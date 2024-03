Les créateurs de « Dragons : Quoi de Neuf chez les Dragons » présentent « Robot sauvage » avec un style visuel incroyable

Un film qui fusionne nature et technologie avec un style visuel très accrocheur

‘Robot sauvage’ nous montrera l’importance de savoir s’adapter et de l’amitié

Non seulement avec « Moi, moche et méchant », qui bientôt sortira sa quatrième partie avec le fils de Gru, et avec « Dragons », qui ne tardera pas à avoir son adaptation en action réelle, DreamWorks ne vit pas seulement de ça, car ils osent également avec des productions totalement nouvelles, bien que cette fois-ci il s’agisse de l’adaptation d’un roman de science-fiction de 2016.

Il s’agit de « Robot sauvage », une œuvre de Peter Brown avec des illustrations de haute qualité qui est rapidement devenue un phénomène mondial en atteignant rapidement la première place de la liste des best-sellers du New York Times. Depuis lors, le livre a inspiré une trilogie comprenant déjà « L’évasion du robot sauvage » et « Le robot sauvage se protège ». La saga « Robot sauvage » et ses autres best-sellers ont valu à Brown une distinction Caldecott Honor, un prix Horn Book, deux prix E.B. White, deux distinctions E.B.White, un prix du Choix des Enfants du « Meilleur Illustrateur de l’Année », deux distinctions Irma Black, un prix Golden Kite et un prix du New York Times du « Meilleur Livre Illustré ».

Avec toutes ces distinctions, il fallait bien choisir qui pouvait le mieux adapter ce roman à l’écran et avec quel style, et le choix s’est porté sur DreamWorks Animation, avec Chris Sanders, nominé trois fois aux Oscars et réalisateur et scénariste des films « Dragons » et « Les Croods », ainsi que « Lilo & Stitch » de Disney.

En fusionnant nature et technologie

Cet automne, préparez-vous à découvrir « Robot sauvage », une aventure épique qui nous fait découvrir le voyage d’un robot (l’unité ROZZUM 7134 ou Roz) qui a fait naufrage sur une île inhabitée et qui devra apprendre à s’adapter à l’environnement hostile, en forgeant peu à peu des relations avec la faune locale et en devenant la mère adoptive d’un oison orphelin.

« Robot sauvage » compte dans son casting original la lauréate d’un Oscar Lupita Nyong’o (Nous, la saga Black Panther) dans le rôle du robot Roz, le nominé aux Emmy et aux Golden Globe Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) prêtant sa voix au renard Fink, lauréate de deux Emmy Catherine O’Hara (Best in Show) interprétant le raton laveur Pinktail, le nominé aux Oscars Bill Nighy (Love Actually) en tant qu’oie Longneck, Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) donnant vie à l’oison Brightbill, et également nominée aux Oscars Stephanie Hsu (Partout et tout à la fois, Spécialiste) incarnant Vontra, un autre robot qui croisera la route de Roz sur l’île.

Le film compte également les voix du lauréat Mark Hamill (Luke Skywalker dans la saga Star Wars), Matt Berry (Ce que nous faisons dans l’ombre) et du lauréat d’un Golden Globe et nominé aux Emmy Ving Rhames (la saga Mission impossible, Pulp Fiction).