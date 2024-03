Le mois dernier a été le février le plus chaud de l’histoire : la tendance inquiète les experts

Les scientifiques de Copernicus ont déterminé que février 2024 a été le mois de février le plus chaud de tous les temps, avec une température de 1,77 °C plus élevée que la moyenne de l’époque préindustrielle. Les océans sont également « en ébullition ».

Février 2024 a été le mois de février le plus chaud de tous les temps depuis que nous suivons la température globale de la planète, avec une continuité par communiqué à ce qui avait déjà été observé en janvier et en grande partie de 2023. Il s’agit en effet du neuvième mois consécutif à battre le record de chaleur pour le mois correspondant, un fait significatif qui montre comment la courbe de « fièvre de la planète » est en constante – et préoccupante – augmentation en raison du changement climatique. Plus précisément, la température moyenne de l’air en surface (à environ 2 mètres du sol) en février 2024 était de 13,54 °C, 0,12 °C plus chaude que celle de février 2016, détenteur du précédent record. Même janvier 2024 était plus chaud de 0,12 °C par communiqué à janvier 2020, qui détenait également le record précédent.

Le nouveau record a été établi par les scientifiques du Copernicus Climate Change (C3S) de l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), un groupe de recherche international co-géré par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA). La température moyenne a été obtenue en analysant statistiquement les données de la base de données ERA5, qui est elle-même composée de « milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques du monde entier », comme le souligne Copernicus. Il s’agit d’une des bases de données les plus étendues et détaillées sur les températures collectées dans le monde entier.

Crédit: Copernicus

Revenons au record, ce qui inquiète les experts n’est pas tant l’exploit du mois individuel, mais la tendance négative – qui dure depuis longtemps – et l’écart de plus en plus grand par communiqué aux séries historiques. Par exemple, février 2024 était plus chaud de 0,81 °C par communiqué à la moyenne de référence 1991 – 2020 et de 1,77 °C par communiqué à celle entre 1850 et 1900, la période correspondant à l’époque préindustrielle. C’est près de 3 dixièmes de degré au-delà du seuil critique de 1,5 °C de réchauffement, au-delà duquel les scientifiques prévoient les conséquences les plus dramatiques et irréversibles de la crise climatique en cours. Ce seuil avait été fixé comme l’objectif le plus vertueux dans l’Accord de Paris sur le climat de 2015, mais il est aujourd’hui considéré comme celui à ne pas dépasser absolument. Malheureusement, selon des études récentes, nous pourrions dépasser de manière stable les 1,5 °C de réchauffement par communiqué à l’époque préindustrielle dès 2029.

Le fait que nous nous approchions dangereusement de cette situation de manière stable est également démontré par les données relatives à la température moyenne mondiale des douze derniers mois : selon les observations de Copernicus, entre mars 2023 et février 2024, la température moyenne était 0,68 °C au-dessus de la moyenne de référence de trente ans (1991 – 2020) et 1,56 °C au-dessus de la moyenne de la période préindustrielle. Nous sommes donc déjà au-delà du seuil susmentionné. Si ces données se confirment à l’avenir, nous entrerons officiellement dans ce scénario totalement inédit, qui risque d’avoir des conséquences catastrophiques à la fois pour l’environnement et pour l’humanité tout entière. Et nous vivons déjà plusieurs effets dramatiques.

Crédit: Copernicus

La chaleur exceptionnelle de février 2024 est principalement due aux pics enregistrés au cours des deux premières semaines du mois, avec plusieurs jours consécutifs – du 8 au 11 – où une augmentation de 2 °C par communiqué à la moyenne préindustrielle a été atteinte. En Europe, la température a même été de 3,30 °C au-dessus de la moyenne historique de référence 1991 – 2020. « Février s’ajoute à une longue série de records des derniers mois. Aussi remarquable que cela puisse paraître, ce n’est pas si surprenant car le réchauffement continu du système climatique conduit inévitablement à de nouveaux extrêmes de température. Le climat réagit aux concentrations réelles de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, donc à moins que nous ne parvenions à les stabiliser, nous devrons inévitablement faire face à de nouveaux records de température mondiale et à leurs conséquences », a déclaré Carlo Buentempo, directeur du Copernicus Climate Change Service (C3S).

Les experts s’inquiètent également de la température de la surface des océans (calculée dans l’intervalle entre 60° S et 60° N de latitude), qui a été de 21,06° C, « la plus élevée pour n’importe quel mois dans l’ensemble des données, dépassant le précédent record d’août 2023 (20,98° C) », explique Copernicus.