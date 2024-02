L’expérience humaine d’Elon Musk fonctionne : « Un patient déplace la souris par la pensée »

Neuralink est une start-up fondée par Elon Musk en 2016. Son objectif est de créer un système capable d’établir une connexion entre l’homme et la machine. Au cours des derniers mois, elle a commencé les premières expérimentations sur des patients humains.

Neuralink est la start-up d’Elon Musk qui se consacre à la médecine. L’objectif est ambitieux : créer une puce capable de connecter le cerveau humain à un ordinateur. Depuis 2016, Neuralink travaille sur cette puce, a rencontré une série de problèmes et adopté des pratiques pas exactement éthiques. Parmi eux, on compte un nombre élevé de primates tués lors des expérimentations. En décembre 2022, les premières expérimentations humaines ont été annoncées : les premiers résultats sont maintenant disponibles.

L’annonce a été faite directement par Elon Musk. L’homme le plus riche du monde a expliqué que l’implant Neuralink a commencé à fonctionner correctement : « Les progrès sont bons et le patient semble avoir totalement récupéré, sans effets négatifs connus. Le patient est capable de déplacer la souris sur l’écran simplement en pensant ».

A quoi sert la puce de Neuralink

Déplacer un curseur à l’écran n’est que le premier niveau dans l’expérimentation de Neuralink. L’objectif est beaucoup plus grand. Selon Elon Musk, les puces Neuralink permettront aux personnes paralysées d’utiliser des smartphones et des ordinateurs en toute autonomie. Un jour, ces capacités pourraient également être utilisées pour améliorer, pour certaines pathologies, leurs capacités de marche et même de vision. Le premier modèle de puce sur le marché devrait s’appeler Telepathy.

Pour le moment, tous les scénarios sont hypothétiques, mais si l’expérience de Neuralink était confirmée, ce serait la première étape vers quelque chose de plus complexe. Le site officiel de l’entreprise explique que l’objectif final est de « créer une interface cérébrale généralisée pour rétablir l’autonomie de ceux qui ont des besoins médicaux insatisfaits aujourd’hui et débloquer le potentiel humain de demain ».

Si vous pensez que la réalité virtuelle d’Apple Vision Pro est impressionnante, essayez d’imaginer un monde où vous n’avez même pas à bouger un muscle pour ouvrir un document, naviguer sur Internet ou rédiger un texte. Pour l’instant, les résultats de Neuralink n’ont pas encore été certifiés par d’autres organismes et l’entreprise n’a pas non plus donné de réponse officielle aux agences de presse qui se sont intéressées à ce sujet.