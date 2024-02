Sans George Lucas ‘Jurassic Park’ (ou ‘La liste de Schindler’) seraient bien différents.

Alors que nous venons d’apprendre qu’il avait participé activement à la saga jurassique

George Lucas, le père de Star Wars, a aidé son bon ami Spielberg

L’histoire derrière deux des meilleurs films de Steven Spielberg des années 90, Jurassic Park et La liste de Schindler, révèle un réseau complexe de connexions et de décisions qui ont changé le cours du cinéma moderne. Au centre de ce récit se trouve le cinéaste légendaire George Lucas, l’ami de toujours de Spielberg, dont l’influence et l’aide ont été essentielles pour que ces chefs-d’œuvre parviennent sur grand écran, ce que nous ignorions totalement jusqu’à présent.

Nous étions en 1993, et Steven Spielberg, le réalisateur renommé derrière des succès tels que E.T. l’extraterrestre et Indiana Jones, était à la croisée des chemins. Comme il l’a révélé lors d’une récente interview pour The Hollywood Reporter, il avait terminé la prise de vues principale de son prochain film, Jurassic Park, une adaptation du célèbre livre de Michael Crichton sur des dinosaures génétiquement recréés. Cependant, Spielberg était également déterminé à mener à bien un projet qui avait été une passion personnelle depuis longtemps : La liste de Schindler, une histoire épique sur un homme d’affaires allemand qui a sauvé plus d’un millier de Juifs pendant l’Holocauste.

Mais les exigences d’Hollywood et les engagements financiers l’ont placé dans une situation difficile. Tom Pollock, qui dirigeait la division longs métrages des studios Universal à l’époque, a rappelé à Spielberg qu’il devait terminer Jurassic Park avant de se lancer dans tout autre projet : « Je pense que c’est génial que tu sois intéressé par La liste de Schindler, mais tu dois d’abord finir Jurassic Park », a déclaré le cinéaste, ce qui semblait signifier que la réalisation de La liste de Schindler devrait attendre, voire ne se produirait peut-être jamais, car même sa concession à Spielberg n’a pas été simple, avec une histoire impliquant même Martin Scorsese lui-même.

À quoi servent les amis ?

« George, j’ai un problème. Le studio est vraiment en colère contre moi parce que je ne vais pas mélanger Jurassic Park et je vais en Europe pour faire La liste de Schindler. Pourrais-tu mélanger Jurassic Park ? » Cet appel a suffi à Spielberg pour que son ami depuis sa jeunesse et le génie derrière la saga emblématique Star Wars, George Lucas, qui avait été un pionnier dans l’utilisation d’effets visuels et sonores révolutionnaires pour l’époque avec son épopée galactique, lui offre son aide et, avec Kathy Kennedy, l’ancienne présidente de Lucasfilm, a achevé le travail dans les délais impartis, bien qu’il ne soit pas crédité pour cela, ce qui a permis à Spielberg de réaliser un film qui finirait par remporter 6 Oscars et quatre BAFTA, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film.

Au final, les deux films sont devenus des jalons dans la carrière de celui qui est également responsable de A.I. Intelligence artificielle ainsi que dans l’histoire du cinéma en général. L’aide désintéressée et l’influence de George Lucas ont été cruciales pour leur succès, démontrant une fois de plus la puissance du travail d’équipe et de la collaboration dans l’industrie du cinéma. Sans George Lucas, il est très probable que ces deux grands chefs-d’œuvre auraient été très différents sur grand écran.