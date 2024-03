Colin Farrell est un mystérieux détective privé dans ‘Sugar’, la nouvelle série d’Apple TV+

Malgré ne pas se trouver sur le podium des plateformes les plus regardées en France, le catalogue d’Apple TV+ peut se vanter d’avoir quelques productions très réussies, et Sugar a l’air de faire partie de ceux-là. Découvrons de quoi parle cette nouvelle série qui verra le jour au printemps, avec un visage familier aussi bien pour les cinéphiles que pour les autres : le grand Colin Farrell.

Colin Farrell joue le rôle du détective John Sugar dans la nouvelle série ‘Sugar’

Colin Farrell n’est pas quelqu’un qui a besoin d’une grande présentation. Après l’avoir vu en tant qu’Alexandre le Grand en 2004, l’année dernière il a failli ravir l’Oscar du meilleur acteur à Brendar Fraser pour sa performance dans Les Âmes en peine d’Inisherin, qui, lui-même, était en compétition pour le prix du meilleur film avec Tout en un seul endroit. Maintenant, l’acteur irlandais a entre les mains un nouveau film avec Margot Robbie et cette série qui est sur le point de sortir : Sugar.

Sugar sera diffusé le 5 avril sur Apple TV+

Se déroulant à Los Angeles, l’intrigue tourne autour de John Sugar (Colin Farrell), un détective privé énigmatique qui enquête sur la mystérieuse disparition d’Olivia Siegel, petite-fille du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Siegel (James Cromwell). Alors qu’il essaie de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune fille, Sugar découvrira des secrets de la famille Siegel qui étaient enfouis depuis des années et devra lutter contre ses propres démons intérieurs.

En résumé, Sugar est une série qui présente de manière contemporaine les histoires de détectives privés, combinant des éléments de science-fiction avec le drame personnel de son protagoniste et offrant ainsi une histoire des plus captivantes et excitantes pour les spectateurs.

Pour l’instant, nous savons qu’elle aura une saison, composée de huit épisodes. Pour titiller un peu votre appétit, nous vous laissons avec quelques images partagées par la plateforme elle-même, correspondant au premier et dernier épisode de la série, respectivement.

Le meilleur dans tout ça ? Nous pourrons en profiter dans un peu plus d’un mois, car sa date de sortie est prévue pour le vendredi 5 avril sur Apple TV+. Cependant, la plateforme de streaming ne diffusera que ses trois premiers épisodes ce jour-là, puis un nouvel épisode par semaine, jusqu’à atteindre les huit qui composent la série.

Épisode 1 (titre à confirmer) : vendredi 5 avril.

Épisode 2 (titre à confirmer) : vendredi 5 avril.

Épisode 3 (titre à confirmer) : vendredi 5 avril.

Épisode 4 (titre à confirmer) : vendredi 12 avril.

Épisode 5 (Le garçon du coin) : vendredi 19 avril.

Épisode 6 (L’arme) : vendredi 26 avril.

Épisode 7 (Cabal) : vendredi 3 mai.

Épisode 8 (Adieu) : vendredi 10 mai.

Outre Colin Farrell en tant que protagoniste brillant, qui est également producteur exécutif de la série, la distribution est complétée par Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan et James Cromwell, entre autres. De plus, elle a été réalisée par Fernando Meirelles et créée par Mark Protosevich, que nous connaissons pour être à la tête du scénario de films tels que Poséidon (2006) ou Je suis une légende (2007).