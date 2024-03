Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis de nouveau ensemble dans la suite de ‘Freaky Friday’

Lohan vient de faire une apparition dans le remake de ‘Mean Girls’ et veut retrouver sa gloire d’il y a vingt ans

Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan dans le ‘Freaky Friday’ original, un film qui aura une suite très bientôt

Elle ne s’est jamais vraiment éloignée, mais Lindsay Lohan est peu à peu en train de revenir au cinéma et à la télévision, ainsi qu’à ses années de gloire en termes d’apparitions dans des films et des séries, bien qu’elle le fasse avec des remakes et des suites des œuvres qui lui ont donné sa renommée dans les années 2000, où nous avons même pu la voir dans six projets (2006 et 2013 ont été particulièrement prolifiques pour l’actrice).

2024 semble également être une année prometteuse, car elle est déjà apparue, même dans un caméo, dans le remake de ‘Mean Girls’, dont elle s’est déjà plainte d’une blague qui ne lui a pas fait particulièrement rire, et nous la verrons bientôt dans le film pour Netflix ‘Irish Wish’, mais elle a également annoncé qu’elle travaille sur une suite de Freaky Friday, connue ici sous le nom de Dans la peau de ma mère, pour laquelle Jamie Lee Curtis fera également son retour.

Dans la peau de ma mère

« Je ne vais pas en dire trop pour le moment. Je ne veux pas en dire trop », a déclaré Lohan à l’animateur Andy Cohen dans l’émission SiriusXM lorsqu’on lui a demandé des informations sur la suite. « Nous sommes toutes les deux excitées. Je vais parler au nom de Jamie ».

Déjà en 2022, Jamie Lee Curtis avait reconnu qu’elle adorerait l’idée, et elle avait même donné un indice sur la direction que cela pourrait prendre. « Laisse-moi être la grand-mère, laisse-moi être la vieille grand-mère qui échange sa place », a-t-elle demandé aux présentatrices de The View, « Ainsi, Lindsay pourrait être la grand-mère sexy qui est toujours heureuse avec Mark Harmon de toutes les manières dont tu serais heureuse avec Mark Harmon. J’aimerais voir Lindsay en grand-mère sexy, et j’aimerais me débrouiller avec les jeunes enfants d’aujourd’hui. Je veux être un parent hélicoptère dans le monde d’aujourd’hui ».

Le film original

Dans la peau de ma mère est une comédie familiale de Disney sortie en 2003, avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis dans les rôles principaux. L’intrigue tourne autour d’une mère et de sa fille qui, après un incident mystérieux, échangent leurs corps et doivent apprendre à vivre la vie de l’autre. Le film est basé sur le roman du même nom de Mary Rodgers et est la troisième adaptation cinématographique de l’histoire après les films de 1976 et 1995.