Comment désactiver le guide vocal sur un téléviseur Samsung

Votre téléviseur Samsung décrit-il tout ce qui se passe à l’écran pendant que vous le parcourez ? Si c’est le cas, cela signifie que les paramètres d’accessibilité pour l’assistance vocale ou le guide vocal sont activés. Bien que cette fonctionnalité soit très utile pour les personnes ayant une faible acuité visuelle, vous pourriez être agacé si vous l’avez activée par erreur. Mais ne vous inquiétez pas ; aujourd’hui, vous verrez les étapes pour désactiver le guide vocal ou l’assistant vocal sur votre téléviseur Samsung.

Les Smart TV ont toujours eu un impact important sur la facilité de visionnage et de diffusion de contenu. Que vous utilisiez une connexion câblée ou que vous diffusiez via différentes applications sur votre téléviseur, tout cela est bon pour l’utilisateur moyen. Cependant, les Smart TV, en particulier les téléviseurs Samsung, disposent de fonctionnalités pour les personnes ayant une acuité visuelle réduite ou pour les personnes âgées.

Cette fonctionnalité sur les téléviseurs Smart Samsung est appelée guide vocal. Bien que ce soit une fonctionnalité intéressante, elle peut parfois être agaçante. Voici donc un guide expliquant comment désactiver le guide vocal ou l’assistant vocal sur votre téléviseur Samsung Smart.

Comment désactiver le guide vocal du téléviseur Samsung

Il peut arriver que le guide vocal ait été activé automatiquement en appuyant par erreur sur la mauvaise touche de la télécommande, par exemple par un enfant, ou que Bixby, l’assistant vocal, l’ait activé parce que les commandes vocales de quelqu’un ont été mélangées avec les commandes réelles.

Bien sûr, c’est une bonne fonctionnalité pour certains utilisateurs, mais pour d’autres, elle peut ne pas être utile et peut interférer avec la jouissance du contenu ou simplement l’utilisation du téléviseur. Donc, si vous ou quelqu’un d’autre avez activé intentionnellement ou par erreur l’assistant vocal du téléviseur Samsung, voici un guide pour vous montrer comment le désactiver.

Désactiver le guide vocal sur les téléviseurs Samsung en utilisant les paramètres

Vous pouvez facilement désactiver la fonction de guide vocal ou d’assistant vocal en utilisant les paramètres des modèles de téléviseurs Samsung 2019 et plus récents. Voici comment faire :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande. Accédez à Paramètres > Tous les paramètres. Certaines télécommandes Samsung ont un bouton Paramètres. Appuyez sur le bouton et accédez à Tous les paramètres.

Étape 2 : Sélectionnez Général & Confidentialité > Accessibilité.

Étape 3 : Choisissez Paramètres du guide vocal parmi les options disponibles.

Étape 4 : Si les options du guide vocal sont en blanc et accessibles, cela signifie que le guide vocal est activé. Pour le désactiver, appuyez sur le Guide vocal et toutes les options deviendront grisées.

Désactiver le guide vocal des téléviseurs Samsung en utilisant le bouton de volume

Vous pouvez également accéder directement aux paramètres du guide vocal sur votre téléviseur en appuyant simplement sur l’un des boutons de la télécommande. Suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Maintenez enfoncé le bouton de volume de la télécommande Samsung Smart.

Étape 2 : Dès que vous le faites, vous accéderez directement aux Raccourcis d’accessibilité qui incluent l’option du guide vocal.

Étape 3 : Mettez en surbrillance ou naviguez jusqu’au guide vocal et appuyez sur le bouton Centre/Sélectionner pour désactiver le guide vocal.

Sur certains modèles de téléviseurs Samsung, vous devez appuyer sur le bouton AD/SUBT pour ouvrir le raccourci d’accessibilité. Ensuite, sélectionnez l’option du guide vocal pour la désactiver.

Désactiver le guide vocal des téléviseurs Samsung en utilisant une commande vocale

Si votre télécommande de téléviseur Samsung dispose d’un bouton de microphone, vous pouvez utiliser la commande vocale pour désactiver la fonction. Voici comment faire :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton micro de la télécommande.

Étape 2 : Dites « Désactiver le guide vocal » ou « Désactiver l’assistant vocal » à voix haute. Si cela ne fonctionne pas, remplacez « guide vocal » par « assistant vocal ».

Désactiver le guide vocal des téléviseurs Samsung des modèles 2014 à 2018

Si vous possédez un téléviseur Samsung sorti entre 2014 et 2018, suivez les étapes suivantes pour désactiver la fonction du guide vocal.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Menu/123 de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Menu > Système ou Paramètres.

Étape 3 : Choisissez Accessibilité > Guide vocal.

Étape 4 : Sélectionnez à nouveau Guide vocal et choisissez Désactivé.

Dès que vous le faites, la fonction du guide vocal sera désactivée sur votre téléviseur Samsung Smart.

Désactiver le guide vocal des téléviseurs Samsung des modèles 2008 à 2013

Si vous possédez un téléviseur Samsung sorti entre 2008 et 2013, vous devez désactiver la description audio car le menu Accessibilité n’est pas disponible sur ces modèles. Voici comment procéder :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Son ou Mode sonore.

Étape 3 : Choisissez Diffusion > Langue audio.

Étape 4 : Si la Description audio est activée sur votre téléviseur, vous verrez AD anglais sélectionné, où AD signifie description audio.

Étape 5 : Passez à Anglais seulement pour désactiver la description audio.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le guide vocal sur un téléviseur Samsung ?

Le guide vocal est une fonctionnalité des téléviseurs Samsung qui décrit à voix haute les options de menu et le contenu à l’écran pour aider les personnes malvoyantes. Si la fonction est activée sur votre téléviseur, elle fournit des guides vocaux pour des actions telles que le changement de chaîne, le réglage du volume et la lecture des informations sur les programmes en cours et à venir, les recherches et autres fonctions du téléviseur.

Pourquoi mon téléviseur Samsung raconte-t-il tout ce que je fais ?

Si votre téléviseur Samsung annonce ou raconte tout ce que vous faites, cela signifie que le guide vocal est activé.

Pourquoi mon téléviseur Samsung raconte-t-il tout seulement dans une seule application de streaming ?

Si vous entendez votre téléviseur Samsung raconter tout dans une seule application de streaming, la fonction de description audio peut être activée dans cette application. Pour la désactiver, accédez à Audio & Langue et choisissez une langue autre que celle avec une description audio entre parenthèses.

Comment désactiver le narrateur sur les appareils de streaming connectés ?

Si le téléviseur Samsung continue à parler même après avoir désactivé les paramètres, il y a de fortes chances que la fonction de narrateur soit activée sur un appareil de streaming connecté comme le Fire TV Stick. Pour la désactiver sur le Fire TV Stick, accédez à Paramètres > Accessibilité > Voice View et désactivez-la.

Voilà donc toutes les solutions par lesquelles vous pouvez désactiver le guide vocal ou l’assistant vocal sur votre téléviseur Samsung. Bien que vous ayez différentes façons de désactiver la fonction pour les nouveaux modèles, si vous avez une version plus ancienne sortie en 2018 ou après, vous ne pouvez utiliser qu’une seule solution pour désactiver la fonction.

J’espère que ce guide vous a aidé à désactiver le guide vocal. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.