Qu’est-ce que c’est et comment se protéger du Money Muling, la fraude numérique où l’on devient complice sans le savoir

Le « Money Muling » est une fraude en ligne qui consiste en une forme de blanchiment d’argent. Sa particularité est qu’elle utilise des complices souvent ignorants de commettre un crime, les « Money Mules », des personnes qui acceptent de transférer de l’argent en échange de gains faciles.

La « Money Muling » est une forme de blanchiment d’argent que les groupes de cybercriminels mettent en œuvre en utilisant des tiers, les « Money Mule », qui, bien qu’ignorants souvent de commettre un acte répréhensible, transfèrent des sommes d’argent et deviennent ainsi complices de fraude. En substance, on définit « Money Mule », c’est-à-dire « mule d’argent », une personne qui transfère de l’argent (en numérique ou en espèces) reçu d’un tiers à d’autres, en échange d’une commission.

Entrer dans ce schéma criminel, en plus d’exposer la personne à divers risques pour sa sécurité, tels que la violence physique ou les menaces, au cas où le Money Mule en question voudrait cesser de participer à l’activité, implique également le risque de subir toutes les conséquences légales de l’affaire : cela va des travaux d’intérêt général au paiement d’une amende, voire à la possibilité de devoir purger une peine de détention.

Qu’est-ce que c’est et comment fonctionne l’escroquerie du Money Mule

Le schéma est assez simple : à un éventuel « Money Mule » on demande d’utiliser ses propres données, c’est-à-dire son compte bancaire ou un autre compte créé à partir de zéro, pour transférer une certaine somme d’argent qu’il reçoit d’un tiers. Habituellement, l’appât avec lequel ces personnes sont attirées est la promesse de gains faciles. Si la victime accepte, concrètement, elle devient complice des cybercriminels car elle leur fournit une « couverture » derrière laquelle ils peuvent continuer à transférer de l’argent illicite anonymement dans le monde entier.

L’occasion est présentée comme totalement sans danger, ce que la personne doit faire pour « gagner » est simplement de fournir le numéro de son compte bancaire. On promet souvent une « commission supplémentaire » pour chaque transfert d’argent supplémentaire que la personne recrutée accepte de faire.

En réalité, ce qui se passe est que celui qui accepte de devenir Money Mule aide, consciemment ou inconsciemment (peu importe), le crime organisé à cacher ses identités, devenant ainsi complice du délit de blanchiment d’argent et, en tant que tel, peut se retrouver à subir toutes les conséquences légales de l’affaire.

La huitième édition de l’opération EMMA (European Money Mule Action), à laquelle la police de 24 pays – dont l’Italie – participe pour lutter contre la fraude informatique et le blanchiment d’argent, a identifié en Italie seulement 653 Money Mules pour un chiffre d’affaires d’une valeur de plus de cinq millions d’euros.

Comment reconnaître un Money Mule et que faire

Le Money Muling est une fraude mise en place à la fois par des personnes conscientes – c’est-à-dire les cybercriminels qui créent des comptes bancaires pour transférer des sommes d’argent illicites – mais aussi par des personnes inconscientes, qui tombent dans le « piège » des gains faciles. L’Office européen de police (Europol) explique comment se protéger contre les tentatives d’attirer les cybercriminels. La meilleure stratégie est de ne pas fournir ses données bancaires à d’autres, même si quelqu’un vous offre de l’argent facile, c’est même dans ce cas qu’il faut faire très attention. De plus, il y a quelques indices que les cybercriminels laissent souvent dans leurs messages. Les reconnaître peut faire la différence. Parmi les signaux de danger indiqués par Europol, on trouve :

Des contacts non sollicités qui promettent de l’argent facile.

La publicité d’offres d’emploi d’entreprises étrangères à la recherche d' »agents locaux/nationaux » agissant pour leur compte.

Des phrases avec des erreurs grammaticales et une structure faible.

L’adresse e-mail de l’expéditeur est probablement une boîte e-mail gratuite (Gmail, Yahoo!, Hotmail, etc.) qui ne correspond pas au nom de l’entreprise.

Aucune exigence particulière en matière d’éducation ou d’expérience n’est demandée.

Toutes les interactions et transactions liées au travail se feront en ligne.

Les demandes d’emploi impliquent toujours l’utilisation de son propre compte bancaire pour déplacer de l’argent.

Pour ceux qui se rendent compte, ou simplement soupçonnent, d’être devenus sans le savoir un Money Mule, la première chose à faire est d’arrêter tout type de transfert d’argent, puis d’avertir immédiatement sa banque ou son fournisseur de cartes de paiement et la police. De plus, si le contact s’est fait via les médias sociaux, il est également conseillé de le signaler au fournisseur du service.

Quelles sont les victimes les plus communes du Money Mule

En réalité, il existe un profil de victime favori pour les groupes de criminels informatiques qui veulent recruter de nouveaux Money Mules : il s’agit souvent de personnes vulnérables, par exemple des personnes récemment arrivées en Italie, des chômeurs, des étudiants et des personnes en difficultés financières. Le Money Mule est également presque toujours un homme, âgé de 18 à 34 ans.

Les méthodes utilisées par les criminels pour recruter de nouveaux « Money Mule » peuvent varier : généralement, les victimes sont contactées directement ou par e-mail, via un message sur l’une des nombreuses applications de messagerie disponibles (WhatsApp, Telegram, Viber), via les médias sociaux et enfin par le biais d’annonces en ligne.

Évidemment, le contenu du message ne fait aucune référence au fait que ce qui est demandé est un crime : dans la plupart des cas, les cybercriminels prétendent offrir des emplois faciles et rentables – parfois de fausses adresses e-mail d’entreprise sont également utilisées – ou simplement l’occasion de gagner de l’argent facilement.