane Distler dans son premier rôle au cinéma en tant que Monsieur J.