Pourquoi ces baleines s’appellent franches : la raison vous émouvra

Il y a quatre espèces de baleines à part entière, les baleines franches. Le curieux nom a été donné par les baleiniers. C’est pourquoi ils ont décidé d’appeler ces merveilleux cétacés mysticètes de cette manière.

Crédit : Gregory « Slobirdr » Smith

Le terme « baleines » se réfère généralement aux « mysticètes », un sous-ordre de « cétacés » caractérisé par la présence de fanons, des structures kératiniques que ces animaux utilisent pour filtrer l’eau et capturer leurs proies (krill, petits poissons, etc.). Mais toutes les baleines ne sont pas « identiques » ; les rorquals comme le rorqual commun, le rorqual bleu et le rorqual boréal, par exemple, ont un corps long et élancé, presque anguilliforme, tandis que les véritables baleines – les baleines franches – ont un corps court, très robuste et riche en graisse. Ils ont l’apparence de la baleine par excellence dans l’imaginaire collectif, un peu comme on le voit chez les dauphins avec le grand dauphin (tursiope).

Il existe quatre espèces de baleines à part entière : la baleine franche de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction et dont il reste moins de 400 individus (c’est une espèce qui n’a pas réussi à se rétablir de la chasse à la baleine) ; la baleine franche du Pacifique Nord, également en danger d’extinction ; la baleine franche australe, qui se trouve actuellement dans le meilleur état de conservation ; et la baleine du Groenland, l’un des animaux les plus longévifs de la Terre, qui selon les experts peut vivre jusqu’à 200 ans. Même si ce dernier ne le mentionne pas explicitement dans son nom commun, c’est toujours une véritable baleine franche. C’est pourquoi on l’appelle également la baleine franche du Groenland. Mais pourquoi ces quatre magnifiques et majestueux mammifères marins sont-ils appelés « baleines franches » ? La raison, comme mentionné précédemment, est vraiment triste.

Crédit : Leonardo Lanza

En raison de leur taille, qui ne les empêche pas de faire des mouvements élégants et gracieux, comme on peut le voir dans l’extraordinaire vidéo du vidéographe napolitain Bartolomeo Bove, ce sont des animaux qui nagent très lentement, contrairement aux rorquals qui peuvent nager à des vitesses élevées sous l’eau. De plus, leur corps riche en graisse favorise la flottaison après la mort, tandis que les rorquals ont tendance à couler. Enfin, ce sont des animaux qui vivent généralement près des côtes et peuvent être facilement observés depuis la terre ferme. Vous l’aurez probablement deviné, mais toutes ces caractéristiques en font des proies parfaites, car elles sont faciles à voir, à poursuivre, à tuer et à transporter. Et elles offrent également de grandes quantités de matières premières. Pour les baleiniers, ce sont donc les bonnes baleines à chasser (right whales en anglais), c’est-à-dire les baleines franches. Ce sont eux qui ont inventé ce nom, dont la signification reste un rappel des atrocités perpétrées par l’homme. Après tout, les baleines franches, les baleines faciles, ont été littéralement exterminées pendant l’époque de la chasse à la baleine. Il n’est donc pas surprenant que les populations mondiales de baleines franches de l’Atlantique Nord et du Pacifique Nord (ainsi que certaines populations australes) n’aient pas encore réussi à se rétablir.

Même les rorquals ont été amenés au bord de l’extinction par la chasse à la baleine, mais il a fallu attendre l’avènement de la machine à vapeur. On estime que la population mondiale de rorquals bleus, l’animal le plus grand ayant jamais existé sur Terre (plus grand que les dinosaures), est passée par exemple de 380 000 individus à seulement 12 000 aujourd’hui. Mais grâce à des mesures de conservation strictes, ces animaux montrent des signes de reprise. Les baleines franches, en revanche, continuent de souffrir à cause de l’homme, tuées par les collisions avec les navires et les filets de pêche fantômes, qui ont coûté la vie à des dizaines d’individus ces dernières années. Le dernier a été retrouvé avec la queue prise dans un filet à la fin de janvier 2024 au large de Martha’s Vineyard, une île du Massachusetts (États-Unis). Si des mesures draconiennes ne sont pas mises en place sur le trafic maritime et l’abandon des engins de pêche, ces merveilleux cétacés sont condamnés à disparaître pour toujours.