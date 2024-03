Elon Musk teste déjà la connexion Internet par satellite en utilisant des smartphones Android

Elon Musk veut que l’internet par satellite soit accessible à tous et les premiers essais de son service ont déjà commencé

Le plan d’Elon Musk pour faire de Starlink un fournisseur d’accès Internet pour les appareils mobiles progresse comme prévu. Dans une publication sur X, anciennement Twitter, il a commenté qu’une étape importante avait été franchie dans ce domaine. Le projet prend forme et la connectivité mondiale grâce à une constellation de satellites en orbite basse est de plus en plus proche de devenir une réalité.

Avoir une connexion Internet via Starlink n’est pas nouveau, le service est opérationnel en France depuis 2023. La principale différence réside dans le mode de connexion. Jusqu’à présent, lorsqu’on avait Starlink à domicile, cela impliquait certaines contraintes physiques telles que l’installation d’une antenne et d’un routeur chargé de fournir le signal via le WiFi aux appareils. Elon Musk cherche à éliminer cela totalement et à connecter les téléphones portables directement aux satellites.

Starlink se rapproche de plus en plus de fournir une connexion satellite aux téléphones portables

Dans la publication sur X d’Elon Musk, on peut lire « SpaceX vient d’atteindre une vitesse de téléchargement maximale de 17 Mb/s depuis le satellite directement vers un téléphone Android Samsung non modifié ». Cela signifie que très prochainement, nous pourrons naviguer sur Internet dans les régions les plus reculées de la planète en utilisant nos téléphones actuels.

Bien que cette nouvelle soit excitante, nous devons rester réalistes. La vitesse de 17 Mb/s est inférieure à ce que proposent les réseaux 4G et est même bien loin des vitesses 5G. Cependant, c’est une étape cruciale vers un avenir où la connexion par satellite sera une option viable pour tous. Imaginez pouvoir envoyer des messages, passer des appels et naviguer sur le web dans des endroits où cela était impensable auparavant.

SpaceX vient d’atteindre une vitesse de téléchargement maximale de 17 Mb/s depuis le satellite directement vers un téléphone Android Samsung non modifié pic.twitter.com/JqPHmkriv0 — Elon Musk (@elonmusk) 2 mars 2024

Malgré cette avancée, il reste encore des défis à surmonter. La technologie de Starlink doit s’améliorer pour rivaliser avec les réseaux terrestres existants. Cependant, la possibilité d’avoir une couverture mondiale sans restrictions d’itinérance est tentante. Au cours des prochaines années, il est probable que de plus en plus d’utilisateurs considéreront les tarifs de Starlink comme une alternative fiable pour accéder à Internet n’importe où.

Il est clair que la connexion par satellite est l’avenir des télécommunications, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Elon Musk doit améliorer son service et le porter à des niveaux similaires à ceux proposés par les opérateurs traditionnels. De plus, il n’y aura pas de révolution sans concurrence, et pour que cela se produise, des entreprises proposant ce service devront entrer sur le marché.