‘Quand Harry a rencontré Sally’ allait avoir une autre fin, mais son réalisateur a trouvé l’amour pendant le tournage

La réalité et la fiction se mélangent

Meg Ryan et Billy Crystal, un couple mémorable

Écrite par Nora Ephron et réalisée par Rob Reiner, qui est actuellement impliqué dans la suite de This is Spinal Tap, un faux documentaire qui mettra en vedette les célèbres musiciens Elton John et Paul McCartney (l’oncle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes), en 1989 sortait dans les cinémas Quand Harry rencontre Sally, une comédie romantique qui, malgré la multitude de films similaires que nous avons vu à l’époque, s’est trouvée une place dans nos cœurs.

Avec une intrigue qui raconte l’histoire de Harry Burns (interprété par Billy Crystal) et Sally Albright (interprétée par Meg Ryan), deux étrangers qui se rencontrent lors d’un trajet en voiture de Chicago à New York où ils commencent une amitié qui se développe et évolue tout en explorant des thèmes tels que l’amour, le sexe et la confiance, le film est célèbre pour ses dialogues intelligents et ses scènes mémorables.

Une de ces scènes inclut Meg Ryan simulant un orgasme dans un restaurant pour montrer à Harry que les femmes en sont capables, une scène de quelques secondes qui est devenue l’une des plus emblématiques de l’histoire du cinéma et qui a été référencée et parodiée à de nombreuses reprises.

L’amour a tout changé

« La fin originale du film était que Harry et Sally ne finissaient pas ensemble« , a avoué Reiner lors de l’émission d’interview de CNN Who’s Talking to Chris Wallace. Comme vous pouvez l’imaginer et étant donné que 35 ans se sont écoulés depuis sa sortie, ce n’est pas un spoiler de vous dire que dans le film, Harry voit Sally lors d’une fête après un certain temps et se déclare finalement, mais ce n’était pas le plan initial.

« J’étais marié depuis dix ans », a déclaré Reiner. « J’étais célibataire depuis dix autres années, et je ne comprenais pas comment je pourrais être avec quelqu’un. Cela a conduit à Quand Harry rencontre Sally. Je n’avais rencontré personne, donc la fin aurait été les deux se retrouvant après des années, discutant, puis s’éloignant l’un de l’autre« .

Mais que s’est-il passé pour provoquer ce tournant à 180°? Reiner a également déclaré lors de son intervention qu’il avait changé la fin après avoir rencontré sa femme, Michele Singer, pendant le tournage, affirmant par ailleurs que si l’amour ne s’était pas présenté dans sa vie réelle, Harry et Sally ne se seraient pas retrouvés ensemble.

