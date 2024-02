Si tu n’as pas aimé CET épisode de ‘The Last of Us’, Nick Offerman a un message pour toi

Il remporte le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une nouvelle série aux Independent Spirit Awards

Nick Offerman as Bill in ‘The Last of Us’ for HBO

Bien qu’ils ne correspondent pas du tout à leur nom et aient complètement perdu leur raison d’être afin d’attirer plus de regards et de flashs, les Independent Spirit Awards conservent une certaine notoriété, bien que leur importance soit principalement limitée au marché américain. La 39e cérémonie de cette remise de prix, qui théoriquement célèbre les meilleurs films et séries télévisées indépendants, a eu lieu le 25 février, bien que nous verrons qu’en ce qui concerne les séries, elles ne sont pas si indépendantes que ça.

Nous comprenons bien sûr qu’il peut être beaucoup plus coûteux de produire une bonne série indépendante qui perdure dans le temps que de faire un film indépendant, c’est pourquoi nous acceptons le compromis et considérons que The Last of Us pour HBO peut être considéré comme tel, étant donné que Nick Offerman, également acteur dans Parks & Recreation, est notre prochain protagoniste.

Un discours court mais impactant

Tout comme nous avons été surpris de voir Pedro Pascal monter sur scène pour recevoir son prix de meilleur acteur aux SAG Awards pour son rôle de Joel dans The Last of Us (non pas parce qu’il ne le méritait pas, mais à cause de sa manière de monter sur scène et de ses paroles), nous avons également été surpris de voir Offerman participer à un tel événement, où il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une nouvelle série.

L’acteur qui a interprété Bill dans l’épisode « Mucho, mucho tiempo » de la série inspirée du jeu vidéo né sur PlayStation 3, a souhaité partager avec le public un message, dédié spécialement à ceux qui n’ont pas apprécié cet épisode en particulier pour des raisons indépendantes de sa qualité:

« Merci beaucoup. Je suis étonné d’être dans cette catégorie, ce qui est fou », a déclaré Offerman lorsqu’il est monté sur scène. « Merci à HBO d’avoir le courage de participer à cette tradition narrative qui est vraiment indépendante. Des histoires audacieuses qui, lorsque la haine homophobe vient vers moi en disant, ‘Pourquoi as-tu dû en faire une histoire gay?’ Nous répondons, ‘C’est précisément parce que tu poses des questions comme ça. Ce n’est pas une histoire gay, c’est une histoire d’amour, imbécile !' ».