Meilleures façons de limiter la charge des téléphones Samsung Galaxy

Si vous souhaitez limiter la charge de la batterie de votre téléphone Samsung à un pourcentage spécifique, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, je partagerai deux solutions efficaces pour définir une limite de charge sur les téléphones Samsung Galaxy.

Tout utilisateur de smartphone comprend l’importance vitale d’une batterie fiable. Bien qu’une plus grande capacité de batterie contribue à des temps d’utilisation plus longs, ce n’est pas le seul facteur pour garantir une plus longue durée de vie de la batterie, en particulier lorsque les batteries se dégradent avec le temps. Il est également important de bien entretenir la santé de la batterie.

Il existe de nombreuses façons de maintenir la bonne santé de la batterie d’un appareil, en particulier dans les smartphones. Pour une liste complète de conseils pour maintenir une bonne santé de la batterie, consultez notre guide détaillé. Un point important pour maintenir la batterie en bonne santé est d’éviter de surcharger l’appareil. Une façon efficace d’y parvenir est de définir une limite de pourcentage spécifique sur le niveau de charge.

Presque tous les fabricants de smartphones incluent une fonctionnalité conçue pour protéger la batterie en limitant la charge à 80% ou 85%. Cette fonctionnalité porte différents noms selon les marques. Par exemple, chez Samsung, elle s’appelle Protéger la batterie.

Dans ce guide, je vais vous guider à travers deux façons de définir la limite de charge sur votre téléphone Samsung. Si vous préférez personnaliser la limite de charge de la batterie à un pourcentage de votre choix, la deuxième solution vous conviendra le mieux. Si vous souhaitez limiter la charge à 85%, suivez la première solution. C’est le pourcentage par défaut défini sur les téléphones Samsung si la fonctionnalité est activée.

Comment limiter la charge à 85% sur les téléphones Galaxy

Comme mentionné précédemment, cela peut être fait en activant la fonction Protéger la batterie. Voici comment faire.

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone Samsung. Ouvrez maintenant les paramètres de Batterie. Vous trouverez ici la fonctionnalité Protéger la batterie, activez le bouton bascule.

Une fois la fonctionnalité activée, la charge s’arrêtera lorsque l’appareil atteindra 85%. Cela évitera d’endommager la batterie et contribuera à maintenir la santé de la batterie.

Limiter la charge sur les téléphones Galaxy en utilisant des routines

Oui, vous pouvez utiliser les routines pour définir la limite de charge de la batterie. Cette option est idéale si vous souhaitez personnaliser la limite de charge selon votre pourcentage préféré. Ci-dessous, je vous guiderai à travers le processus de configuration d’une routine sur votre téléphone Samsung pour gérer la limite de charge. Cette solution utilise également la fonctionnalité « Protéger la batterie », comme vous le verrez dans les étapes suivantes.

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone Galaxy. Faites défiler vers le bas et ouvrez Modes et routines. Passez maintenant à l’onglet Routines. Appuyez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle routine. Sous la section Si, appuyez sur Ajouter et choisissez État de charge puis sélectionnez Charge (câblée et sans fil). Ensuite, sous Ajouter une condition, sélectionnez Niveau de batterie et définissez un pourcentage. Pour la condition, sélectionnez Égal ou Supérieur.

Désormais, pour la condition Then, recherchez Protéger la batterie, sélectionnez-le et assurez-vous qu’il est activé, puis appuyez sur Terminé.

Après avoir tout configuré, appuyez sur Enregistrer pour terminer la routine.

Désormais, lorsque vous chargez votre téléphone, Protéger la batterie s’activera uniquement lorsque la charge atteindra le niveau que vous avez défini dans la routine, et pas à 85%.

Il est recommandé d’éviter de charger l’appareil à 100%, et d’éviter également de le décharger en dessous de 20%. Le niveau de batterie idéal pour utiliser le téléphone se situe entre 20% et 80%. Voici quelques guides liés à la batterie qui pourraient vous intéresser.