Pour la première fois, il pourrait être interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’utiliser les réseaux sociaux

La Floride a approuvé une loi stricte contre les réseaux sociaux. Cependant, les mesures restrictives ont un revers problématique, elles pourraient limiter l’accès des jeunes à l’information, les isoler et altérer leur façon de communiquer avec leurs amis et leur famille.

La Floride pourrait être le premier État à interdire aux jeunes de moins de 16 ans d’accéder aux réseaux sociaux. Le projet de loi a été approuvé par le Sénat, puis par la Chambre, et sera présenté au gouverneur républicain Ron DeSantis. Il demande aux plateformes d’empêcher les moins de 16 ans de créer des comptes. De plus, elles devront fermer tous les profils d’adolescents déjà actifs sur la plateforme et se tourner vers un organisme « tiers, indépendant et non gouvernemental » pour vérifier l’âge réel des utilisateurs. L’Utah, l’Arkansas, le Texas et l’Ohio ont également mené des batailles contre les réseaux sociaux et adopté des lois interdisant aux mineurs d’avoir un compte social sans le consentement explicite d’un tuteur. Actuellement, la Floride demande une interdiction encore plus stricte.

Il n’est pas encore clair comment cela sera mis en œuvre et comment les contrôles seront effectués. Le projet de loi ne mentionne même pas explicitement les plateformes, il précise simplement que l’interdiction s’appliquera à tous les réseaux sociaux qui « utilisent des fonctionnalités de conception qui créent une dépendance, qui sont nuisibles, trompeuses ou incitent le titulaire d’un compte à adopter un comportement compulsif ». L’interdiction ne concernerait pas les applications utilisées pour les messages privés entre individus, comme WhatsApp.

Les risques de blocage pour les adolescents

Il ne suffit pas de supprimer les réseaux sociaux pour chasser tous les maux du monde. Les mesures restrictives ont également un revers problématique, souligné par les associations et les experts des libertés civiles. En effet, le blocage pourrait limiter l’accès des jeunes à l’information, les isoler et altérer leur façon de communiquer avec leurs amis et leur famille.

De plus, comme l’expliquait Sarah Coyne, professeure de développement de l’enfant à l’Université Brigham Young, à Provo, dans le New York Times, la mesure pourrait involontairement aggraver les problèmes de santé mentale des jeunes. « Nous savons que les jeunes marginalisés, comme les enfants LGBTQ, utilisent les réseaux sociaux pour trouver un sentiment d’appartenance et de support, surtout lorsqu’ils ne l’ont pas au sein de leur famille ».

Les reproches faits aux réseaux sociaux

La liste des péchés d’Instagram, Facebook et TikTok (mais pas seulement) s’est allongée ces dernières années, avec la prise de conscience des politiciens sur le sujet. Les réseaux sociaux ont été accusés de manipuler les plus jeunes, en exploitant leurs faiblesses pour alimenter la dépendance et donc les bénéfices. De plus, plusieurs plateformes ont été critiquées pour avoir recommandé des contenus dangereux aux adolescents, encourageant l’automutilation et alimentant la dépression. Les plateformes restent également un terrain de risque pour les prédateurs en ligne.

Fin janvier, Mark Zuckerberg de Meta, Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snapchat, Linda Yaccarino de X et Jason Citron de Discord ont été accusés devant le Congrès de mettre en danger la sécurité des mineurs sur les réseaux sociaux. Mi-février, la ville de New York a poursuivi en justice TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube pour les dommages causés à la santé mentale des enfants et des adolescents.