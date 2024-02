Cinq nuits chez Freddy’s 2 retarde le début de son tournage, mais nous savons déjà quand et où il sera tourné

Le retour des automates, mais il faudra attendre pour les revoir

Une pizzeria à laquelle nous retournerons malgré nous

La première partie de Five Nights at Freddy’s est sortie l’année dernière et a connu un succès enviable par rapport à son budget (comme tous les films de Blumhouse), malgré les critiques mitigées, tant en tant que film d’horreur conventionnel qu’en tant qu’adaptation d’un jeu vidéo, qui était précisément l’origine de FNAF.

Et, comme dans ce format, il y aura aussi d’autres films. C’est ce que nous avons appris début janvier, lorsque la maison de production nous a parlé de ce projet ainsi que d’autres, comme la suite de M3GAN, une nouvelle confirmée une semaine plus tard par Josh Hutcherson, l’acteur principal du premier film, qui a affirmé qu’à ce moment-là, ils étaient en train de « parfaire l’histoire » et qu’ils voulaient « commencer le plus tôt possible ».

Ce « plus tôt possible » s’est avéré être au printemps, mais il semble que nous devrons toutefois attendre un peu plus pour que la machine FNAF 2 se mette en marche, bien que pas trop longtemps.

En été et aux États-Unis

Production List, le site spécialisé dans le suivi des productions cinématographiques et télévisuelles américaines, a révélé ce léger retard, ainsi que la localisation exacte du tournage de FNAF 2.

Comme nous pouvons le lire sur leur site, la deuxième partie du film d’horreur réalisé par Emma Tammi commencera à être tournée le 1er juillet de cette année, c’est-à-dire en plein été, et cela se fera à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, bien qu’il ne soit pas précisé s’il s’agira de prises de vues en extérieur ou dans un studio appartenant à Blumhouse ou loué par celle-ci. Il est intéressant de noter que le film Imaginary, également produit par Blumhouse et qui sort le 15 mars dans notre pays, a également été tourné dans le même endroit.

Sa sortie, bien que le film n’ait même pas été officiellement annoncé, est prévue pour l’année prochaine.