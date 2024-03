Toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.4 pour les iPhones

Apple a récemment publié la version publique d’iOS 17.4 pour les iPhones éligibles. Cette quatrième mise à jour majeure d’iOS 17 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment pour les utilisateurs de l’UE. Elle inclut des changements très attendus. Voici toutes les principales fonctionnalités de la mise à jour iOS 17.4.

iOS 17.4 est disponible pour l’iPhone XR et les nouveaux modèles, y compris les deux derniers modèles SE. Si vous avez un iPhone éligible et que vous souhaitez savoir ce que la mise à jour vous réserve avant de la mettre à niveau, voici tout ce que vous devez savoir sur les changements.

Principales fonctionnalités d’iOS 17.4 (dans le monde entier)

Nouveaux emojis

La mise à jour iOS 17.4 introduit une excitante liste de nouveaux emojis, notamment une chaîne cassée, un champignon, un phénix, une lime et des têtes qui secouent. De plus, il existe 18 emojis de personnes et de parties du corps qui donnent aux utilisateurs la possibilité d’utiliser l’emoji dans n’importe quelle direction.

Changements dans l’application Apple Music

Il y a eu de nombreux changements dans l’application Music. Le premier changement remarquable est le nouveau bouton d’accueil dans l’application Music. Les utilisateurs peuvent désormais également ajouter des chansons reconnues (via la reconnaissance musicale) aux listes de lecture Apple Music.

Ancien (à gauche), Nouveau (à droite)

Apple Podcast

L’application Podcast dans iOS 17.4 introduit la fonctionnalité de transcription. La transcription dans les podcasts permet aux utilisateurs de suivre les épisodes via un texte synchronisé avec l’audio. Elle prend actuellement en charge l’anglais, l’français, le français et l’allemand. De plus, les utilisateurs peuvent également rechercher un texte spécifique dans la transcription du podcast. La sélection d’un paragraphe de la transcription jouera le segment correspondant du podcast.

Ancien (à gauche), Nouveau (à droite)

Paramètres de santé de la batterie (modèles d’iPhone 15)

Dans les modèles d’iPhone 15, la page des paramètres de santé de la batterie affiche désormais plus d’informations sur la batterie, notamment le nombre de cycles de charge, la date de fabrication et la première utilisation. Cela est actuellement disponible pour les modèles d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro.

Applications de streaming de jeux

L’App Store permet désormais les applications de streaming de jeux en cloud. Il existe de nombreux services de jeux en cloud tels que Nvidia GeForce Now, Xbox Game Pass, et d’autres. Ils peuvent être ajoutés à l’App Store. Auparavant, il était possible d’y accéder via le web.

Protection des appareils volés

Cette fonctionnalité a été ajoutée lors de la dernière mise à jour pour iPhone, mais avec iOS 17.4, les utilisateurs peuvent choisir de l’activer pour tous les lieux ou seulement pour les lieux inconnus.

Ancien (à gauche), Nouveau (à droite)

Siri annonce les messages

iOS 17.4 ajoute une nouvelle option d’annonce pour Siri. Siri peut maintenant lire à voix haute les messages reçus par les utilisateurs dans n’importe quelle langue prise en charge. Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs langues prises en charge dans les paramètres.

Fonctionnalités disponibles uniquement dans l’UE

App Stores alternatifs et installation d’applications tierces

Les développeurs d’applications peuvent désormais créer des app stores alternatifs pour iOS. Oui, Apple permet désormais les app stores tiers comme Android. Cela signifie que les applications qui ne sont pas disponibles dans l’App Store officiel peuvent également être installées si elles existent sur une place de marché d’applications tierces. À l’avenir, nous verrons de nombreux app stores tiers.

Navigateurs tiers

Les développeurs d’applications peuvent créer des navigateurs sans moteur WebKit. Auparavant, Apple limitait les développeurs à utiliser uniquement le moteur WebKit. Les utilisateurs pourront choisir le navigateur Web par défaut lorsqu’ils ouvrent Safari pour la première fois.

Options de paiement tierces

iOS 17.4 ajoute la possibilité d’utiliser des solutions de paiement sans contact tierces. Cela signifie que les applications ou services ne sont plus obligés d’utiliser Apple Pay ou Wallet. Des options de paiement alternatives peuvent être ajoutées dans l’UE.

Voilà donc les principaux changements apportés par la mise à jour iOS 17.4 sur les iPhones. Il y a encore d’autres changements mineurs et corrections de bugs. Vous pouvez lire le journal des modifications complet ici. Bien sûr, les grands changements ne concernent que les utilisateurs de l’UE. Que pensez-vous des restrictions régionales ? Devraient-ils apporter des fonctionnalités réservées à l’UE à toutes les régions ou non ?