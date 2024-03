Cinq curiosités sur Bob Marley : One Love qui te feront encore plus l’apprécier

Que vous l’ayez déjà vu ou non, cela vous plaira

Kingsley Ben-Adir et Lashana Lynch dans Bob Marley: One Love

Le 14 février, avec un timing impeccable, est sorti dans les cinémas du monde entier Bob Marley: One Love, le film biographique sur la star de la musique reggae. Il s’agissait d’une célébration de la vie et de la musique d’une icône qui a inspiré des générations grâce à son message d’amour et d’unité, et ça a marché, comme le montrent ses chiffres au box-office.

Après avoir été à l’affiche pendant plus de deux semaines, nous sommes certains que beaucoup d’entre vous l’ont déjà vu et qu’ils ne se soucient probablement pas d’en savoir un peu plus à ce sujet. Et si ce n’est pas le cas et que c’est encore sur votre liste de choses à faire, vous pouvez tranquillement lire la liste de curiosités que nous vous présentons ci-dessous car il n’y a pas de spoilers de quelque nature que ce soit.

Cinq curiosités sur Bob Marley: One Love

Pour tous ceux qui ont déjà apprécié le film sorti à la mi-février et pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, voici cinq curiosités sur One Love qui vous feront l’apprécier encore plus.

Pour le film, l’acteur Kingsley Ben-Adir a lui-même chanté certaines des chansons de Bob Marley, bien que nous puissions également écouter des enregistrements réels du roi du reggae.

Les acteurs Kingsley Ben-Adir et Lashana Lynch ont travaillé ensemble pendant six mois avant le tournage pour se préparer aux rôles de Bob Marley et Rita Marley.

Le réalisateur du film, Reinaldo Marcus Green, est un grand fan de Bob Marley et sa chanson préférée de tous les temps est Redemption Song, qui parle de la nécessité de se libérer de l’esclavage mental et de trouver la vérité et la rédemption par soi-même.

La propre famille de Bob Marley a travaillé sur le film. Sa femme Rita ainsi que ses enfants Ziggy et Cedella sont producteurs du long métrage.

Ziggy Marley, le fils de Bob Marley, appelait Kingsley Ben-Adir et Lashana Lynch « papa » et « maman » pendant le tournage pour qu’ils se concentrent encore plus sur leurs personnages.

Synopsis

Pour la première fois sur grand écran, nous découvrons l’histoire bouleversante de la résilience de Bob et du voyage qui se cache derrière sa musique révolutionnaire. Produit en collaboration avec la famille Marley et mettant en vedette Kingsley Ben-Adir dans le rôle du musicien légendaire et Lashana Lynch dans celui de son épouse Rita.