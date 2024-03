"Bonne nuit, Odie": La mission lunaire historique de l’atterrisseur Odysseus touche à sa fin

Qu’est-ce qui vient de se passer? Après être devenu le premier engin américain à atterrir sur la surface lunaire depuis Apollo 17 en 1972, et le premier engin commercial à réaliser un tel exploit, l’atterrisseur Odysseus s’est éteint et pourrait ne plus jamais se réveiller, mettant ainsi fin à sa mission historique.

Le 22 février 2024 à 18 h 23 HE, l’atterrisseur Odysseus est devenu le premier engin non gouvernemental américain à réussir un atterrissage en douceur sur la Lune. Construit par Intuitive Machines, basé au Texas, Odysseus était censé fonctionner sur la surface lunaire pendant environ sept à dix jours, mais après un peu plus de six jours, les batteries se sont épuisées et la machine a été arrêtée.

Bien que salué comme un succès, l’atterrisseur record a néanmoins rencontré des problèmes. Au cours de sa descente, un système de guidage laser est tombé en panne et les opérateurs ont dû passer à un système expérimental LIDAR, destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d’une démonstration technique. Pire encore, l’atterrissage a été trop brusque et au moins une de ses six pattes s’est brisée, entraînant le renversement de l’engin.

Cette position compromise est la principale raison pour laquelle l’atterrisseur a été arrêté prématurément ; ses panneaux solaires n’étaient pas en mesure de générer suffisamment d’énergie pour répondre aux demandes des instruments de bord, qui ont tous survécu intacts à l’atterrissage.

Jeudi, l’électricité a finalement été coupée et Odysseus – ou « Odie » comme on l’appelle affectueusement – ​​s’est arrêté. Intuitive Machines a déclaré que la transmission finale d’Ulysse était un « adieu approprié » car ils partageaient une image captivante envoyée depuis la surface lunaire, montrant le soleil et un croissant terrestre au-dessus de leur tête.

Avant que sa puissance ne soit épuisée, Ulysse a achevé une transmission d’adieu appropriée. Reçue aujourd’hui, cette image du 22 février met en valeur le croissant Terre en toile de fond, subtil rappel de la présence de l’humanité dans l’univers. Bonne nuit, Odie. Nous espérons avoir de vos nouvelles… pic.twitter.com/RwOWsH1TSz – Machines intuitives (@Int_Machines) 29 février 2024

Selon Intuitive Machines, il y a peu de chances que l’engin se réveille dans deux à trois semaines. Le pôle sud de la lune, où Ulysse a atterri, est sur le point de s’assombrir pour une « nuit lunaire » et ne recevra pas de lumière solaire pendant deux semaines. Au cours du prochain jour lunaire, il est possible qu’Ulysse reçoive suffisamment de lumière sur ses cellules solaires pour se recharger, mais c’est peu probable étant donné l’orientation de l’engin.

Qu’elle reprenne ou non, Intuitive Machines a publié une déclaration qualifiant la mission de « succès sans équivoque ». Le PDG de la société, Steve Altemus, a déclaré : « Je suis enhardi pour l’avenir de l’économie lunaire américaine et internationale et pour l’avenir d’Intuitive Machines. »

La société affirme qu’Odysseus a « validé les performances » d’un système de propulsion exclusif et qu’il a atterri plus près du pôle sud lunaire que tout autre engin de l’histoire – une réussite importante étant donné que le programme Artemis de la NASA cible la région pour ses missions humaines à venir. années.

Après quelques moments mémorables, cette odyssée particulière touche à sa fin. Écrivant sur X, Intuitive Machines a déclaré : « Bonne nuit, Odie. Nous espérons avoir de vos nouvelles. »



