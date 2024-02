«Tinder nous transforme en toxicomanes» : la poursuite légale contre les applications de rencontres

La gamification est un mécanisme également utilisé par les réseaux sociaux pour maintenir un niveau élevé d’attention. Le problème est qu’avec les applications de rencontres, la récompense n’est pas de voir un message intéressant, mais une éventuelle rencontre.

Faire glisser à droite ou à gauche, accepter, refuser, passer, en parcourant un carrousel infini de profils, cela ressemble aux cartes à jouer échangées dans la cour d’école primaire. Le gagnant est celui qui trouve le match parfait. Depuis des années, la gamification est utilisée pour transformer la recherche de l’amour en un jeu, et pourtant ce mécanisme pourrait nous rendre dépendants des applications de rencontres. Six utilisateurs ont intenté un procès à Match Group, propriétaire de Tinder, Hinge et The League, pour son modèle prédateur, l’accusant d’utiliser délibérément des pratiques psychologiquement manipulatrices pour s’assurer que l’utilisateur continue à payer l’abonnement.

Selon le procès, les applications non seulement enfreignent les lois sur la protection des consommateurs, mais « utilisent des technologies puissantes et des algorithmes cachés » pour créer une nouvelle forme de dépendance. « Match conçoit intentionnellement les plateformes avec un design attractif, semblable à celui d’un jeu, qui enferme les utilisateurs dans un cycle perpétuel pay-to-play qui donne la priorité aux bénéfices de l’entreprise par communiqué aux promesses de marketing et aux objectifs relationnels avec les clients », indique le procès déposé devant un tribunal fédéral américain en Californie.

Que dit le procès contre Match

Les utilisateurs soutiennent que Match enfreint également les lois sur la publicité trompeuse, « Match présente les plateformes comme des outils efficaces pour établir des relations en dehors de l’application, tout en faisant secrètement tout ce qui est en son pouvoir pour capturer et soutenir les abonnés payants et les maintenir sur l’application ». Le procès cite également le slogan de Hinge : « conçu pour être supprimé« .

L’action en justice a été intentée le 14 février, jour de Saint-Valentin. Match a qualifié le procès de « ridicule« , expliquant que les accusations des six utilisateurs « ne reposent pas sur des mesures publicitaires ou d’engagement ». L’entreprise a ensuite ajouté qu’elle s’efforce « activement de convaincre les personnes de faire des rencontres chaque jour en dehors de nos applications ». De plus, « quiconque affirme le contraire ne comprend pas le but et la mission de tout notre secteur », a déclaré la société.

La gamification des applications de rencontres

Le défilement infini et la gamification sont des mécanismes également utilisés par les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram pour maintenir l’utilisateur engagé et maintenir un niveau élevé d’attention. Le problème est qu’avec les applications de rencontres, la récompense n’est pas de voir un message intéressant, mais une éventuelle rencontre. « On a découvert que ce système déclenche la sécrétion de dopamine, créant un certain degré de dépendance », a expliqué Alina Liu, une psychologue dans El Pais. « Ce qui se passe dans notre cerveau avec ces applications est assez similaire à ce qui se passe avec le jeu de hasard ou les machines à sous« .

Les applications de rencontres poussent les utilisateurs à s’abonner à des fonctionnalités premium, et selon le procès, ceux qui les utilisent sont entraînés dans un tourbillon « compulsif » qui les éloigne paradoxalement des objectifs relationnels. Cependant, la responsabilité de l’utilisation reste en partie entre les mains des utilisateurs, après tout, les applications sont un commerce, et pour gagner de l’argent, elles doivent fidéliser les utilisateurs.