James Gunn se vante de la distribution. Qui est qui dans ‘Superman Legacy’?

Le film est toujours prévu pour l’année prochaine

Le logo (fuité) de Superman: Legacy

James Gunn, réalisateur de ce nouveau film sur l’Homme d’Acier et principal responsable de ce qui est en train de devenir le nouvel univers cinématographique DC aux côtés de Peter Safran, a partagé sur Threads, le réseau social de Meta qui est arrivé en Europe le 14 décembre, une image où on peut les voir entourés de ce qui est déjà la majorité du casting de leur prochain film : Superman: Legacy.

Et il y en a beaucoup que nous voyons et qui seront dans un film qui vient de voir son scénario terminé et dont Gunn nous a donné quelques petites nouvelles chaque semaine.

Qui est qui sur la photo ?

Nous en savons de plus en plus sur Superman: Legacy, et pourtant il reste encore beaucoup de temps avant de pouvoir le voir au cinéma. Jusqu’au 11 juillet 2025 (oui, vingt-cinq), nous ne pourrons pas voir un film dont le scénario est entièrement terminé et qui sera joué par un David Corenswet (en haut à gauche) qui jouera l’Homme d’Acier et qui aura comme partenaire une Rachel Brosnahan (en bas à droite) dans le rôle de Lois Lane. Tous deux se retrouveront face à face (plus Superman que Lois, ou d’une manière différente) avec deux des ennemis déjà confirmés dans le film : Angela Spica et Lex Luthor.

María Gabriel De Faría (en bas à gauche) jouera le rôle d’Angela Spica, connue sous le nom de The Engineer dans les bandes dessinées The Authority, ainsi nommées précisément parce qu’elles sont la désignation choisie par ce groupe d’anti-héros qui aura également son propre film dans ce nouvel univers cinématographique DC. Et Nicholas Hoult (en haut au centre), un acteur qui nous montre depuis des années ce dont il est capable grâce à ses performances dans Fury of the Titans, Tolkien ou X-Men: First Class, et qui ne pourrait pas être plus en vogue actuellement, donnera vie à Lex Luthor.

Quant au reste, la distribution comprend Nathan Fillion (au centre en bas) dans le rôle de Guy Gardner/Lantern Vert, Isabela Merced (en bas au centre droit) dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi (à gauche) dans le rôle de Maître des Horreurs, Anthony Carrigan (en haut à droite, en jaune) dans le rôle de Metamorpho, Sara Sampaio (à gauche) dans le rôle de Eve Teschmacher, l’assistante personnelle de Luthor, Terence Rosemore (en bleu au centre) dans le rôle d’Otis, un acolyte de Lex, et Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen, l’ami inséparable de Clark Kent au Daily Planet.