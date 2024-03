Qu’est-ce que le selumetinib, le médicament pour le traitement des cancers non opérables chez les enfants

Le médicament, le premier à avoir été approuvé en Italie pour le traitement des tumeurs impliquant les nerfs (neurofibromes plexiformes) chez les patients pédiatriques atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) à partir de 3 ans, bloque la prolifération et la survie des cellules tumorales. Fabriqué par Astrazeneca, il a récemment reçu l’autorisation de remboursement de l’AIFA.

Dans le paysage des médicaments qui modifient l’approche de nombreuses formes de cancer, le selumetinib (nom commercial Koselugo) a été le premier à être approuvé en Italie pour le traitement d’une forme de cancer non opérable chez les enfants. Fabriqué par Astrazeneca, le selumetinib est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les tumeurs impliquant les nerfs (neurofibromes plexiformes) non opérables chez les patients pédiatriques atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) à partir de 3 ans.

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie génétique également connue sous le nom de maladie de von Recklinghausen, causée par une mutation du gène codant pour la neurofibromine : dans le monde, la NF1 concerne 1 personne sur 3 000 (en Italie, on estime qu’elle concerne environ 20 000 personnes) et se caractérise par une prédisposition au développement de tumeurs des gaines nerveuses le long de l’ensemble des nerfs périphériques. Lorsqu’ils ne peuvent pas être retirés par une intervention chirurgicale, ces tumeurs peuvent être déformantes et causer de la douleur, des troubles moteurs et des voies respiratoires, des problèmes visuels et des troubles de la vessie ou des intestins, avec un risque oncologique qui entraîne une réduction de l’espérance de vie.

Le selumetinib a démontré une diminution de la taille des neurofibromes plexiformes dans l’étude de phase II SPRINT Stratum 1, une étude ouverte, multicentrique qui a évalué le bénéfice clinique du médicament chez les patients atteints de neurofibromes plexiformes liés à la NF1, sur la base des résultats de laquelle son approbation conditionnelle a été donnée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en 2021, suivie de l’autorisation de l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) qui, récemment, a également donné son feu vert à son remboursement.

Qu’est-ce que le selumetinib (Koselugo) et à quoi sert-il

Le selumetinib, en particulier, est un inhibiteur sélectif des kinases 1 et 2 de la protéine kinase activée par le mitogène (MEK 1/2) : MEK1/2 sont deux protéines qui régulent une voie de signalisation mobile qui, chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1), est hyperactivée en raison du dysfonctionnement de la neurofibromine. L’inhibition des protéines MEK bloque cette voie de signalisation et, par conséquent, la prolifération et la survie des cellules tumorales dans lesquelles cette voie est hyperactivée.

Quelle est son efficacité dans la réduction des tumeurs nerveuses chez les enfants

L’efficacité clinique du selumetinib a été évaluée dans une étude clinique ouverte, multicentrique, à un seul bras de phase II (SPRINT Stratum 1) impliquant 50 patients pédiatriques (2-18 ans) atteints de neurofibromes plexiformes non opérables liés à la NF1 : les patients ont pris le médicament (25 mg par mètre carré de surface corporelle) deux fois par jour pendant 28 jours (1 cycle de traitement) selon un schéma d’administration continu et ont été soumis à des évaluations volumétriques et à des examens cliniques périodiques pour surveiller l’évolution des neurofibromes plexiformes.

L’étude a montré une réduction du volume d’au moins 20 % des tumeurs chez 66 % des cas (33 patients sur 50), comme détaillé dans les résultats de l’étude, publiés dans le New England Journal of Medicine. « Un total de 37 patients sur 50 (74 %) ont eu une réponse partielle, 34 (68 %) ont eu une réponse partielle confirmée et 28 (56 %) ont eu une réponse durable – ont précisé les chercheurs – . Le temps médian jusqu’à la première réponse a été de 8 cycles et le temps médian jusqu’à la meilleure réponse a été de 16 cycles« .

Le traitement a également considérablement réduit l’intensité de la douleur associée aux neurofibromes plexiformes, avec « une diminution observée dès 2 mois après le début du traitement », réduisant les troubles moteurs (amélioration de la force totale) et augmentant le range de mouvement.

Quant aux effets secondaires, les plus courants ont été des symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements ou diarrhées), une augmentation asymptomatique des taux de créatine phosphokinase, un rash acnéiforme et une paronychie (une infection des ongles et des tissus qui les entourent). « Aucun des patients – ont précisé les chercheurs – n’a présenté de changements symptomatiques dans la fraction d’éjection du ventricule gauche ou de décollement séreux de la rétine ou autre effet oculaire dangereux pour la vue ».