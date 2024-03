Découverte de plastique dans la graisse des artères obstruées : risque d’infarctus, d’AVC et de passage

Les microplastiques et les nanoplastiques peuvent être trouvés presque partout dans le corps humain, y compris dans les plaques de graisse (athéromes) des artères. Les scientifiques italiens les ont découverts dans 60% de celles analysées. La contamination est associée à une augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus du myocarde et de passage prématuré.

En analysant les plaques de graisse (athéromes) prélevées dans les artères de patients atteints d’athérosclérose, un groupe de recherche italien a fait une découverte alarmante : ils ont en effet trouvé des microplastiques et des nanoplastiques à l’intérieur. Ce qui rend cette découverte encore plus préoccupante, c’est que les personnes ayant des artères contaminées par du plastique avaient un risque considérablement plus élevé de décéder d’une crise cardiaque, d’un AVC et de toutes les causes. Bien qu’il s’agisse d’une étude observationnelle, qui ne met donc pas en évidence une relation de cause à effet entre le plastique et les événements cardiovasculaires / la mortalité, il s’agit d’une nouvelle sonnette d’alarme sur l’impact et la propagation de ces composés omniprésents sur la planète.

Plusieurs études récentes ont découvert des fragments de plastique pratiquement partout dans le corps humain : placenta, poumons, sang, cœur et autres organes. Une étude a même révélé qu’ils sont capables de pénétrer dans le cerveau en seulement deux heures. Savoir qu’ils peuvent également s’accumuler dans les plaques athérosclérotiques et potentiellement catalyser le risque de graves maladies cardiaques et de passage prématuré met en évidence la gravité de la pollution plastique, déjà considérée comme une véritable urgence mondiale. Nous parlons en effet des maladies les plus mortelles absolues, du moins dans les pays occidentaux et industrialisés.

C’est une équipe de recherche italienne dirigée par des scientifiques de l’Université de Campanie Luigi Vanvitelli qui a découvert des microplastiques et des nanoplastiques dans les plaques de graisse des artères et a déterminé leur association avec un risque de passage plus élevé. Ils ont collaboré étroitement avec des collègues de nombreux instituts, dont le Département de Cardiologie de l’Hôpital Cardarelli de Naples, le Département de Chirurgie Vasculaire de l’Hôpital del Mare Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, le Département de Sciences Biomédicales Avancées de l’Université Federico II de Naples, l’IRCCS Neuromed de Pozzilli, l’Université Sapienza de Rome, l’École de Médecine de l’Université de Harvard, et bien d’autres.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Raffaele Marfella, enseignant au Département de Sciences Médicales et Chirurgicales Avancées de l’université napolitaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les athéromes de plus de 300 patients ayant subi une intervention chirurgicale appelée endoarteriectomie carotidienne, réalisée après le diagnostic d’une maladie asymptomatique de l’artère carotide. En termes simples, les médecins ont constaté un rétrécissement des carotides dû à l’accumulation de plaques de graisse, qui ont été retirées à titre préventif pour réduire le risque d’infarctus du myocarde, d’AVC et d’autres problèmes cardiovasculaires graves.

Les échantillons prélevés sur les patients ont été soumis à une série d’examens approfondis en laboratoire, notamment la pyrolyse-gaz chromatographie-spectrométrie de masse, l’analyse des isotopes stables et la microscopie électronique. Comme indiqué, des fragments de plastique aux bords irréguliers de différentes tailles, des microplastiques et des nanoplastiques ont été détectés à l’intérieur des plaques de graisse, ainsi que dans les cellules immunitaires appelées macrophages. Les premiers regroupent tous les débris plastiques ayant un diamètre compris entre 0,1 micromètre et 5 millimètres, les seconds regroupent ceux inférieurs à 0,1 micromètre. Plus précisément, Marfella et ses collègues ont trouvé du polyéthylène dans les athéromes de 150 patients (environ 60%) et du polychlorure de vinyle (PVC) dans 31 autres. Le polyéthylène (PE) est une résine thermoplastique économique utilisée dans de nombreux objets courants (des câbles aux sacs en plastique), et il a été détecté avec une moyenne de 21,7±24,5 microgrammes par milligramme de plaque de graisse. Le polychlorure de vinyle ou PVC est un autre polymère largement utilisé, par exemple dans la construction, la plomberie, l’industrie textile et bien d’autres domaines encore. Ce dernier a été détecté avec une moyenne de 5,2±2,4 microgrammes par milligramme d’athérome.

Les chercheurs ont suivi les patients pendant une période de suivi moyenne de 33,7±6,9 mois, au cours de laquelle des événements cardiovasculaires et des passage sont survenus. En comparant les cas des patients ayant des plaques de graisse contaminées par du plastique avec ceux n’en ayant pas, il est apparu que les premiers présentaient un risque sensiblement plus élevé (4,53 fois) d’infarctus du myocarde, d’AVC et de passage prématuré. Plusieurs études précliniques avaient trouvé des associations entre les microplastiques/nanoplastiques et les maladies cardiovasculaires, il semble maintenant que ce risque soit également présent chez l’homme, bien que les résultats doivent être confirmés par des enquêtes plus approfondies de l’étude prospective, multicentrique et observationnelle menée par Marfella et ses collègues.

« Si nos données sont confirmées, elles auront un impact dramatique sur la santé cardiovasculaire car nous sommes impuissants face à la pollution plastique », a déclaré le professeur Marfella. « La seule défense que nous avons aujourd’hui est la prévention en réduisant la production de plastique », a conclu le scientifique. Il est bon de savoir qu’environ chaque semaine, nous inhalons jusqu’à 5 grammes de plastique et en ingérons 250 grammes par an, soit l’équivalent d’une assiette de pâtes bien remplie. Les détails de l’étude « Microplastiques et nanoplastiques dans les athéromes et les événements cardiovasculaires » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The New England Journal of Medicine.