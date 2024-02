La nouvelle série de Tom Hanks et Steven Spielberg est déjà le meilleur lancement d’Apple TV+

Augmentation de l’audience de la plateforme de 65%

Les maîtres de l’air, une série de guerre à ne pas manquer

Il est parmi nous depuis près d’un mois et depuis son lancement le 26 janvier, il ne cesse de gagner des adeptes et bien sûr d’augmenter les coffres déjà bien remplis d’Apple. Nous parlons des maîtres de l’air, une série produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, également responsables de deux des meilleures séries de guerre jamais réalisées, Frères d’armes et The Pacific, qui a déjà battu un record sur Apple TV+, la plateforme exclusive pour la regarder.

Interprétée par le nominé aux Oscars Austin Butler, ainsi que Callum Turner, Anthony Boyle et Nate Mann, rejoignant également Raff Law, également nominé aux Oscars Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook et Ncuti Gatwa, lors de son premier week-end, Les maîtres de l’air a détrôné d’autres séries très appréciées telles que Severance ou Air Hijack, avec Idris Elba en tête, qui vient de confirmer une deuxième saison.

Bien que les chiffres de visualisation pour le premier week-end n’aient pas été communiqués, Apple, via Variety, a confirmé que le nouveau programme sur le Groupe 100 de bombardiers, connu sous le nom de « Bloodly Skies », s’est hissé en tête de cette liste particulière des séries les plus regardées lors de leur lancement, et a par ailleurs augmenté de 65% l’audience de la plateforme par rapport à la semaine précédente. En effet, Apple TV+ ne se distingue pas précisément par la quantité de son catalogue, mais par sa qualité, quelque chose que, comme en témoignent ces données, apprécient ses abonnés.

Les maîtres de l’air

Lancée le 26 janvier, chaque vendredi est diffusé un nouvel épisode, jusqu’à atteindre les huit qui composent cette mini-série qui sera complète le 15 mars.

Retracer le prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes alors qu’ils ont contribué à détruire l’horreur du Troisième Reich d’Hitler est le noyau des Maîtres de l’air. Certains ont été abattus et capturés ; d’autres ont été blessés ou ont perdu la vie. Et certains ont eu la chance de rentrer chez eux. Quel que soit le destin de chacun, ils ont tous payé leur tribut particulier.